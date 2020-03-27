Карантин карантином, а выходные по расписанию. Очевидно, что в ближайшее время о барах придется забыть, поэтому самое время научиться готовить коктейли самому, чтобы хоть как-то скрасить предстоящие выходные. Для этого мы попросили сооснователя бара Shivers Владимира Ворожбитова поделиться простыми рецептами коктейлей, которые осилит каждый в домашних условиях, а также рассказать, что делать, если под рукой нет инструментов типа шейкера. Для приготовления вам также понадобится несколько разных биттеров (горькие настойки), которые можно заказать на сайтах алкогольных ритейлеров - они, к счастью, работают и успешно доставляют.

Искусство барного ремесла сравнимо с кулинарией. Подобно повару на кухне, бармен в наши дни создаёт напитки из разных продуктов, ищет новые сочетания, фантазирует и творит. Главное - включить воображение и внимательно прислушиваться к собственным рецепторам. В домашних условиях в ход могут пойти фрукты, ягоды, варенья, джемы, специи, травы, которые залежались дома. Если у вас нет инструментов, которые позволяют отмерять количество и смешивать, можно воспользоваться домашней посудой. Вместо джигера (мерного стаканчика) можно использовать стопку - ее объем 50 мл. Соответственно делим визуально на части и получаем примерные дозы. Вместо шейкера можно использовать стакан для кофе с собой или термос со стальной колбой. Также не стоит бояться сырых белков/желтков в коктейлях. На фабриках птицы находятся под строгим контролем, а вот с домашними яйцами лучше аккуратнее. Так же как и в барах и на вечеринках, пейте больше воды. Во-первых, вода промывает рецепторы, а на утро будет легче. Если все-таки переборщили с коктейлями вечером, с утра выпейте горячий чай с медом, чабрецом и лимоном - он быстро приведет в форму.



Bee's Knee's

Джин - 50 мл

Медовый сироп - 15 мл

Сок половины лайма

Знаменитая классика на основе джина - очень простой в приготовлении, освежающий и невероятно вкусный коктейль. Отлично подойдёт в теплую погоду. Чтобы приготовить медовый сироп нужно смешать мед и воду в пропорциях 1/1.В шейкер добавляем джин, сок лайма и сироп. Засыпаем лёд и сильно взбалтываем. Процеживаем напиток и наслаждаемся. По всем правилам Bee's Knee's подаётся в коктейльной рюмке без льда.

Rob Roy

Шотландский виски - 45 мл

Красный вермут - 15 мл

Биттер ангостура - 2 дэш (4-5 капель)

Один из моих любимых напитков на основе скотча. Придуманный в конце XIX века в Нью Йорке, он уверенно завоевал себе место в списке классики. Напиток назван в честь Рыжего Роба - шотландского Робин Гуда. Роб Макгрегор Рой тоже грабил богатых, правда трофеи оставлял себе и не преследовал альтруистических целей как его британский коллега. Крепкий, полнотелый и насыщенный. Коктейль, в сопровождении которого можно провести прекрасный вечер с книгой, за разговором, насладиться табаком сигары или самокрутки. В смесительный стакан добавляем ингредиенты и лёд, который неспешно перемешиваем ложкой, пока напиток не остынет. Переливаем в посуду и сбрызгиваем эфирами апельсина. Берем апельсиновую цедру и резко сминаем ее над бокалом. Это придаст напитку цитрусовых ароматов.

Espresso Flip

Водка - 45 мл

Сироп кофе - 15 мл

Яичный желток - 1

Авторский коктейль из Shivers. Отличная альтернатива белому русскому и айс латте. Плотный, сладкий и бодрящий. Подойдёт как дижестив после обеда, так и самостоятельный short drink. В шейкер добавляем водку, сироп и желток. Хорошенько трясем. Затем добавляем лёд и снова хорошенько трясем. Снова шейкером. Выливаем получившийся напиток на свежий лёд. Можно сверху натереть шоколада или немного мускатного ореха. Кофейный сироп приготовить очень просто. Свежемолотый кофе смешиваем с сахаром в пропорции 1/2. Добавляем воду из расчёта 2/1 к получившейся смеси и кипятим. Немного выпариваем сироп, пока он не станет насыщенным и густым. Процеживаем через марлю и - вуаля!

Hemingway Special

Светлый ром - 60 мл

Ликер мараскино - 15 мл

Грейпфрут - 1/4

Сок половины лайма