4 холодных овощных супа на лето
Окрошка на кефире, окрошка на квасе, окрошка овощная и окрошка мясная – приблизительно так выглядит наш традиционный летний рацион. Однако, помимо окрошки, существует много вариантов холодных супов. Рекомендуем вспомнить о свекольнике, огуречном супе, а также делимся рецептами четырех овощных супов. Возможно, не самых сытных, но очень легких. То, что нужно летом.
Свекольный суп по рецепту Джейми Оливера
Нам понадобятся:
5-6 свёкл среднего размера
500 мл овощного или куриного бульона
1 ст.л. сахара
150 мл натурального йогурта
1 ст.л. лимонного сока
соль и черный перец
Приготовление:
Свёклу необходимо промыть и отправить вариться. После того, как вода закипела, необходимо убавить огонь и варить свёклу 20 мин. Когда свёкла остынет, вместе с бульоном и йогуртом отправить в блендер. После добавить лимонный сок, соль и перец. Попробовать на вкус. Если он окажется излишне сладким, добавить ещё немного лимонного сока. Перед подачей в свекольный суп идеально добавить измельчённые редис, огурец и укроп. Украсить дольками отварного яйца. Яйца можно заменить на козий сыр.
Суп из болгарского перца с чесноком, грецкими орехами и огурцом
Нам понадобятся:
800 мл питьевого йогурта (лучше греческого)
3 шт. болгарского перца (идеально – желтого или красного цвета)
2 отварных яйца
2-3 шт. огурца
2 зубчика чеснока
50 г грецких орехов
пучок укропа
перья зеленого лука
соль
Приготовление:
Все ингредиенты – болгарский перец, огурец, яйца – мелко нарезать. Измельчить грецкий орех и чеснок. Смешать в чашке все ингредиенты, включая измельченные укроп и лук, добавить соль и залить всё йогуртом. Отправить в холодильник на несколько часов, после чего суп можно подавать.
Шпинатный суп с огуречной лапшой
Нам понадобятся:
750 мл воды или овощного бульона
два пучка шпината
два сочных томата
зубчик чеснока
половина спелого авокадо
2-3 шт. огурца
1 ст.л. лимонного сока
зелень кинзы и петрушки
Приготовление:
Все ингредиенты, кроме огурца, кинзы и петрушки, отправить в блендер. Перемешать всё с водой или овощным бульоном. Добавить соль и лимонный сок. Из огурца с помощью терки-шинковки приготовить лапшу, украсить ею и зеленью суп.
Гаспачо из кабачков с базиликом
Нам понадобятся:
4 кабачка
3 ч.л. соуса песто
6 ст.л. оливкового масла
пучок базилика
Приготовление:
Кабачки вымыть, нарезать на крупные куски и отварить (минут 15-20). После в блендер поместить отварные кабачки, добавить базилик (без стеблей), соус песто, масло и соль. Всё вместе взбить. Остудить суп в холодильнике. Украсить суп листочками базилика, посыпать сверху перцем и подавать.