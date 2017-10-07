Неторопливые бранчи: Пять кафе и ресторанов Алматы с поздними завтраками

И рыба, и мясо

"И рыба, и мясо" – новое заведение от ресторанного холдинга Bulldozer Group, который расположился на месте ресторана "Золото". В этот раз владельцы решили отказаться от концепции "дорого-богато" и ковров на парковке, а вместо этого предложили новый формат современного городского ресторана. "И рыба, и мясо" включает рыбный и мясной рестораны, веранду с гастромаркетом и открытой кухней. По будням здесь проходят ланчи со шведским столом за 3000 тенге, а по выходным – бранчи, но они уже дороже. Зато и выбор блюд гораздо шире – морепродукты, стейки, настоящий хамон, который нарезают при вас, гриль, свежеприготовленная конина на вертеле, а также просекко и шампанское в неограниченных количествах. После трапезы обязательно прогуляйтесь к продуктовым лавкам гастромаркета – где можно купить свежие сезонные фрукты, молочную продукцию местного производства, сыры, овощи, варенье и соленья.

Время: будни и выходные с 12:00 до 17:00.

Цена: будни – 3000 тенге, выходные – 10 000 тенге.

Адрес: пр. Достык, 280.

Dushes

Говорят, в ресторане Dushes подают лучшие шоколадные конфеты в городе, которые тут же делает местный кондитер. Ресторан открыли владельцы Mamma Mia и Ciao Pizza, вдохновившись поездкой на французский курорт. Два маленьких уютных зала, очень вкусная еда, богатый выбор вин и очень приятный светлый интерьер, идеально подходящий для поздних завтраков в выходные. Специально к таким случаям создано бранч-меню с классическим набором – омлеты, глазуньи, фриттаты, блины, панини, вафли и сырники. Приятный бонус – цены ниже, чем в основном меню. Но порции небольшие, поэтому заказывать стоит сразу несколько блюд.

Время: с 11:00 до 13:00.

Цена: вафли с лососем – 1700 тенге.

Адрес: пр. Аль-Фараби, 21, блок 1.

Aurora Cafe

Городское кафе Aurora, открывшееся более двух лет назад, сразу заслужило любовь и лояльность обитателей старого центра Алматы. Все лето тут проходят ярмарки казахстанских фермеров, музыкальные вечера и гастрономические ужины с шефом ресторана. Нововведение – специальное бранч-меню. Теперь каждые выходные в Aurora можно попробовать кухню народов мира в авторском исполнении – например, лепешки гёзлеме и томатный пряный суп.

Время: c 11:00 до 17:00.

Цена: средний чек – 4–5 тысяч.

Адрес: пр. Абылай хана, 96, уг. ул. Жамбыла.

Whoopie Cakes

Небольшое кафе-кондитерская Whoopie Cakes полюбилось алматинцам за ароматные и очень фотогеничные торты и капкейки. Но в выходные сюда приходят не только за десертом, но и за отличными завтраками. Здесь их несколько видов, и подаются они весь день. Есть сладкие – с вафлями, фруктами, шоколадной пастой, кашей или сырниками, есть и более сытные варианты – также с вафлями, лососем и яйцом-пашот. Для любителей классики предлагают традиционные завтраки – яичницы или омлеты с сосисками и тостами, сырники, вареники или оладьи.

Время: с 9:00 до 20:30.

Цена: все завтраки – по 1990 тенге.

Адрес: пр. Абая, 35/37.

EAST

Чаще всего, бранч подразумевает классическую европейскую кухню, но ресторан EAST – одно из немногих мест в Алматы, где можно попробовать блюда паназиатской кухни на завтрак. Каждые выходные здесь накрывается шведский стол, где представлено все разнообразие вьетнамской, тайской и филиппинской кухни. Креветки с соусом том-ям, жареная лапша по-сингапурски, устрицы, сашими, суши и более 12 видов закусок – вот самые популярные позиции в меню. Вино – без ограничений.

Цена: 27 000 тенге.

Время: с 12:00 до 16:00.

Адрес: пр. Аль-Фараби, 77.