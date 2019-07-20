Ложечку за маму: рецепты вкусной гречневой, пшенной и рисовой каши

Вряд ли найдется хотя бы один человек, который в детстве испытывал восторг от тарелки манки или овсянки. Но мы выросли, начали следить за питанием и поняли, что каша остается самым питательным и сытным завтраком, который только можно представить. Поэтому решили поделиться четырьмя рецептами, которые превращают знакомую пшенку и гречку в изысканный завтрак или гарнир.

Гречневая каша с грибами и тыквой

Этот вариант приготовления гречки станет отличным вариантом гарнира или даже отдельного блюда - настолько он сытный.

Репчатый лук, грибы и тыкву нарезать и потушить на масле до золотистого цвета именно в этой последовательности, добавить соль, перец и щепотку сахара. Гречку отварить до готовности. Переложить кашу к овощам и тушить еще несколько минут, помешивая. После выключить огонь и оставить кашу с овощами под крышкой минут на 10. Подавать со свежим тимьяном.

Овсяная каша с корицей

Этот вариант подойдет тем, кто вечно не успевает приготовить завтрак - в данном случае все готовится вечером, и сама подготовка занимает не больше 15 минут.

Овсянку выложить в миску, добавить мелко порезанную курагу, порубленный миндаль и корицу. Мед развести в подходящей пропорции с миндальным молоком (решайте сами, какой уровень сладости вам подходит), и залейте этим молоком овсянку. Оставить на всю ночь до утра. За ночь каша пропитается молоком и будет необычайно нежной.

Рисовая каша со сгущенкой

Рисовая каша, пожалуй, занимает первое место в антирейтинге каш. Но только не этот вариант - ее обязательно полюбят сладкоежки и дети в частности.

В кастрюльке смешать сливки с молоком и цедрой, добавить внутренности ванильной стручка и бросить его и целиком. Довести смесь до кипения, добавить рис и варить до готовности 15-18 минут на низком огне. Важно постоянно помешивать рис, чтобы он не прилипал и не пригорал. Дать каше чуть остыть, вмешать сгущенное молоко, положить сверху кусоческ сливочного масла (по желанию) и подавать с дольками апельсина.

Пшенная каша с медом и орехами

Главная хитрость в том, чтобы сварить крупу отдельно на воде и лишь после залить молоком - тогда каша сохранит свою текстуру.

Пшенную крупу перебрать, промыть несколько раз холодной водой и ошпарить кипятком. Сварить ее до полуготовности в воде. Затем воду слить, залить пшено молоком, добавить соль и сахар и еще варить на слабом огне до готовности примерно десять минут. За пять минут добавить мед и специи. Подавать, посыпав рублеными орехами.