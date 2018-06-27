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Instagram для вдохновения: 5 аппетитных аккаунтов о еде
Не рекомендуется тем, кто на диете
В современной поп-культуре еда стала культом. Люди могут часами обсуждать свои обеды и бранчи, готовы часами стоять в очередях ради любимого бургера. Появилась даже новая традиция – перед трапезой нужно обязательно заснять свое блюдо. Редакция Buro 24/7 выбрала пять страниц, где снимают и выкладывают такую еду, на которую хочется смотреть часами.
Maurizio Leo
В прошлом – программист, сейчас Маурицио – известный на весь Instagram пекарь. Любовь к кухне появилась у него еще в детстве, когда отец готовил в маленьком ресторанчике пиццу и пасту. Мама и бабушка делали ньокки и ризотто дома. Instagram страница Маурицио и его блог The Perfect Loaf посвящены приготовлению всего хлебобулочного. Там он делится полным процессом приготовления хлеба, булочек и пасты, – от брожения дрожжей до проверки среза готовой булочки.
Dennis The Prescott
В одном из отзывов на страничке его блога написано: "Когда я сижу на диете, Instagram Дэнниса – мой читдэй (день, когда можно нарушить правила диеты)". Страница Дэнниса – это тяжелая доза messy-эстетики, с полным столом самых разных блюд. Также он ведет собственный блог и YouTube канал, где подробно описывает каждый рецепт и делится полезными советами. Недавно он выпустил кулинарную книгу, которую можно приобрести по ссылке здесь.
Minimalist Baker
Название страницы было выбрано не случайно. Каждый рецепт содержит не более 10 ингредиентов, в процессе приготовления требуется только одна чашка, а по времени все это займет не более 30 минут. Каждый рецепт идет с хэштегами #vegan и #glutenfree. Автор – Дана Шултц, она также ведет блог и YouTube канал, профессионально занимается фуд-фотографией, написала три кулинарных книги и запустила три образовательных проекта в сфере кулинарии.
Jules Food
Обязательный follow для настоящих ценителей мяса. Здесь не найти салатов и глютен-фри: только стейки, ростбифы, бургеры и тартар. У блога не самый удобный интерфейс, но каждый рецепт хочется изучить до конца. Некоторые из них потребуют не один час готовки. Например, лучший в мире говяжий бульон на кости появится только после двух дней томления на плите.
Hungry Hugh
Голодный Хью путешествует по всему миру и выкладывает самый необычный местный street food и "народные" блюда. Например: девятиэтажные бургеры, 30-сантиметровое радужное мороженое или японские рисовые fluffy бисквиты. Все фотографии он делает на iPhone и снимает в стилистике food porn. Также Хью делится локациями всех заведений, чтобы каждый желающий мог попробовать эти блюда.
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