Лучшие бары Тбилиси, Алматы, Москвы и Киева: Премия Barproof

Несколько лет назад барная культура на постсоветском пространстве получила сильный толчок, начали появляться новые бары и рестораны. Если в Киеве особой популярностью пользуется бар Parovoz Speak Easy и коктейль Martini, то в Тбилиси это клуб El Centro, а в Алматы питают любовь к коктейлю негрони и толкаются по субботам в баре "Бармаглот". Для того чтобы выбрать лучшие места, в Питере организовали премию Barproof Awards. Если в прошлом году конкурс проводился только между барами России, то на этот раз участвовали страны Прибалтики, Закавказья, Украина, Беларусь, Казахстан и наши соседи – бары Бишкека. Премию Barproof придумало независимое общество профессиональных бартендеров и энтузиастов с теплым названием Bartender Brothers.

В этом году участвовали более 300 баров. Награждение проходило в двух направлениях – только для участников России (решение принимала комиссия на основе закрытого голосования), и международная премия (открытое голосование для всех участников). На всех – 36 номинаций. Из Казахстана в разных номинациях были заявлены "Бармаглот", Pinch, Negroni, Restobar 6/45 и даже Urban Coffe. В номинации "Барледи" участвовали Дарья Бежина (AB Restaurants) и Юлия Лукьяненко (Gan Bei). А в номинации "Лучший бартендер" участвовали 5 алматинцев.

Несмотря на большое количество участников, лишь одно алматинское заведение попало в ТОП-3 в номинации "Лучший бар в ресторане" – конечно, тот самый "Бармаглот". Он соревновался с рестораном "Юность" из Москвы и Restaurant & Bar BARVY из Киева, победителем стал киевский бар-ресторан. К сожалению, наша Даша (главная находка AB Restaurants) проиграла Минску. Но пусть не расстраивается, мы поддержим ее уже в эти выходные. Для тех, кто собирается в Тбилиси, Киев, Сочи, Москву или Минск – ниже полный список лучших баров СНГ по версии Barproof.

Лучший бар в клубе

Россия – Cocos bar, Сочи

СНГ – El Centro,Тбилиси

Лучший бар без вывески

Россия – Кот Шредингера, Москва

СНГ – Chainaya. Tea and Cocktails, Москва

Лучший бар в ресторане

Россия – Фаренгейт, Москва

СНГ – Restaurant & Bar BARVY, Киев

Лучший тематический бар

Россия – Художественный, Сочи

СНГ – Gin Tonic, Санкт-Петербург

Лучший коктейльный бар

Россия – Public, Москва

СНГ – Parovoz Speak easy, Киев

Лучшее коктейльное меню

Россия – Русский бар ORTHODOX, Санкт-Петербург

СНГ – Sigmund Freud Bar, Таллин

Лучший подбор алкоголя

Россия – Медные трубы, Нижний Новгород

СНГ – BarmanDictat, Киев

Открытие года

Россия – Коробок, Москва

СНГ – Бар Курилка, Минск

Лучший бар в отеле

Россия – Московский, Москва

СНГ – Bentley's Bar, Баку

Лучший крафтовый бар

Россия – Rule taproom, Москва

СНГ – Все Твои Друзья, Москва

Лучший винный бар

Россия – Винный базар на Петровском, Москва

СНГ – Голодный-злой, Москва