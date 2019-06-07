Чем побаловать себя на выходных: 4 рецепта десертов

Абрикосовое варенье, нежный грушевый крамбл по рецепту Джейми Оливера и очень простой рецепт шоколадного пирога с авокадо

Грушевый крамбл (это рецепт Джейми Оливера)

Джейми Оливер обычно готовит крамбл с яблоками, но при этом не раз говорил в своих передачах и писал в книгах, что грушевый крамбл не уступает яблочному. Более того, из всех фруктовых крамблов грушевый он считает самым лучшим. Пирог с грушами, несмотря на их плотность, получается гораздо нежнее, чем с яблоками.

Нам понадобятся:

Для крамбла (крошки):

225 г муки

90 г сахара

1 щепотка соли

1 ч.л. порошка имбиря

115 г холодного несоленого масла

Для начинки:

100 г сахара

100 мл воды

4 спелых груши, очищенные и разрезанные на кусочки

5 средних кусочков имбиря

1 лайм

Приготовление:

Для начала нужно разогреть духовку до 200 градусов. В чашке соединить просеянную муку, сахар и порошок имбиря. Холодное масло (это обязательно) порезать на кусочки размером 0,5 см. Далее добавить его в мучную смесь и растирать до тех пор, пока масса не станет похожа на крупный песок с комочками. Крамбл готов.

Для приготовления начинки вскипятить воду, добавить сахар и опустить в ёмкость с водой кусочки груш. Перед этим нужно убавить огонь, чтобы вода не бурлила. Пошировать груши в сладкой воде нужно пару минут. Далее добавить измельченный имбирь, сок и цедру лайма. Через пару минут необходимо выложить смесь в жаростойкую форму, в которой будет запекаться крамбл. Поверх фруктов высыпать крошку, всё отправить запекаться в духовку на 25-30 минут. К этому времени груши должны окончательно приготовиться, а корочка крамбла – стать золотистой.

Клубничная гранита

В жару хочется чего-то прохладного и освежающего. Если мороженое и сорбеты надоели, можно обратиться к итальянцам и приготовить классический сицилийский десерт – граниту. В нашем случае – клубничную. Гранита представляет собой мелко колотый фруктовый лёд с сахаром. В рецептуре можно использовать клубнику, малину, арбуз, манго – любые хорошо пюрируемые фрукты.

Нам понадобятся (на 6 порций):

800 г свежей клубники

1 пакет ванильного сахара

1 стакан воды

1/2 стакана сахара

1/2 сока лимона

Приготовление:

В маленькой кастрюле необходимо смешать воду и сахар, довести до кипения и томить смесь на медленном огне пару минут, постоянно помешивая. Добавить в смесь ваниль, перемешать и убрать кастрюлю с огня. Пока смесь остывает, соединить в блендере клубнику и лимонный сок. Превратить всё в пюре. Полученную фруктовую смесь смешать с сиропом, перелить в морозильную ёмкость, накрыть крышкой и отправить в морозилку. Через 40 минут нужно вытащить ёмкость из морозильника и хорошенько перемешивать пюре, чтобы кристаллы льда переместились от краёв в центр. Повторить процедуру ещё два раза, с тем же временным интервалом. В общей сложности гранита должна провести в морозильнике 8 часов. Перед подачей граниту нужно хорошенько "распушить".

Шоколадный пирог с авокадо (рецепт взят отсюда http://salatshop.ru/post/choco-pie)

Рецепт Ольги Малышевой, основательницы salatshop.ru. Готовится пирог быстро, в среднем уходит минут 30. Желательно его готовить вечером, чтобы он за ночь хорошо застыл в морозильнике.

Нам понадобятся:

Для основы:

8 фиников без косточек

1 стакан миндаля

1/2 ч. л. соли (желательно гималайской)

Для начинки:

3 спелых авокадо

3/4 стакана сиропа топинамбура или кленового сиропа

1/2 стакана какао

2 ч.л. экстракта ванили

1/4 ч.л. соли

свежие ягоды для украшения

Приготовление:

Необходимо смешать миндаль, финики и соль в блендере до образования липкого теста. Выложить массу в форму и равномерно её распределить. Пока готовится начинка, отправить массу в морозилку. Для приготовления начинки нужно смешать все ингредиенты до однородной текстуры. Готовый крем выкладывается на основу, хорошо распределяется, всё отправляется в морозильник минимум на 3 часа, а лучше на ночь. Перед подачей пирог можно украсить свежими ягодами.

Абрикосовое варенье (Долецкая)

Этот рецепт взят из книги Алены Долецкой "Про варенье". В ней она рассказывает о варенье с большой любовью: "Варенье – это живо, варенье – это быстро, варенье – это просто отвал башки. Для меня варенье и всё, что с ним связано, – настоящая медитация по-русски. Фанаты восточных практик поймут. Никакого напряжения и спешки. А всё внимание сосредоточено на одном – на созерцании бесспорной природной красоты в её чудесных проявлениях и превращениях. Рецептов варенья в книге много, мы же выбрали абрикосовое с косточками, так как сейчас сезон.

Нам понадобятся:

2 кг очищенных от косточек абрикосов

2 кг сахара

500 г абрикосовых косточек

1 столовая ложка лимонной цедры

Тертый мускатный орех (на кончике ножа)

Приготовление:

"Абрикосы вымыть, высушить, разрезать пополам, косточки отбросить. Чистые половинки взвесить, засыпать в тазу сахаром, потрясти его. Когда абрикосовый сок растопит сахар, отправить таз на первую варку на маленьком огне. Если плоды сочные, сироп начнет прибавляться буквально на глазах. Потрясти таз и закрутить его так, чтобы пенка собралась к центру – снять её, выключить огонь и дать варенью отдохнуть. Час-два или до утра. Абрикосовые косточки залить кипятком и оставить на два часа.

Вторая варка. Пока ждём появления пузырьков, несколько раз кружим таз. Сироп постепенно густеет, становится янтарно-терракотовым, аромат – медовым. Собрать всю пенку, забросить ядра абрикосточек, столовую ложку тонко нарезанной цедры лимона и натертый на мелкой тёрке мускатный орех. Проверить сироп 'на каплю'. Получилась идеальная линзочка? Выключить огонь. К абрикосовому варенью заварить терпкий иван-чай или сенчу, подавать творожные мини-ватрушки, безе с миндальным кремом или черёмуховый торт".