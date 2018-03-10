8 кулинарных шоу, которые могут заменить сериалы

Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как готовят еду

Главный сериал Netflix о еде, в котором каждый эпизод посвящен одному известному повару. В документальном фильме не показывают рецептов и не раскрывают секреты приготовления еды. Это шоу об одержимых своей профессией людях. Сейчас на Netflix доступно три сезона, в каждом – по шесть серий.

Простое кулинарное шоу от Bon Appetit. Ведущий – повар Брэд Леоне, ответственный за так называемую "тестовую кухню" редакции Bon Appetit. В каждом эпизоде It's Alive он рассказывает о процессе приготовления ферментированной пищи (изготовленной с помощью брожения). На протяжении 25 эпизодов он варил пиво, делал солонину, добывал мед и занимался производством шоколада в Эквадоре.

В феврале состоялась премьера нового сериала от First We Feast, полностью посвященного самому популярному блюду современности – бургеру. Глазами шеф-повара американского ресторана Eggslut Элвина Кайлана мы можем взглянуть на все разновидности современного бургера: от сэндвичей за пару долларов в простой забегаловке до неприлично дорогого Le Burger Extravagant за $295.

The Pizza Show от Munchies – одно из лучших шоу про пиццу. Роль хоста на себя взял Фрэнк Пинелло, уже два сезона он ездит по всей Америке и изучает разные стили приготовления пиццы, необычные топинги и знакомится с людьми, которые буквально "живут пиццей".

Каждый новый эпизод Ugly Delicious – это погружение в одно конкретное блюдо, его историю, культурные и социологические аспекты. Главная шутка сериала в том, что, как бы это самое блюдо ни готовили в разных регионах, азиатский вариант всегда лучше.

В отличие от своих аналогов на Netflix, у шоу Somebody Feed Phil очень простой концепт: сценарист, продюсер, режиссер и автор сериала "Все любят Рэймонда" Филип Розенталь путешествует по всему миру, ест и знакомится с традициями разных народов. В первом сезоне он посетил Бангкок, Лиссабон, Мехико, Сайгон, Тель-Авив и Новый Орлеан.

В США знают Zagat как ресторанный гид. Не отходя от формата, авторы гида создали шоу Food Neighbourhoods. На камеру редакция исследует рестораны крупных американских городов. Например, в Лос-Анджелесе они побывали в "Маленькой Эфиопии", "Корее Таун" и "Маленькой Армении".

Cooked – история эволюции еды и ее значения через призму четырех стихий: огонь, воду, воздух и землю. Здесь еда не рассматривается с точки зрения гастрономии, в Cooked показывают универсальную способность еды соединять людей. Ведет шоу Майкл Поллан, гурман-публицист и активист здорового питания. Он путешествует по всему миру и пытается восстановить потерянные традиции, установить глубокую значимую связь с ингредиентами и разными техниками приготовления.