Гастрономическое путешествие не выходя из дома: 7 кулинарных книг

Несмотря на то, что в информационную эру масса рецептов находится в свободном доступе, кулинарные книги все еще не уступают в популярности онлайн-блогам о еде. Некоторые предпочитают бумажные издания электронным из-за незаменимых тактильных ощущений, которые дарит им книга. А для кулинарных энтузиастов с весомыми коллекциями книг красивые издания могут послужить украшением интерьера в качестве coffee table book. Но, самое главное, рецепты в интернете часто лишены повествования, которое заинтересовывает читателя более чем в просто одном блюде. Хорошие кулинарные книги - это истории, рассказывающие о вкусах и ароматах мировых кухонь и предлагающие читателям новые вкусовые сочетания. Мы собрали 7 книг, которые отправят вас в гастрономическое путешествие.

“Dishoom: From Bombay with Love” Шамиль Такрар, Кави Такрар, Навед Насир

Dishoom - это излюбленный лондонцами ресторан индийской кухни, а недавно вышедшая одноименная книга - это не просто собрание аутентичных индийских рецептов. Каждый раздел этой книги посвящен исторически значимым местам Бомбея (бывшее название города Мумбаи, предпочитаемое авторами) и включает в себя небольшой тревел гид по старым улицам города и гастрономическим местам, где можно отведать то или иное блюдо. А описанные рецепты не ограничиваются классическими блюдами, например как пряный индийский суп дхал, которые обычно подают в самом ресторане Dishoom: там же есть рецепты наана с беконом, чая масала, индийского омлета и много другого.

“Plenty More: Vibrant Vegetable Cooking from London's Ottolenghi” Йотам Оттоленги

Это вторая книга Йотама Оттоленги из серии Plenty. Сам Йотам является английским шефом израильского происхождения и автором кулинарных бестселлеров. В этом издании Йотам исследует яркий мир овощей и вегетарианских блюд и делится любимыми техниками их приготовления. Рецепты разделены по способу приготовления овощей: бланширование, тушение, жарка, на пару, в духовке, на гриле и так далее. Книга Йотама послужит вдохновением как для опытных кулинаров-вегетарианцев так и для тех, кто только познакомился с растительным питанием.

“Согревающая выпечка. Из Скандинавии с любовью.” Бронте Аурель

Еще одна книга, посвященная больше традициям и культуре, нежели просто рецептам. Каждая глава книги начинается с небольшого вступления, которое знакомит читателя с главными принципами скандинавского уклада жизни (в том числе с многим знакомыми терминами хюгге и фика), а более 60 рецептов включают традиционные виды печенья и пирожных, карамельный пирог и шафрановый кекс с грушей.

“Platters and Boards: Beautiful, Casual Spreads for Every Occasion” Шелли Уэстерхаузен, Уайатт Уорсель

Эта книга - источник вдохновения для праздничного стола. Авторы предлагают сделать главными героями стола тематические подносы и доски с закусками, намазками, мини-шотами холодных супов и нарезками сыров, овощей и фруктов. Каждый раздел книги посвящен времени суток, в которое будет проходить мероприятие, и предлагает подходящие гастрономические композиции и рекомендации по порциям и комплементирующим сочетаниям напитков с блюдами.

“Booze & Vinyl: A Spirited Guide to Great Music and Mixed Drinks” Андре и Теная Дарлингтон

Эта книга имеет интереснейший концепт - каждый разворот страницы посвящен одному музыкальному альбому, к которому подобраны два комплиментирующих рецепта коктейлей. По замыслу альбомы должны быть прослушаны на виниловом проигрывателе, а каждый коктейль предназначен для одной из сторон пластинки альбома. Книга организована по атмосферам, которые создает та или иная композиция. Из фигурирующих в книге альбомов: Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club, Purple Rain, Appetite for Destruction, Thriller, The Rise and Fall of Ziggy Stardust, Hotel California и еще 64 знаменитых записей последнего пятидесятилетия.

“Dining In: Highly Cookable Recipes: A Cookbook ” Алисон Роман

Автор этой книги - Алисон Роман, колумнист в журнале The New York Times и частый контрибьютор журнала Bon Appétit Magazine. Ее книга Dining In скорее подойдет для тех, кто не желает заморачиваться на готовке, но кому нужно разнообразить свое ежедневное меню. Алисон уверена, что простота блюда не делает его скучным, а множество ингредиентов и трудоемкость рецепта не является залогом вкусной еды. В книге представлены изобретательные и легко адаптируемые рецепты с использованием небольшого количества ингредиентов.

“Franklin Steak: Dry-Aged. Live-Fired. Pure Beef” Аарон Франклин, Джордан Маккей

Это вторая книга Аарона Франклина и Джордана Маккей, заядлых любителей мяса. На этот раз авторы описывают тонкости приготовления стейка, которые они наверняка знают лучше других - Аарон Франклин является владельцем одного из лучших барбекю-ресторанов в мире. Эта книга - не источник множества рецептов, она больше посвящена искусству приготовления стейка. Авторы рассказывают, как правильно выбрать стейк, о классификации степени мраморности мяса, а также подсказывают как выбрать лучший гриль и описывают технику домашнего вяления мяса.