Для представителей кочевых культур верблюжье молоко – обыденный продукт. Казахи делают из него шубат, в Туркмении – готовят чал. Сегодня верблюжье молоко приобретает популярность на Западе в качестве суперфуда. Всё дело – в его составе.

Верблюжье молоко подходит людям с непереносимостью лактозы

Верблюжье молоко подходит людям с непереносимостью лактозы. Гиполактазия – проблема, с которой сталкиваются около 70% населения нашей планеты. В верблюжьем молоке содержится в среднем 4,8% лактозы, благодаря чему оно легко усваивается. В сравнении с привычным коровьим молоком, верблюжье содержит в себе в 5 раз больше витамина C, в 3 раза больше витаминов PP, в 1,5 раза больше кальция и в 10 раз – железа. Благодаря инсулиноподобным белкам в составе, верблюжье молоко помогает снизить уровень сахара в крови. Два стакана молока в сутки помогают лучше контролировать уровень глюкозы.

Альбумин и глобулин – белки, отвечающие за укрепление иммунитета, также содержатся в верблюжьем молоке. В альтернативной медицине бытует мнение, что верблюжье молоко может применяться в лечении расстройств аутического спектра, однако исследования, доказывающие его эффективность, проводились только на крысах, и назвать их результаты достоверными сложно.

Кофе на верблюжьем

Все вышеперечисленные плюсы способствуют возрастанию интереса к верблюжьему молоку. The Willow Tea Rooms – кофейня в Глазго – в течение месяца продавала 'camelccinos' – капучино на верблюжьем. Это была акция, направленная на сбор средств для работников сельскохозяйственной промышленности Кении.

Однако говорить о начале повсеместного применения верблюжьего молока бессмысленно: объемы производства недостаточные, трудности с пастеризацией сказываются на экспорте. Да и вкус нравится далеко не всем – во многом он зависит от условий, в которых содержали верблюдиц. Молоко может иметь как солоноватый, так и более сливочный, ореховый привкус, быть сладким или отдавать дымом. В то время как корова даёт примерно 50 литров молока в день, от одной верблюдицы можно получить в лучшем случае около 7 литров. Верблюды – уникальные животные, они очень чувствительные, поэтому автоматизировать процесс получения молока сложно, к каждому животному нужен индивидуальный подход.

Ферма близ города Виссельхёведе в Германии, принадлежащая семье Марквард, занималась разведением верблюдов для организации туристических прогулок. Позже владельцы решили использовать все преимущества своей деятельности и начать продавать молоко. Сначала Маркварды продавали его на месте – разливали свежее всем желающим. Вскоре спрос превысил предложение, семья озаботилась бюрократической стороной вопроса, получила соответствующие сертификаты и теперь поставляет по всей Германии пастеризованное верблюжье молоко по цене 11 евро за литр.

Другим крупнейшим производителем верблюжьего молока является компания Desert Farms. Её основатель Валид, выходец из Саудовской Аравии, переехал в Калифорнию и решил познакомить местных жителей с традиционным саудовским продуктом. Пол-литра свежего верблюжьего молока от Desert Farms стоит 13 евро. Кроме молока в чистом виде, производители изготавливают шоколад, хлеб и уходовые средства, содержащие его.

Высокая цена и низкая доступность в какой-то степени делают продукт более желанным и уникальным. Даже Ким Кардашьян активно делилась в своих соцсетях уникальным суперфудом. Маловероятно, что капучино на верблюжьем станет привычной опцией местных кофеен, но, кажется, нам есть над чем подумать.