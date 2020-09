Накорми меня если сможешь: как рестораны Алматы переживают самый масштабный кризис

Попросили автора и создателя телеграм-канала "ГастроБайтер" Андрея Съедина порассуждать на тему ресторанной и барной индустрии города, которая начинает подавать первые признаки жизни после затяжного карантина.

Однажды мы с Игорешей поехали в Мадрид. Игореша оказался в Европе впервые, и Испания его очаровала. Ему хотелось всего и сразу. Но больше всего Игореше хотелось отключить мозги. Мы неспешно прогуливались от Пуэрто Дель Соль в сторону мадридского рынка еды, обвешанные пауэр банками и гоупрохами. И из самого сердца нашего казахстанского квартета, точнее из его рта, из рта Игореши, ежеминутно вырывались гениальные в своей простоте предложения о ближайших планах. «А давайте возьмем сигвеи?» «А может на корриду?» «А говорят тут зоопарк роскошный» «А еще неподалеку от Мадрида есть достойный аутлет» «О! Вино, паэлья и устрицы!». Ему хотелось всего. Это было сначала смешно, а потом изнуряюще. И мы даже придумали термин для этого безобразия - «игорешинг». Вот то, что сейчас происходит с ресторанным рынком Алматы — это «игорешинг».

Ресторанный рынок сейчас — это пьяный медведь, мчащий на горящем велосипеде в центр Чистилища. Со стороны рядовых завсегдатаев кафе и ресторанов это не так заметно. Но за кулисами едального бизнеса - кавардак, разброд, шатание, люди, кони. Всё смешалось в доме Облонских. Состояние как у Навального — стабильно тяжелое. Аскар Байтасов развивает доставку и выстраивает экосистему ABR так, чтобы в перспективе не зависеть от агрегаторов вроде Wolt и Glovo. Они, кстати, за считанные месяцы победили Chocofood, который отказывается капитулировать, будучи много лет монополистом, но упустившим все чудесные возможности. Рома Рустемов и Игорь Кузнецов большей частью приостановили экспансию на рынки соседних стран с брендом Bla Bla Bar, хотя обещали в октябре открыться в Эмиратах. La Barca Family Руслана Абишева тестирует новые форматы. Сеть «ШЕФ» Андрея Тепикина и Сергея Мальцева запустила «онлайн-пиццерию», то есть Dark kitchen, то есть кухню-цех на доставку. То же сделали Coco Kitchen и Broadway Burger. Юрий Негодюк в карантинные времена обнаружил, что флагманом сети «Пинта» является вовсе не «Пинта», а BAO, потому как роллы на доставку — вневременной хит. Поэтому Manga Sushi, одним из лидеров этого сегмента, стоит начать переживать. На октябрь запланирован Eat Meat Fest — седьмой ресторанный фестиваль серии Weeks Almaty (июньский собрал более полутора тысяч горожан, после карантина ринувшихся вкусно питаться). Андрей Мокич выпускает книжки рецептов — сразу в pdf, так как консультировать пока особо некого, а мастер-классы — занятие весьма рискованное. Саша Прошенков двигает Chef at Home — кулинарные шоу в формате IGTV с классными рецептами. KFC отказываются доставлять куриные лапки на территорию онко-больниц.

По хронике последних нескольких месяцев можно подвести весенне-летние итоги. Потери не сильно громкие, но заметные: с территории ресторанов Dostyk Plaza исчез Smug Burger, закрылись StreEat, Hot Chicks, The Banka и Soho Юры Негодюка, поисчезали корнеры Mama’s и рестораны East, Main Street и Garden by Parmigiano Group, новое пристанище ищут Chicken Star и Flask Coffee, Aurora Cafe Асель Татишевой ушло в безвременный отпуск на ремонт, не выдержал арендной каббалы бар Le Janbyr. Про кальянные даже говорить не хочется, ибо к общепиту это затея отношения не имеет: они никуда не денутся. Пока же решение закрыть весьма радикальное, учитывая, какое количество людей занято в этом дымном деле, но альтернатив не предложено. И наоборот открылось несколько интересных заведений: Dijon, Ladurée и Mila Cafe отнесем к французской гастрономии, украинский ресторан Bitanga заработал с местным поваром, запустилась, наконец, ярмарка мини-баров под названием «Льдинка» Ян Рэя, несколько месяцев кормит горожан в центре «Винокурня» Ромы Басырова и партнеров и совсем недавно открыли двери «Пионер», Benedict (от создателей «Хорошего Года») и Alibekov Cafe. Yasuda Sushi и More со дня на день откроются при «Достык Плазе».

Власти во всем этом ведут себя нормально. От слова «норма», почти как у Сорокина: эмпатии к умирающему малому и среднему бизнесам нет, решения принимаются спонтанно, без оглядки на прошлое и будущее. Гульбану Майгарину, создательницу самой большой франшизной сети лапшичных Lanzhou облагают штрафами в сотни тысяч тенге за то, что несколько сотрудников, ожидали развозку в закрытом ресторане после 23:00. За пожухлую траву рядом со ступеньками выписывают штраф на 20 МРП — и это в августе и после литров хлорки, которой опрыскивают всё подряд. Что будет, если тысячи сотрудников общепита, обложившись кредитными обязательствами, выйдут на улицы с вопросами? После октября будет видно.

Самое частое слово в этом истеричном эссе — «доставка». Пока ВОЗ еженедельно меняет свою позицию по мерам предосторожности и прогнозы относительно злосчастного вируса, самое время переводить всё, что вы делаете в диджитал. Причем это не только и не столько про SMM, сколько про экосистему, инфраструктуру и в конечном счете услуги. Блюда, которые присутствуют в меню, должны подходить для транспортировки, история заказов и данные клиента собираться в единую CRM-базу, а курьеры, в идеале, должны быть штатными сотрудниками.