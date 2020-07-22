Что смотреть на YouTube, чтобы научиться готовить веганские блюда

Распространено заблуждение, что веганы и вегетарианцы едят только салатные листья и фрукты. Но ассортимент блюд из растительных ингредиентов немал, и зачастую не уступает мясному рациону по питательности. Но для того, чтобы приготовить стоящее веганское блюдо, надо знать азы растительной кулинарии - какие специи лучше добавлять, как достичь вкуса умами без рыбных продуктов и чем заменять белок. Если вы заинтересовались веганской диетой, но не знаете что и как приготовить, то вы найдете эти YouTube-каналы очень полезными.

Wil Yeung

Контент этого канала посвящен веганским блюдах азиатской кухни, хотя время от времени появляются легкие рецепты пасты и тако. Как известно, жители восточной Азии используют мясо, рыбу и их субпродукты в большом количестве, поэтому ингредиенты животного происхождения являются важной составляющей их блюд. Автор канала Уил Йонг адаптирует традиционные рецепты под веганскую диету, при этом не теряя неповторимый вкус и аромат бульонов для рамена, стир-фрай лапши и супа том ям. Блюда, собранные на его канале, варьируются: от самой базовой лапши с кимчи до карри с тофу и обжаренным баклажаном. В сочетании с профессиональной съемкой и лаконичными инструкциями, видео автора - это не просто рецепты, а услада для глаз.

The Happy Pear

Авторы канала - Дейв и Стив - создали проект The Happy Pear еще в 2004, и начинался их бизнес как вегетарианский магазин. Сейчас они владеют четырьмя кафе в Ирландии, выпустили четыре кулинарные книги и продолжают делиться невероятно легкими и быстрыми в исполнении рецептами на YouTube. Продолжительность их видео обычно не превышает десяти минут, а в большинстве случаев - пяти, но за это время они успевают приготовить блюда и дать несколько советов по готовке в энергичной манере. Их рецепты включают как основные блюда и закуски, так и десерты, а также рецепты домашних соусов и приправ.

Rachel Ama

Рейчел Ама ведет канал о веганском образе жизни и делится рецептами карибской кухни. Ее миссия - показать, что рецепты без продуктов животного происхождения могут быть такими же богатыми на вкус как и традиционные блюда. Повторяющимися темами канала стали бюджетные блюда, приготовление еды на неделю вперед и рецепты на скорую руку.

RainbowPlantLife

Этот канал полон красочных блюд из разных кухонь и рецептами с использованием мультиварки. Автор канала Ниша Вора - лайфстайл фуд блогер. Она выпускает видео не только о готовке, но и о том, как улучшить навыки фуд фотографии и как легче всего придерживаться веганского образа жизни. Ниша часто делится несколькими разными рецептами с одним главным ингредиентом как фасоль или чечевица, поэтому канал будет полезен тем, кто не знает как включить в рацион больше растительных продуктов. Ниша также хорошо знакома с индийской кухней - королевой вегетарианских блюд.

Edgy Veg

Автор канала Кэндис Хатчингс признается, что она ужасно любила мясо до того как стала веганом, и поэтому создает рецепты, которые могут восполнить ее желания: веганское барбекю, стейк из грибов, бекон из моркови, веганские сосиски и прочее. Она публикует свои эксперименты с ингредиентами и делится впечатлениями о получившемся блюде. Она также является автором книги “138 Carnivore-Approved Vegan Recipes” ("138 веганских рецептов, одобренных мясоедом") и по ее мнению от ее блюд не откажется даже самый преданный мясоед.