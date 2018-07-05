Где попробовать холодный суп в Алматы?

В Алматы закончился (надеемся) сезон дождей и начинается засушливое лето. Обычно при температуре +30 пропадает аппетит и хочется только воды. Но есть несколько блюд, которые отлично подойдут в нашем резко-континентальном климате, например холодные супы. Редакция Buro 24/7 собрала пять заведений, где подают гаспачо, окрошку и огуречный суп.

ПЕЧЬ

Окрошка

Традиционное блюдо русской кухни, которое появилось в XVIII веке. В состав супа входят мелконарезанные (покрошенные) мясо или рыба, овощи и соленья. В качестве заправки используются белые квасы. В ресторане ПЕЧЬ он готовится на кефире со сметаной и говядиной, а в глаза бросается необычная подача – в ледяной чаше. Пока лед тает, густая окрошка меняет свою консистенцию и вкус. Поэтому лучше поторопиться.

Korean House

Кукси

В Корее это блюдо называют "куксу" (советские корейцы называют блюдо "кукси"). Оно представляет собой холодный суп с тонкой лапшой, мясом и овощами. В зависимости от региона в нем может использоваться как фунчоза из картофельного крахмала, так и лапша из кукурузной муки. В Korean House куксу подают с говядиной, кимом (водоросли) и жареным кимчи.

GATO

Гаспачо

Средиземноморский рецепт гаспачо пришел из Испании. Его подают почти всегда в жаркое время года. А название супа происходит от мосарабского слова caspa, что означает "остатки", так как обычно блюдо готовили из того, что оставалось дома. В GATO суп подается с креветками, маслом на перце рокото и эдамаме (соевые бобы в стручках, которые варятся в воде или на пару).

Hedonist

Огуречный суп

Классический огуречный суп делается из соленых огурцов с картошкой и во многом он напоминает русский рассольник. Но в ресторане Hedonist пошли другим путем. Их суп называется "огуречный гаспачо", он готовится исключительно из свежих, спелых огурцов и украшается ромашкой. Текстура напоминает очень легкий крем-суп.

Бродвей Бургер

Гаспачо

Несмотря на полный фокус "ББ" на бургерах, в новом летнем меню появился суп гаспачо. Здесь рецепт выдержан в классике: густая основа на очищенных томатах украшается несколькими сухариками и помидором черри – ничего лишнего.