Алена Долецкая – человек-оркестр. Благодаря ей в России появился первый качественный глянец, она инициировала самые смелые проекты Британского консульства, а сейчас помогает Третьяковской галерее стать прогрессивным и модным местом. При упоминании ее имени не все вспоминают о гастрономии, а зря. Долецкая – признанный гурман, кулинарный эстет и просто человек, который любит поесть и знает в этом толк. Своей страсти она посвятила три книги: "Утро. 50 завтраков", "Воскресные обеды" и "Про варенье". Во время ее визита в Алматы мы и наш фуд-колумнист Айгерим Тастанова решили поговорить именно о еде – о традициях советского застолья, настоящем домашнем майонезе, казахском плове и гастрономических впечатлениях. Слушать только после сытного обеда.
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О казахском плове и русском застолье: подкаст с Аленой Долецкой и Айгерим Тастановой
Два гурмана обсуждают салаты с майонезом, рецепт традиционного оливье и кулинарные впечатления, за которыми стоит охотиться по всему миру
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