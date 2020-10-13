Форейджинг или собирательство – один из трендов фуд-индустрии. В нем нет ничего нового кроме названия и желания вернуться к истокам. Разбираемся, зачем современному человеку собирать дикие растения сегодня, в эру супермаркетов и продовольственного изобилия.

У актуальности форейджинга есть несколько причин. Первая – банальна. Для некоторых людей это – способ выживания. Собранная еда бесплатна. Составить полноценную продуктовую корзину из собранных продуктов сложно, но, как утверждают некоторые форейджеры, реально.

Вторая заключается в том, что дикорастущие травы и плоды полезны, питательны и обладают особым вкусом. По этой причине многие крупные рестораны стали использовать дикие растения в своих рецептах. Так, повара мишленовского ресторана The Black Swan в Олдстеде, Северный Йоркшир, регулярно добавляют дикий чеснок, орехи или еловые побеги в свои блюда. Шеф-повар ресторана Томми Бэнкс поделился, что долго не мог найти ингредиенты, которые бы соответствовали его требованиям. Во время очередной прогулки с собакой Томми собрал немного яблок и орехов, попавшихся ему на пути, и понял: вот оно – решение. Сейчас ресторан, помимо диких растений, выращивает и фермерскую продукцию на собственном участке. Правда, фермерство к форейджингу не имеет отношения. Собирательство – это сбор исключительно диких растений.

Форейджинг – не обязательно эко-тренд. Он может нанести существенный урон экосистеме. Для того, чтобы заниматься собирательством без ущерба для окружающей среды, стоит учитывать следующие правила:

– Старайтесь не повредить растение при сборе. Собирать плоды можно только в том случае, если их много. Это облегчит растению процесс восстановления и размножения.

– Не нарушайте принципы природопользования, прописанные в законе. Законом запрещено заниматься собирательством в промышленных масштабах. При сборе растений в личных целях не стоит срывать больше, чем вы планируете съесть. Вы – не единственный, кто добывает пищу. Ведь это еще корм для птиц и животных.

– Учитывайте особенности места сбора. Часто в парках растения опрыскивают химикатами, чтобы защитить их от насекомых, а вблизи проезжей части почва может активно впитывать тяжелые металлы.

– Заранее узнайте, где можно собирать растения, а где нет. В мировой практике существуют фуд-парки, призванные решить проблему продовольственной безопасности. Например, Beacon Food Forest в Сиэтле – это 9 акров земли, отведенных под собирательство. В Казахстане аналогичных парков пока нет.

Облегчить поиск локаций с дикорастущими травами или плодами поможет портал Falling Fruit – интерактивная карта, созданная специалистом по анализу данных Калебом Филлипсом и географом Итаном Велти, где отмечены места произрастания съедобных диких растений. Есть на Falling Fruit и Казахстан – точнее, шесть мест сбора диких яблок.

Полезной может стать информация и с кулинарных сайтов, специализирующихся на таких блюдах, как суп из крапивы, кофе из желудей или джем из можжевельника. Там указаны и сезонные растения, созревшие для сбора.

Быть в тренде нам легко – поход в лес или горы за грибами и ягодами традиционен, только называется теперь иначе. Что действительно важно – знать, какие растения съедобны, а какие трогать не стоит.