Готовим дома: лимонный тарт с меренгой

Мы открываем новую рубрику "Готовим дома", в которой профессиональные шефы учат приготовлению разных блюд наших героев-новичков в кулинарии. В первом выпуске шеф и совладелица студии Compote Оксана Ким-Флайоск будет инструктировать по Skype соосновательницу проектов Asaý Júrek и SORRY MOM Sri Lanka Марину Аничкину. В ходе приготовления Оксана также делится полезными советами, которые значительно облегчат процесс.

Вам понадобится:

Для песочного теста:

Картофельный крахмал - 75 г

Мука - 235 г

Соль - щепотка

Сахарная пудра - 110 г

Сливочное масло (комнатной температуры) - 115 г

Яйца - 1 шт (~60 г)

Для крема:

Сок 4 лимонов и 2 лаймов - 200 г

Сливочное масло (комнатной температуры) - 90 г

Сахар - 120 г

Кукурузный крахмал - 25 г

Яйца - 3 шт

Яичные желтки - 2 шт (накрыть пленкой "в контакт", чтобы не заветрились)

Для меренги:

Яичные белки - 100 г

Сахар - 180 г

Соль - щепотка

Способ приготовления:

Готовим тесто. В миске смешиваем масло, сахарную пудру, соль и яйцо до получения однородной массы. Затем добавляем крахмал, и только в конце - муку. Аккуратно замешиваем тесто сначала лопаткой, а потом руками. Смазываем форму для тарта очень тонким слоем растительного масла. Для тарта нам понадобится одна треть получившегося теста, из остатков можно испечь печеньки. Слегка расплющиваем тесто и равномерно распределяем по дну и бортикам формы. Толщина теста должна быть примерно 4 миллиметра. Отправляем тесто в форме в холодильник на 30 минут.

Готовим лимонный крем. Кладем яйца и желтки в сотейник. Снимаем цедру с лаймов и лимонов. Перетираем сахар с цедрой руками. Добавляем этот ароматный сахар к яйцам. Затем, выжимаем 200 г сока из лимонов и лаймов и добавляем туда же, к сахарно-яичной смеси, так же как и кукурузный крахмал. Перемешиваем и ставим на средний огонь, не доводя до кипения и постоянно помешивая и скребя по дну так, чтобы масса не пригорела. Снимаем с огня и переносим крем в отдельную миску, накрыв пишевой пленкой "в контакт" с кремом, чтобы тот не покрылся корочкой. Остужаем крем в холодильнике до 40 градусов.

Разогреваем духовку до 165 градусов. Достаем охлажденное тесто, накрываем его пергаментной бумагой и высыпаем поверх бумаги груз (любая крупа), чтобы тесто оставалось плоским при выпекании. Выпекаем в течении 15 минут. Затем вытаскиваем тарт, убираем груз и бумагу и прокалываем поверхность тарта вилкой до дна формы несколько раз. Отправляем обратно в духовку на 175 градусов уже без груза еще на 15 минут. Полностью охлаждаем готовую тарталетку.

Вернемся к крему. Остывший крем перемешиваем с мягким маслом, взбив блендером до однородной гладкой консистенции. Получившийся крем убираем в холодильник, накрыв пищевой пленкой (без контакта с кремом). Когда и крем, и тарталетка остынут, перекладываем крем на тарт. Крем должен быть распределен равномерно. Убираем в холодильник.

Приступаем к меренге. Взбиваем вместе белки комнатной температуры, щепотку соли и пару столовых ложек сахара. По мере взбивания добавляем постепенно по дополнительной ложке сахара, пока его весь не используете. Получившаяся меренга должна иметь густую глянцевую консистенцию и должна держать форму. На охлажденный тарт выкладываем равномерно меренгу. Разравниваем массу по тарту и резкими движениями ложкой вверх формируем мелкие пики. Ставим тарт в духовку, разогретую на 250 градусов, на не более 2 минут, иначе крем потечет. Меренга должна подрумяниться сверху. Такого эффекта можно достичь и со специальным газовым балончиком. Ваш лимонный тарт с меренгой готов. Приятного аппетита!

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