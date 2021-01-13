Что такое апсайклинг еды и почему это – будущее фуд-индустрии?

Апсайклинг (upcycling) подразумевает вторичное использование чего-либо, обеспечение "новой жизни" старым вещам. Термин в основном встречается в контексте модной индустрии и переработки предметов быта. С недавнего времени апсайклинг стал актуальным и в пищевой промышленности.

Апсайклинг еды не предполагает потребления в пищу испорченных продуктов. Это более глобальное явление: немалый процент продуктов питания оказывается на свалках. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) предполагает, что пропадает примерно треть всей производимой еды. В тоннах это составляет около 1,3 миллиарда ежегодно. Пропавшая пища является абсолютно пригодной к употреблению, но для неё не находится покупатель, либо она не соответствует стандартам индустрии (например, овощи нестандартной формы). Суть апсайклинга заключается в том, чтобы использовать такую еду в качестве ингредиентов для производства новых качественных продуктов питания.

Апсайклинг как ярлык экологичности

Полное официальное определение данного термина было предложено Upcycled Food Association в мае прошлого года. Это важный шаг в процессе внедрения апсайклинга в традиционное производство, он позволяет осуществить законодательные реформы в пищевой отрасли, считает директор гарвардского департамента по продовольственному праву и политике Эмили Лейб. Единый термин позволяет производителям маркировать свой продукт соответствующе, а потребителям – опознавать его. Так как процесс помогает сократить пищевые отходы, он является экологичным методом производства. Вполне возможно, в будущем государства будут стимулировать продовольственный апсайклинг, а продукты питания с ярлыком 'upcycled' будут котироваться на рынке так же высоко, как со штампом 'organic'.

Почему пищевые отходы – проблема?

Количество выброшенной еды является показателем того, что все ресурсы, задействованные в её производстве (вода, энергия и так далее), были потрачены зря. Помимо прочего, пищевые отходы ответственны за 8% всех парниковых газов, выделяющихся в результате человеческой деятельности. Остатки пищи – разлагающиеся органические отходы, которые потенциально могут стать удобрением для почвы. Но в условиях свалки нет доступа кислороду и аэробным бактериям, которые окисляют и разлагают органику. Без этого пища гниет, и выделяются такие газы, как метан.

Как апсайклинг внедряют уже сейчас?

Продовольственные отходы одного производственного направления нередко становятся пригодными для другого. Поэтому сотрудничество производителей является ключевым. Например, Pulp Pantry закупает жмых от соковыжимания у местных фреш-баров и производит из него чипсы, а Toast Ale изготавливает пиво из излишков хлеба. Некоторые компании работают напрямую с фермерами, которые поставляют отклоненные рынком свежие овощи и фрукты. Сан-францисская компания Ground Rules превращает их в овощные и фруктовые чипсы, а калифорнийская компания Barnana перераспределяет ненужные бананы с латино-американских ферм и производит высушенные банановые снэки.

Апсайклинг в домашних условиях

Современные люди ведут достаточно расточительный образ жизни, чего нельзя сказать о предшествующих поколениях. Исторически кухни мира развивались, находя остаткам пищи и каких-то продуктов применение в других блюдах. Например, стебли и ненужные части овощей можно пустить на приготовление бульонов и соусов, сердцевину яблока – фруктового чая или яблочного уксуса, а овощные и фруктовые семена поджарить или посадить.

Фрукты и овощи неправильной формы часто не пропускают на магазинную полку. В Великобритании некоторые супермаркеты ввели акцию, по которой можно купить "некрасивые" овощи со скидкой. В Казахстане такое еще не практикуется. Зато можно спросить у местного "овощника": если у него остаются переспелые и не продаваемые фрукты, готов ли он продать их за меньшую цену или отдать даром. Ведь из них может выйти хорошее варенье или начинка для пирога.