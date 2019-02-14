Мы с тобой не пара: странные комбинации продуктов

"Противоположности притягиваются" – закон магнитного поля часто применяют и по отношению к людям. Пускай звучит это контринтуитивно, но на практике так и получается. И особенно это актуально применительно к еде. Да, у людей есть свои предвзятые убеждения о правильном сочетании вкусов и продуктов. Но в кулинарии иногда полезно выйти за рамки и немного поэкспериментировать. Специально к 14 февраля мы собрали для вас пять, на первый взгляд, несочетаемых пар продуктов.

Кимчи с сыром

Думаете, кимчи и сыр – с совершенно разных пищевых планет? Однако если задуматься о происхождении каждого продукта, у них найдется кое-что общее – это ферментация. Сыр получается в процессе свертывания молока при помощи ферментов и молочнокислых бактерий. Кимчи (острая квашеная капуста), где закваска – такой же процесс ферментации. Конечно, поедать кимчи и закусывать его дорогим сыром – не дело. Наша рекомендация – сделать из продуктов гриль-сэндвич. Нужны сыр, который хорошо плавится, хлеб и кимчи. Между двумя ломтями хлеба кладем сыр, а в середину – кимчи. Жарить сэндвич нужно на смазанной маслом сковороде до тех пор, пока сыр не расплавится. Идеальный рецепт от похмелья.

Порошок чили с фруктами

Традиционный мексиканский рецепт: сладкие фрукты и острый перец. Это отличное диетическое решение. Фруктовые салаты часто дополняют сахаром или мёдом, что в итоге добавляет лишние калории. Мексиканцы же подают фрукты, заправленные соком лайма, солью и обильно посыпанные перцем.

Клубника и бальзамический уксус

Клубника хороша сама по себе, особенно если ягоды спелые. Если её чем-то и дополняют, то это обязательно мороженое, сливки или какой-нибудь йогурт. Но лучшим другом клубники оказался бальзамический уксус. Густая консистенция, довольно резкий запах и вкус – всё это полная противоположность сладкой клубнике. Но именно этот контраст раскрывает сладкий вкус ягод. Самый простой рецепт: около 300 г клубники, одна ст. ложка сахара и одна ст. ложка бальзамического уксуса. Всё перемешать и дать постоять две минуты при комнатной температуре. По желанию можно добавить простой соус – греческий йогурт, смешанный с тремя ст. ложками мёда. Для любителей.

Жент и брынза, курт и курага

Тюркские блюда очень специфичны по природе. Большинство из них было придумано кочевниками и соответствовало реалиям жизни номадов. Курт и жент с течением времени стали обязательной закуской на традиционном казахском столе. Жент делается из пшенной крупы и по фактуре напоминает песок. Брынза же – очень мягкий рассольный сыр. Получается необычное сочетание текстур и сладко-соленого вкуса (при условии, что в жент добавили сахар). Такое же сочетание вкусов получится, если заедать курт курагой или наоборот. Сильносоленый, сухой курт со сладкой мякотью высушенного плода абрикоса.

Яблочный пирог и сыр чеддер

Сложно придумать что-то более американское, чем яблочный пирог под сыром? Яблочный пирог – символ американского образа жизни. Плавленый сыр – любимый топпинг американцев. Если задуматься, на сырной тарелке почти всегда подаются фрукты. Но можно и усложнить – добавить сыр к яблочному пирогу. Получится комбинация сладкого и пикантного, хрустящей корочки и слегка соленого сыра. Есть несколько вариантов приготовления: пирог можно сверху посыпать сыром, запечь сыр внутри, либо положить его рядом с куском пирога.