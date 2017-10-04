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Лучшие бары Тбилиси, Алматы, Москвы и Киева: Премия Barproof
В Санкт-Петербурге прошла вторая ежегодная барная премия
Несколько лет назад барная культура на постсоветском пространстве получила сильный толчок, начали появляться новые бары и рестораны. Если в Киеве особой популярностью пользуется бар Parovoz Speak Easy и коктейль Martini, то в Тбилиси это клуб El Centro, а в Алматы питают любовь к коктейлю негрони и толкаются по субботам в баре "Бармаглот". Для того чтобы выбрать лучшие места, в Питере организовали премию Barproof Awards. Если в прошлом году конкурс проводился только между барами России, то на этот раз участвовали страны Прибалтики, Закавказья, Украина, Беларусь, Казахстан и наши соседи – бары Бишкека. Премию Barproof придумало независимое общество профессиональных бартендеров и энтузиастов с теплым названием Bartender Brothers.
В этом году участвовали более 300 баров. Награждение проходило в двух направлениях – только для участников России (решение принимала комиссия на основе закрытого голосования), и международная премия (открытое голосование для всех участников). На всех – 36 номинаций. Из Казахстана в разных номинациях были заявлены "Бармаглот", Pinch, Negroni, Restobar 6/45 и даже Urban Coffe. В номинации "Барледи" участвовали Дарья Бежина (AB Restaurants) и Юлия Лукьяненко (Gan Bei). А в номинации "Лучший бартендер" участвовали 5 алматинцев.
Несмотря на большое количество участников, лишь одно алматинское заведение попало в ТОП-3 в номинации "Лучший бар в ресторане" – конечно, тот самый "Бармаглот". Он соревновался с рестораном "Юность" из Москвы и Restaurant & Bar BARVY из Киева, победителем стал киевский бар-ресторан. К сожалению, наша Даша (главная находка AB Restaurants) проиграла Минску. Но пусть не расстраивается, мы поддержим ее уже в эти выходные. Для тех, кто собирается в Тбилиси, Киев, Сочи, Москву или Минск – ниже полный список лучших баров СНГ по версии Barproof.
Лучший бар в клубе
Россия – Cocos bar, Сочи
СНГ – El Centro,Тбилиси
Лучший бар без вывески
Россия – Кот Шредингера, Москва
СНГ – Chainaya. Tea and Cocktails, Москва
Лучший бар в ресторане
Россия – Фаренгейт, Москва
СНГ – Restaurant & Bar BARVY, Киев
Лучший тематический бар
Россия – Художественный, Сочи
СНГ – Gin Tonic, Санкт-Петербург
Лучший коктейльный бар
Россия – Public, Москва
СНГ – Parovoz Speak easy, Киев
Лучшее коктейльное меню
Россия – Русский бар ORTHODOX, Санкт-Петербург
СНГ – Sigmund Freud Bar, Таллин
Лучший подбор алкоголя
Россия – Медные трубы, Нижний Новгород
СНГ – BarmanDictat, Киев
Открытие года
Россия – Коробок, Москва
СНГ – Бар Курилка, Минск
Лучший бар в отеле
Россия – Московский, Москва
СНГ – Bentley's Bar, Баку
Лучший крафтовый бар
Россия – Rule taproom, Москва
СНГ – Все Твои Друзья, Москва
Лучший винный бар
Россия – Винный базар на Петровском, Москва
СНГ – Голодный-злой, Москва
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