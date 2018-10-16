Где есть в Тбилиси, если хочется попробовать современную грузинскую кухню?

Последние несколько лет Казахстан переживает грузинскую "гастрономическую революцию". Хинкали, хачапури и лобио легко можно найти в меню ресторана, не имеющего никакого отношения к Грузии, а количество грузинских заведений на любой карман зашкаливает. Подобная любовь казахстанцев вполне объяснима – наши кухни в какой-то степени близки. Много мяса и теста, большие порции и любовь к большим застольям – всё это нам знакомо не понаслышке. И пока сотни туристов устремляются в Тбилиси за "настоящими" хинкали, молодые повара активно экспериментируют с рецептами, давая начало совершенно новым гастрономическим традициям. Узнавать, что такое современная грузинская кухня, отправились фотограф Марина Карпыкова и победители конкурса #ВкусНовойГрузии. А мы публикуем фотогид по мотивам этого гастротура, организованного рестораном "Дареджани", авиаперевозчиком Air Astana и отелем Rooms Hotel Tbilisi.

Как лететь

Сегодня Грузия – одно из самых популярных направлений для жителей Казахстана. Лететь недолго, всего четыре часа, а отличные климатические условия делают Тбилиси подходящим местом для отпуска в любое время года. Лететь будете на Embraer 190 и Airbus A320/321. Рейсы из Алматы совершаются пять раз в неделю, из Астаны - три раза: по вторникам, пятницам и воскресеньям. Кормят щедро, так что в Грузию голодными точно не прилетите. В бизнес-классе вам предстоит мучительный выбор - выспаться или посмотреть фильм, которых очень много. Подробнее о расписании рейсов можно узнать здесь.

Где останавливаться

Если у вас есть Инстаграм и друзья, которые уже были в Грузии, вы наверняка уже знакомы с Rooms Hotel Tbilisi, хотя бы по фотографиям. Этот отель буквально создан для того, чтобы делать в нём красивые снимки, что и делает его точкой притяжения для блогеров всех мастей. Rooms – не единственная hot photospot в столице. Хостел Fabrika и недавно открывшийся отель Stamba, который делит одно пространство с Rooms в Тбилиси, – еще два обязательных места для чекина.

Ну, и что есть

Если вы все-таки решились остановиться в Rooms, утром далеко ходить не надо. Каждое утро можно начинать с огромного сытного завтрака в ресторане Kitchen при отеле, в компании гостей со всего мира. Меню – стандартное: омлеты, каши, хлопья, яичницы, рыба, сыры, фрукты, овощи и свежеиспечённый хлеб. Но всё настолько свежее и вкусное, что об этом гостиничном завтраке вы будете вспоминать и в пятизвездочных заведениях.

Адрес: 14, Merab Kostava St.

Вкуснейший пури и сулугуни необходимо растрясти, чтобы не глядеть грустно на весы по приезде. После завтрака рекомендуется взять двухчасовой Insider's Guide-тур по не самым очевидным достопримечательностям города. Тихие дворики жилых домов, исторические купеческие дома, невероятной красоты подъезды, парки, куда редко заглядывают туристы. Тур начинается в Rooms и заканчивается в хостеле Fabrika.

После утомительного ознакомительного тура стоит вернуться в туристический центр, чтобы перекусить в популярной хинкальной на берегу реки Кура "Мачахела". Там обязательно пробуем классические хинкали и хачапури по-мегрельски (от традиционной еды все-таки никуда не деться). Затем отправляемся куда глаза глядят, ведь лучше всех рекомендаций всегда будут случайные открытия. Вечер оставляем для коктейлей в баре Lolita. Даже в будни там очень оживлённо, а бармены настолько симпатичны, что есть риск переборщить с алкоголем. С транспортировкой домой проблем возникнуть не должно – Rooms находится через дорогу от бара.

Тем, кто в городе в первый раз, стоит выполнить обязательную тур-программу: посетить гору Мтацминда, крепость Нарикала, серные бани, ботанический сад. Прокатиться на катере по Куре, подняться на фуникулере. И всё же, главная наша цель – современная грузинская кухня, поэтому маршрут лучше прокладывать через эти точки.

Salobie Bia

Маленький ресторан современной домашней кухни шефа Гиорги Иосава, отмеченный гидом Gault & Millau. Само помещение украшено работами грузинских художников и коллекцией старинных приборов вроде штопоров и ножей, которые Гиорги собирает уже много лет. Здесь объедаемся самыми вкусными хачапури по-мегрельски, курицей в соусе шкмерули и завершаем вечер домашним розовым вином.

Адрес: 14, Ivane Machabeli St.

Veriko и 2wine

Следующая остановка – Veriko и 2wine. Это ресторан и винотека на территории бывшего винзавода, где шефом работает Ника Метревели, приезжавший в Алматы с гастрономическим ужином. Приходите голодными и обязательно заказывайте суп харчо с гоми (аналог поленты) на первое, люля-кебаб со сванским эларджи (это кукурузная каша с большим количеством сыра) от шефа – на второе, а в качестве десерта выбирайте пончики с тыквой. Они, как Париж – попробовать и умереть от восторга.

Адрес: 1, Vasil Petriashvili St.

Stamba

Stamba – совсем новый отель, который открылся в этом году. Но главная точка притяжения здесь – рестораны. Авангардная грузинская кухня, аутентичная пекарня и, конечно, Stamba Chocolaterie, где подают шоколад ручной работы и самый вкусный кофе в городе. И обязательно зайдите поглазеть на декор казино Aviator, которое находится там же, как напоминание о европейских игорных домах с их богатыми интерьерами ар-деко, в которых отражен "золотой век" авиации.

Адрес: 14, Merab Kostava St.

Shavi Lomi

Shavi Lomi – ресторан, похожий на частный дом грузинской семьи, с большим двором, где нередко гостей встречает сама хозяйка Мерико. Кухня – грузинский фьюжн, без фанатизма и с уважением к корням. Здесь можно выбрать столик во дворе, под раскидистыми кронами, что только дополнит впечатления от еды. Однозначно стоит пробовать местную рикотту, завёрнутую в пластинки сулугуни, шашлык и хачапури.

Адрес: 28, Zurab Kvlividze St.

Keto & Kote

Незаметный вход через маленькую улочку, неподалеку от главной улицы Руставели, искать будете долго, но оно того стоит. С террасы открывается безумно красивый вид на город, над столами нависают виноградные шатры из спелых гроздьев. Из любопытства попробуйте сорвать пару ягод – мы уверены, вы никогда не пробовали такого вкусного винограда! Если не съедите всю ветку, заказывайте вкуснейший домашний хлеб, мини-хинкали с песто и говядину с сыром "Рокфор".

Адрес: 3, Mikheil Zandukeli Dead End, St.

Pur Pur

Pur Pur – еще одно место, куда приходят за красивыми фотографиями. Поэтому никто не посмотрит на вас косо, если вы закажете только чашечку кофе и мороженое, а после – оккупируете пространство на сорок минут, в попытке сделать идеальное селфи или #lookoftheday. А если вас нет в соцсетях, приходите полюбоваться на зал, уставленный цветами, и таперов, играющих здесь по вечерам.

Адрес: 1, Abo Tbileli St.