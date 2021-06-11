Последние тренды фуд-индустрии про осознанность – коктейли для непьющих, низкокалорийный алкоголь с меньшей вероятностью похмелья, продукты для здорового кишечника, конопля как суперфуд, еда из леса и огорода, диета для ментального здоровья.

Моктейли

С трендом на ЗОЖ изменилось и отношение к алкоголю. Бары и рестораны, которые не хотели терять прибыль, были вынуждены создать альтернативу для непьющих людей. Так появились моктейли (англ. “to mock” – “издеваться/насмехаться”) – безалкогольная интерпретация алкогольных коктейлей. Моктейль – это не смузи, они не имеют отношения к “ПП”, рецептура может включать газировку и сахар. Моктейли часто могут иметь запах алкогольных, с целью помочь непьющим компенсировать ощущения от привычной выпивки.

Хард-зельцер

Пока одни пьют моктейли, другие открывают для себя новые алкогольные вкусы. Хард-зельцер – алкогольный напиток на основе газированной воды. Процесс приготовления хард-зельцера напоминает пивоварение. Только в случае с хард-зельцером ферментируется не ячмень, а тростниковый сахар. Возросшая популярность напитка связана с его низкой калорийностью (до 100 ккал на порцию в 330 мл). Низкое содержание сахара и крепость 5% позволяют не ощущать похмелья утром.

Ферментированные продукты

Образ жизни и рацион современного человека часто приводит к дисбактериозу. Поэтому и возрос интерес к ферментированным продуктам. Они богаты пробиотиками, которые улучшают микробиом нашего кишечника. Кефир, йогурт, квашеная капуста, кимчхи, комбуча, квас, сыры и творог – обязательная часть рациона неравнодушных к своему здоровью.

Все из конопли

Семена конопли – суперфуд, источник Омега-3 и Омега-6 жирных кислот, витаминов E и B, железа и магния. Это отличная альтернатива животному белку для веганов и вегетарианцев. На рынке можно найти конопляное масло, молоко, чай и муку. А семена добавляют в смузи, каши, супы и салаты.

Продукты собирательства

Мы уже рассказывали про форейджинг . Крупные ресторанные сети активно используют продукты собирательства, вроде грибов, трав и ягод из-за высокого содержания в них адаптогенов (препаратов, которые помогают организму адаптироваться к стрессовым факторам) и витаминов. Но есть нюанс, форейджинг требует подготовки и специальных знаний – не рекомендуем собирать продукты по наитию.

Диетическая психотерапия