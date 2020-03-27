Что смотреть на YouTube, если вы решили заняться готовкой

Чаще всего за новыми кулинарными идеями мы идем на YouTube. Видео-рецепты набирают по миллиону просмотров, особенно сейчас, когда есть время заняться приготовлением еды. Мы выбрали 5 кулинарных YouTube-каналов с несложными, интересными, а также просто соблазнительными рецептами блюд, которые захочется приготовить.

Канал Садии предлагает рецепты в стиле “рустик” (подразумевается легкая в приготовлении и сервировке еда). В своих видео Садия использует сезонные овощи, фрукты, легкодоступные продукты для приготовления вегетарианских и веганских блюд. Садия не только фуди, но и нутрициолог, поэтому она часто делится советами по здоровому питанию и рецептами сбалансированной еды. На её канале можно найти много рецептов, требующих не более десяти ингредиентов и не более 30 минут приготовления.



Джошуа Уайсман признается сам, что он обожает хлеб и вкусную еду, в которой, скорее всего, слишком много сливочного масла. Видео Джошуа – это воплощение food porn, и, самое главное, каждый рецепт можно повторить дома. На его канале можно найти всё: от легких рецептов густого горячего шоколада и домашней пасты, до макарунов и домашних сосисок.

Наверняка многие знают Bon Appetit, американский журнал о еде, но не упоминуть о нём в этой подборке – непростительно. У этого журнала имеется YouTube-канал, на котором любимые интернет-публикой шефы редакции делятся рецептами. Видео Bon Appetit стоит посмотреть не только ради рецептов и секретов готовки, но ради интересных кулинарных рубрик, где перед каждым шефом стоит определенная задача. Например, Клэр Сафитц пробует приготовить что-то вроде покупных снэков, таких как Oreo, Skittles, Pringles, и сделать их лучше в рубрике Gourmet Makes, а в рубрике Reverse Engineering Крис Морокко воссоздает блюда, которые ему удалось однажды попробовать, но при этом он не знает точного рецепта, а ориентируется лишь на свои вкусовые ощущения.

Ещё один канал, посвященный сбалансированной веганской еде. Газ Оклей – известный лондонский шеф-повар, который решил перейти на веганство несколько лет назад. Он регулярно сотрудничает с разными ресторанами: например, в прошлом году Газ и сеть ресторанов Wagamama создали специальный рецепт – салат-боул с веганским яйцом. На своём YouTube-канале Газ делится как сложными рецептами, так и рецептами "на скорую руку", с помощью которых можно заготовить блюда на неделю вперед.

Донал Скехан – телевизионщик, шеф-повар и автор кулинарных книг. Его часто называют ирландским Джейми Оливером – из-за энергичного характера Донала и медийности. На своём канале Донал чаще всего делится рецептами кухонь всего мира, а его самые популярные видео – это One Pan рецепты, которые можно приготовить, используя из посуды только одну кастрюлю.