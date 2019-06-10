Где есть и пить в самом романтичном городе мира

Гастроэнтузиаст и партнер кафе Aroma Айгерим Тастанова отправилась в Париж. Правда, ее мало интересовали музеи, архитектурные памятники и концепт-сторы. В фокусе оказались еда и заведения Парижа. Славно наевшись и сделав выводы, Айгерим специально для BURO. составила гастрономический гид по Парижу

То, что в Париже невкусно я слышала часто. Но я уверена, что везде есть люди, которые любят свое дело и готовят действительно хорошую еду. Это было мое первое путешествие в Париж, и всю неделю я посвятила исключительно тому, чтобы поесть в местах, о которых слышала и читала. Мой вывод: вкусно может быть, даже в Париже. И даже очень вкусно. Ниже – список мест на любой вкус и бюджет, которые я рекомендую посетить в Париже обязательно.

Где завтракать?

Buvette

Небольшое кафе с хорошей едой и приятным баром. Первый Buvette открылся в 2011 году в Нью-Йорке, через год в Париже и буквально в прошлом году открыл свои двери в Токио. Обязательно загляните сюда на завтрак. И неважно – будет он ранним или поздним. Закажите классику: крок мадам с прошутто, скрембл с рыбой на хлебе, бриошь (куда без нее) и тост с авокадо и редисом. Впрочем, приходите туда и выбирайте то, что душе угодно.

Hollybelly

Немного американской классики в парижской атмосфере. Энергичное кафе с приятным обслуживающим персоналом и огромными тарелками с панкейками, беконом и глазуньей. Будьте готовы к тому, что придется немного подождать свой столик.

Gramme

Маленькая комната с открытой кухней, несколькими столиками и простой едой от двух приятных ребят. Отличный кофе, вкусный тост с рикоттой, горошком и спаржей, французский тост. За столиками рядом – молодые парижане неспешно завтракающие в свой выходной.

Где выпить кофе, буланжери и немного перекусить?

Fragments

Прекрасное кофейное меню, домашняя гранола с йогуртом, банановая каша, тост с авокадо и выпечка – вот и все меню. Через весь город нестись, конечно, не стоит, но если позволяет расстояние и время, то, да.

Circus bakery

Проект от команды Fragments. Маленькая пекарня, где просто с ума сходят от теста и выпечки. Попробуйте их знаменитые булочки с корицей и заодно прогуляйтесь за угол до знаменитого книжного магазина Shakespeare and Co.

Boot café

Если вдруг будете гулять рядом, загляните в это крошечное кафе с двумя столиками, вывеской Gordonnerie ("Сапожник") и неспеша выпейте кофе и поболтайте с бариста.

Mamiche

Потрясающая булочная неподалеку от Монмартра. Вкусный багет, булочки с изюмом, бриошь, круассаны, пончики с малиной и приятная очередь из людей, которые, видимо, видят друг друга не первый раз.

Boulangerie Utopie

Практически на любой улице Парижа можно увидеть буланжери, но вкусно не в каждой (я проверяла). Сюда я шла специально (как и во многие места из этого списка). Прекрасная пекарня с потрясающим хлебом, десертами и бутербродами. Вкусно было очень. Очень.

Frenchie To Go

По соседству со знаменитым французским бистро Frenchie от Грегори Маршана есть их кафе-коптильня FTG с хот-догами, булочками с пастрами и имбирным пивом.

Где обедать?

Marché des Enfants Rouges

Старейший небольшой крытый рынок, где любят поесть местные парижане. На рынке есть несколько корнеров: марокканская еда, итальянская, бургеры, морепродукты, маленькие бистро. Обязательно загляните сюда, вам понравится.

Caf é du coin

Незатейливое бистро с потрясающей едой. В отличии от многих парижских мест, цены здесь чуть ниже обычных. Вечером основное меню уже не действует, а само кафе превращается в бар, но подают закуски и пицетту.

Cantina

Маленькая эмпанадерия (эмпанадас - пирожки с различными начинками) от команды Carbon. Весело, вкусно.

Miznon

Израильская еда с французским уклоном. Забегайте сюда во время прогулок по Маре. Скорее всего, нужно будет простоять в очереди минут 10-20, но не переживайте, это будет не скучно. Что есть? Цветную капусту и сладкий картофель, мясо бургиньон, жареную рыбу и вырезку – и все это, конечно, не без питы.

Faggio

Если вам хочется вкусного итальянского обеда, стоит заглянуть на пиццу или в соседнюю салюмерию. Зайдите в их Instagram, посмотрите фотографии и вам точно захочется туда.

Maison Plisson

Сеть небольших бакалейных магазинов, где можно перекусить и купить сыры, конфитюр, мед, специи, шоколад и много еще чего крутого.

Где ужинать?

Septime

Необистро шефа Бертрана Гребо, о котором говорят в гастрономическом мире с 2011 года. В ресторане действует сет меню и стол нужно будет забронировать заранее.

Le Beratin

Удивительный ресторанчик под руководством Ракель Карены. Шестидесятилетняя энергичная женщина готовит умопомрачительную простую еду. Место чтобы вкусно есть и пить. Винным погребом заведует муж Ракель.

Frenchie

Чуть выше я писала про FTG. Рядом расположен их флагман Frenchie. Ресторан, в котором также действует сет-меню и нужно обязательно бронировать стол, но сделать это не всегда удается. Поэтому вот вам совет – загляните в бар Frenchie напротив. Иногда если в ресторане отменяется бронь, они могут предложить столик посетителям бара, но даже если такой возможности не будет, не страшно. В баре тоже хорошо, можно выпить вина и перекусить.

Brutos

Если захочется вкусного мяса на углях, красного вина и вкусного картофеля, то вам сюда.

Big Mama Group

Молодая ресторанная компания с шестью ресторанами в Париже. Все заведения итальянские и, судя по всему, народ от них без ума. Перед открытием в ресторан огромная очередь из желающих слопать отличную пиццу за недорогие по парижским меркам деньги.

Petit Bao

Очень хорошая шанхайская еда с упором на бао. Но смело пробуйте все, потому что вкусно, хорошо, свежо. Приятный интерьер, сервис, музыка, посуда - все это делает место еще более востребованным. Тут тоже может быть очередь (нет броней), но дождитесь обязательно. Вот еще несколько отличных мест с азиатской едой: Double Dragon (рядом с Brutos) и Ravioli Nord Est (рядом с Petit Bao).

Где выпить?

Le Syndicat

Лучший бар Франции и 24-ая строчка в мировом рейтинге World's best bar. Небольшой бар без вывески и простой мебелью, но отличными коктейлями в пределах 10 евро.

Cravan

Ужасно красивый маленький бар. Можете просто заглянуть за эстетическим удовольствием. Ну и пару адресов на заметку: Les Ombres - ресторан с террасой с лучшим видом на Эйфелеву башню. Polidor - старое кафе, где любил бывать Эрнест Хемингуэй, Поль Валери и другие известные писатели. В этом кафе снимали фильм Вуди Алена "Полночь в Париже" с Оуэном Уилсоном.