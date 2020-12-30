Гид по пузырькам: как выбрать правильное шампанское

Ни один Новый год не обходится без шампанского – даже если в течение года вы предпочитаете легкое просекко или ягодную франчакорту, то под бой курантов пробка должна вылететь именно из бутылки шампанского. Прежде, чем отправиться за покупками к новогоднему столу, рекомендуем пройтись по нашему подробному и одновременно простому гиду, в котором мы решили рассказать об основных видах этого благородного напитка, его отличиях от других и о том, с чем его все-таки лучше всего сочетать. В этом нам помог бренд-амбассадор компании Moët & Chandon Алексей Якимюк.

Что может считаться шампанским?

Шампанское – самое изысканное, многогранное, с тонким вкусом игристое вино, именно оно носит статус "особенного" напитка для "тех самых" моментов. Далеко не все игристые напитки можно назвать шампанским – так можно именовать исключительно вина, сделанные на территории региона Шампань во Франции. Хорошо знакомое родителям "Советское" – это просто игристое вино, которое решили называть шампанским. Из этой категории выпадают и все остальные разновидности игристого вина – просекко, кава, креман и франчакорта.

Вводная информация

Одна из первейших характеристик шампанского – это сорта используемого винограда. Их всего три: шардоне, пино нуар и менье. Но что именно делает шампанское уникальным напитком? Натуральный процесс брожения. Если совсем просто: пузырьки образуются непосредственно в той бутылке, из которой мы его пьем. Это не искусственно добавленный газ, как в "Советском", и даже не та винификация, которая происходит в больших резервуарах, характерная для итальянских сортов игристых. За счет брожения в бутылке создается уникальный вкус, отличающий шампанское от других вин.

Вкусовые характеристики и сладость

Шампанское бывает только двух видов – белое и розе. Первое – более легкое, с ароматами фруктов и бриоши (хлебных корочек). Второе – более насыщенное, ягодно-фруктовое, иногда с ореховым оттенком.

Теперь определимся со сладостью. Нижний порог, с практически нулевым содержанием сахара – это nature brut. Cледом за ним идет extra brut, затем классический brut – до 10 г на литр и полусухое – demi sec. Полусладкого шампанского не существует – именно в "сухости" и очень низком содержании сахара заключаются ароматика и притягательность напитка.

Винтаж или нет?

Винтаж – это не только направление в моде, но и одна из ключевых характеристик шампанского. Появление винтажного шампанского обусловлено становлением рынка – требовались гарантия качества и узнаваемость стиля. "Невинтажное" шампанское выпускается каждый год, при его производстве используется смесь нескольких видов винограда (некоторые из них могут быть даже из урожая разных лет) – вкус у них будет всегда стабильный и идентичный. Обычно такие вина выдерживаются около 15-ти месяцев (у некоторых домов – Moët & Chandon, Ruinart, Veuve Cliquot, Krug, Mercier – этот срок увеличен вдвое). Винтаж – это вино, сделанное из плодов особенно удачного урожая, обычно такой урожай случается 3-4 раза в 10-12 лет. Вкус у него всегда немного разнится, это специалитет – чем более он редкий, тем более дорогим будет шампанское, отражающее особенности года. Винтажное шампанское выдерживается минимум 3 года (а у брендов Moët& Hennessy этот срок более 7 лет). Есть марки, которые специализируются исключительно на винтаже. Например, Dom Perignon – создатель марки монах-бенедиктинец Дом Периньон – слыл гениальным купажистом, был силен в создании композиции виноматериалов.

Этикетка: на что смотреть?

Главное отличие мы уже выяснили – на этикетке в первую очередь стоит найти слово 'Champagne'. До середины XIX столетия этикетки на бутылки с вином наносились производителем крайне редко. Первая известная этикетка шампанского была наклеена на партию "Вина кометы", которую вдова Клико вместе с коммивояжером Луи Боном отправила в Россию в 1814 году. Помимо классической информации про уровень сахара и регион, стоит поискать вспомогательную информацию, которая дает напитку дополнительную характеристику. Есть специальная категория шампанских Blanc de Blanc - это те, которые производятся исключительно из сорта шардоне. Они отличаются от обычных белых шампанских, и стоит пробовать, чтобы определить, какой именно сорт нравится больше. Также часто известные бренды выпускают новые релизы или лимитированные коллекции - так, например, на последний релиз Moët & Chandon Ice Imperial мы рекомендуем подавать со льдом.

Фудпейринг

Правильно подобранная еда позволяет сильнее и ярче раскрыть вкус благородного напитка. Лучшим компаньоном шампанскому всегда будут сыр и морепродукты. Правило простое - чем проще и легче сыр, тем более простым должно быть вино. Легкие кремовые варианты типа шевра и разновидностей сыра томм - идеальная пара с вином "блан де блан". Фуагра, хорошие кровяные стейки идеально подойдут к розе. Фрукты, несмотря на распространенный стереотип, вариант безопасный не для всех, так как реакция с игристым может быть непредсказуемой.