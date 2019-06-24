4 холодных овощных супа на лето

Окрошка на кефире, окрошка на квасе, окрошка овощная и окрошка мясная – приблизительно так выглядит наш традиционный летний рацион. Однако, помимо окрошки, существует много вариантов холодных супов. Рекомендуем вспомнить о свекольнике, огуречном супе, а также делимся рецептами четырех овощных супов. Возможно, не самых сытных, но очень легких. То, что нужно летом.

Свекольный суп по рецепту Джейми Оливера

Нам понадобятся:

5-6 свёкл среднего размера

500 мл овощного или куриного бульона

1 ст.л. сахара

150 мл натурального йогурта

1 ст.л. лимонного сока

соль и черный перец

Приготовление:

Свёклу необходимо промыть и отправить вариться. После того, как вода закипела, необходимо убавить огонь и варить свёклу 20 мин. Когда свёкла остынет, вместе с бульоном и йогуртом отправить в блендер. После добавить лимонный сок, соль и перец. Попробовать на вкус. Если он окажется излишне сладким, добавить ещё немного лимонного сока. Перед подачей в свекольный суп идеально добавить измельчённые редис, огурец и укроп. Украсить дольками отварного яйца. Яйца можно заменить на козий сыр.

Суп из болгарского перца с чесноком, грецкими орехами и огурцом

Нам понадобятся:

800 мл питьевого йогурта (лучше греческого)

3 шт. болгарского перца (идеально – желтого или красного цвета)

2 отварных яйца

2-3 шт. огурца

2 зубчика чеснока

50 г грецких орехов

пучок укропа

перья зеленого лука

соль

Приготовление:

Все ингредиенты – болгарский перец, огурец, яйца – мелко нарезать. Измельчить грецкий орех и чеснок. Смешать в чашке все ингредиенты, включая измельченные укроп и лук, добавить соль и залить всё йогуртом. Отправить в холодильник на несколько часов, после чего суп можно подавать.

Шпинатный суп с огуречной лапшой

Нам понадобятся:

750 мл воды или овощного бульона

два пучка шпината

два сочных томата

зубчик чеснока

половина спелого авокадо

2-3 шт. огурца

1 ст.л. лимонного сока

зелень кинзы и петрушки

Приготовление:

Все ингредиенты, кроме огурца, кинзы и петрушки, отправить в блендер. Перемешать всё с водой или овощным бульоном. Добавить соль и лимонный сок. Из огурца с помощью терки-шинковки приготовить лапшу, украсить ею и зеленью суп.

Гаспачо из кабачков с базиликом

Нам понадобятся:

4 кабачка

3 ч.л. соуса песто

6 ст.л. оливкового масла

пучок базилика

Приготовление:

Кабачки вымыть, нарезать на крупные куски и отварить (минут 15-20). После в блендер поместить отварные кабачки, добавить базилик (без стеблей), соус песто, масло и соль. Всё вместе взбить. Остудить суп в холодильнике. Украсить суп листочками базилика, посыпать сверху перцем и подавать.