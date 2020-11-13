Гайд по стрит-фуд местам Алматы

В постоянно спешащем мире ожидание становится роскошью. Все стремится стать быстрее, проще, доступнее. Еда в том числе. Этим обусловлена устоявшаяся популярность стрит-фудов. В мировой практике стрит-фуды отражают особенности национального колорита и показывают уровень развитости туризма. Нам пока рано об этом говорить: с национальной кухней диалог у точек общепита натянутый. Поэтому довольствуемся кухнями других культур: ближневосточной, средиземноморской, азиатской. Мы прошлись по стрит-фуд местам Алматы и выбрали для вас лучшее.

Jai Ho

10/10

пр. Абая 44А

Средний чек: 1200 тг

100% вегетарианский стрит-фуд.

По нашему мнению - лучшее заведение. Есть как вегетарианские, так и веганские блюда. Качоби, самосы, френки (аналог донера), овощные супы. Jai Ho - отличный вариант и для тех, кто придерживается правильного питания или диеты: в меню рядом с позициями прописана калорийность блюд. Приветливые сотрудники подробно объясняют что к чему, помогая определиться с выбором. Нам довелось попробовать новый бургер с овощной котлетой, которого пока нет в основном меню - это очень вкусно! Как нам объяснили, ребята еще экспериментируют над формулой идеального бургера. В качестве десерта есть ладу - индийские сладости из рисовой и манной круп, растительного масла, сахара и специй. По выходным можно заказать фалафель. Jai Ho предоставляет скидку 10 % при заказе блюд в свою посуду.

Chicken Point

8/10

ул. Жамбыла 182

Средний чек: 1500 тг

Жареная курица по особенному рецепту.

Название места говорит само за себя. В основе меню - блюда из курицы: нежнейшие стрипсы, крылья, ножки. Для тех, кто не ест мясо, в Chicken Point есть рис, брокколи в панировке, сэндвичи. Отдельно хотелось бы отметить картошку фри - она здесь просто отличная! Радуют и одноразовые приборы: они из кукурузного крахмала, а не привычного пластика. Chicken Point - отличная альтернатива KFC.

Realfish

9/10

пр. Назарбаева 57

Средний чек: 2000 тг

Самое неочевидное место в нашей подборке. Основа кухни - блюда из рыбы и морепродуктов, турецкая кухня. Очень советуем попробовать сэндвичи со скумбрией в батоне - удивят даже тех, кто не относит себя к фанатам рыбных блюд. Огромные порции. Внутри заведения колоритно: создается впечатление, будто забежал перекусить, гуляя по улочкам Стамбула. Не обошлось и без турецкого чая и пахлавы. Параллельно Realfish работают как магазин.

Чебуречная № 1

8/10

пр. Абая 39

ул. Мустафина 5Б/1

Средний чек: 1000 тг

Три вида чебуреков - мясные, с моцареллой и джусаем и с моцареллой и картошкой. В одной порции два чебурека на выбор и горячий говяжий бульон. Кроме чебуреков есть жареные пельмени, манты, плов, нан кебан. Нас порадовали напитки: неожиданно хороший кофе, большой выбор авторских чаев. Доступные цены.

6inch

7/10

ТРЦ Ритц Палас, мкрн. Самал 3, 1

Средний чек: 1700 тг

Собери свой сэндвич сам.

6inch - это половинка. На выбор - сэндвичи размеров 15 см и 30 см. Есть готовые варианты, но можно выбрать все ингредиенты самостоятельно: в итоге получается бесконечное множество вариаций. А также овощные сэндвичи, фалафель, хашбраун. Можно выбрать безглютеновый хлеб.