Как сделать выпечку более здоровой и менее калорийной

Сегодня почему-то доминирует идея о том, что продукты могут быть "полезными" и "неполезными", хотя на самом деле любая еда имеет свои плюсы и минусы, и чаще всего её "полезность" и "диетичность" зависит исключительно от количества. Кусок торта или бургер не навредит раз в месяц, а вот поглощение сельдерея в промышленных масштабах может неоднозначно сказаться на состоянии организма. Но что делать, если пирожных и печенья хочется чаще, чем раз в месяц? Особенно тяжело приходится тем, кто старается скинуть вес. Мы предлагаем не отказывать себе в сладостях, но сделать их менее калорийными и более полезными (то есть насыщенными клетчаткой, белком и продуктами, имеющими более низкий гликемический индекс).

Яблочный крамбл

Крамбл – ирландский десерт, название которого дословно переводится как "крошка". Так его решили назвать из-за того, что начинка (чаще всего это фрукты) покрывается крошкой, сделанной из муки, сливочного масла и сахара. Этот невероятно вкусный и простой пирог легко сделать менее калорийным, заменив ключевые ингредиенты на более легкие.

Понадобится: 250 г муки (лучше взять по 125 г льняной и обычной белой, пшеничной. Льняная мука наименее калорийна из всех сортов, но практически не поднимается при выпечке, поэтому к ней стоит добавить обычную пшеничную, чтобы крамбл в итоге приобрел объем, а не остался лепешкой), 30-40 г порошка стевии (лучшая замена сахару), 160 г банана (вместо сливочного масла), цедра 1 лимона, 1 ч. л. соды, несколько сладких яблок, 100 г рома или коньяка – по желанию, пара ч. ложек корицы – по вкусу, пара ложек клетчатки.

Приготовление: яблоки очистить от кожуры, нарезать и потушить с водой и алкоголем несколько минут, до мягкости. Выложить в антипригарную форму, посыпать корицей и порошком стевии (большую часть оставить для теста). Смешать муку, стевию, клетчатку, цедру и соду, добавить размятый банан. Руками сделать комковатое тесто в виде крошки (если все-таки будет не хватать клейкости, можно добавить несколько кусочков холодного сливочного масла). Выложить яблоки и отправить в духовку на 20 минут.

Овсяные панкейки

Этот рецепт очень простых и быстрых панкейков придумала Катерина Ткаченко – одна из главных алматинских адептов ЗОЖа. Они отлично подходят для завтраков и ужинов "на скорую руку". Для первого варианта лучше в качестве топпинга взять фрукты, для второго – лосось.

Понадобится: 250 мл молока, 250 г овсяной муки, 2 яйца, 3 ст. л. кокосового масла, подсластитель (сироп агавы или порошок стевии), ванилин, разрыхлитель, соль.

Смешать все ингредиенты, добавить отдельно желтки и замесить тесто. Белки взбить в густую пену, добавить их в конце. От такой манипуляции тесто получается воздушным и нежным. Количество муки – лучше добавлять по консистенции теста, оно должно быть подобным сметане средней густоты. Выпекать панкейки на сухой сковороде.

Протеиновый пирог

Протеин здесь – опционная добавка, но такой вариант однозначно придется по вкусу тем, кто активно занимается спортом и следит за набором мышечной массы.

Понадобится: 1 банан, 150 мл молока, 100 г греческого йогурта, 1 яйцо, 20 г протеина, 50 г овсяных отрубей, 1 столовая ложка арахисового масла, 60 г отрубной муки, 1 ч. л. разрыхлителя.

Приготовление: размять банан в пюре, добавить яйцо, йогурт и молоко. Последовательно всыпать в смесь сухие ингредиенты и замесить тесто. Залить его в форму и выпекать при температуре 170 градусов С. Топпинг – любой.

Веганские крепы

Как и в предыдущем рецепте, протеин опционален – более того, он немного увеличит калораж блюда. Но если вы тренируетесь, блюдо станет отличной едой для пост-воркаут.

Понадобится: 20 г протеина (желательно, с каким-нибудь вкусом типа ванильного), 50 г отрубной муки, 200 мл миндального молока (наиболее диетический вариант можно сделать на воде), пара капель ванильной эссенции, 1 ч. л. разрыхлителя, 1 ст. л. масла.

Приготовление: смешать все ингредиенты, замесить жидкое тесто и выпечь блины на сковороде без масла.



Маффины с ягодами и клетчаткой

Лучше всего клетчатка миксуется с тестом, и её желательно добавлять во всю выпечку. А в этих маффинах она будет особенно хороша, так как при их приготовлении используются три вида муки.

Понадобится: 1 яйцо, спелый банан, 2 ст. л. миндальной муки, 2 ст. л. нутовой муки, 3 ст. л. отрубной муки, 1 ч. л. разрыхлителя, 2 ст. л. йогурта, подсластитель по вкусу (сироп агавы или порошок стевии).

Приготовление: взбить яйцо до пены, добавить подсластитель. Размять банан, добавить яйцо и йогурт. Постепенно вмешать сухие ингредиенты, в конце добавить ягоды по вкусу. Залить тесто в форму и выпекать около 30 минут.