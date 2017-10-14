Сливочный ром, мандариновый глинтвейн, облипиховый чай: чем греемся осенью?

Café Central

Café Central находится в деловой части города, где расположены международные офисы и крупные фирмы, поэтому место для обеда или завтрака - хорошее. Огромный, светлый второй этаж, уютная кофейня на первом. Особенно приятно здесь сидеть по вечерам и наблюдать за снующими по огромной площадке перед торговым центром людьми. Чайная карта немаленькая, но лучше всего выбирать "осенние" варианты - облепиховый и малиновый с базиликом. Вместе с медом, специями и ягодами они составляют идеальный дуэт.

Цена: чайник чая - 1799 тг

Адрес: мкр. Самал-2, 111

Bowler Coffee Roaster

В Bowler идите маленькой компанией. Место хорошо подходит для уютных встреч на двоих за чашкой кофе или чая. Пусть название вас не смущает. Хоть и основная специализация заведения - это кофе, любителям чая здесь также есть из чего выбрать. Bowler открыл компьютерный инженер из Нидерландов Матайс Олай, приехавший в Казахстан еще в 1998 году. Здесь нет алкогольных напитков, но есть очень вкусный молочный улун - его могут подать в традиционном чайнике и чашках. К чаю - печенье, круасссаны и пирожные.

Цена: чайник - 600 тг

Адрес: ул. Кабанбай батыра, между ул. Пушкина и пр. Достык





Источник: https://www.buro247.kz/lifestyle/city/kuda-idti-vesnoi-novye-kofeini-almaty.html





Источник: https://www.buro247.kz/lifestyle/city/kuda-idti-vesnoi-novye-kofeini-almaty.html

China Gold

Огромный комплекс на территории VILLA Boutiques & Restaurant считается заоблачно дорогим. На самом деле, средний чек здесь не очень высокий - около 7 - 10 000 тенге на человека. С осени здесь ввели горячие коктейли, которые станут лучшим спасением в пасмурную погоду - облепиховый сбитень на безеровке, апельсиновом фреше, облепихе и манго, мерида на текиле, агаве, гуаве и лимонном фреше и оригинальный мандариновый глинтвейн в сифоне на компанию. Тем, кто не пьет, лучше всего выбирать ароматные чаи - их также подают в сифоне, который лучше сохраняет вкус и аромат напитка.

Цена: 2500-3000 тг за коктейль

Адрес: пр. аль Фараби 140а, Villa Boutiques & Restaurants

Del Papa

У сети ресторанов abr есть хорошая традиция - каждый сезон немного менять меню, дополняя и убирая позиции. Так, к осени здесь подготовили специальное предложение по напиткам. Теперь в там можно отыскать глинтвейн и сливочный ром - ароматный коктейль на основе темного рома, сливок, коричневого сахара и специй. Для тех, кто не пьет, лучшим выбором станет чай Ти кон фрутто - настойка с фруктами и пряностями.

Цена: коктейль - 1399 тг, чайник чая - 1499 тг

Aroma

Кофейня Aroma сама по себе напоминает пряничный домик - пастельные цвета, девичий декор, множество украшений. Тут можно отыскать самые вкусные десерты, а к ним и ароматный чай. Лучше всего - черничный. А к нему стоит заказать набор five o'clock tea - мини-десерты и закуски на двоих. Крепких алкогольных напитков тут не найти, но глинтвейн пользуется популярностью, его оригинально подают - на облепихе.

Цена: чайник чая - 1400 тг

Адрес: пр. Абылай хана, 113