Инфографика: традиционный стол на Наурыз от Qazaq Auyl

До сих пор доподлинно неизвестно, как праздник Наурыз, который казахстанцы отмечают столь же пышно, как Новый год, пришел в Казахстан. Письменных источников, к сожалению, не сохранилось. Или они еще не найдены. Но то, что он появился задолго до возникновения ислама и письменности, – факт, утверждают историки. Происхождение Наурыза связывают с зороастризмом, одной из древнейших религий, а сам термин произошел из древнеперсидского слова "новруз", который переводится как "новый день". Несмотря на свой возраст, традиции праздника сохранились на территории Ближнего Востока и Центральной Азии. В 2009 году Наурыз был внесен в "Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества" ЮНЕСКО. Символически он обозначает обновление природы и жизни, новое летоисчисление, и празднование его выпадает на самый сакральный день календаря – день весеннего равноденствия. В этот день люди старались помочь пробуждению природы – очищали арыки, каналы и начинали посадку деревья. На территории Казахстана было принято чистить подземные ключи от палой листвы и мусора, избавляться от старой одежды, ремонтировать свое жилье. Святая обязанность в Наурыз – быть добрым, отзывчивым, забывать обиды и веселиться. И пировать. По традиции каждый должен побывать в семи домах, отведать угощений и принять в своем доме семь гостей. Сакральное число семь означало счастье, удачу и изобилие.

Традиционный стол на Наурыз – сплошное изобилие. Лучшее, что хозяин готов предложить гостям. Это – несколько видов мяса, рыба, сорпа, хлеб, молочные блюда и блюда из крупы, сладости. Основа, правда, незыблема: Наурыз-көже, бешбармак, куырдак и баурсаки. Присоединяйтесь к празднованию Наурыза вместе с Buro 24/7 и Qazaq Auyl. С 22 по 24 марта в ресторане Наурыз-көже будет подаваться бесплатно.

Консультант – фуд-колумнист Инна Матвеенко.