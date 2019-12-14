Что подарить на Новый год настоящему фуди

Подготовили небольшую подборку подарков для настоящих фуди. Фуди - это люди "помешанные" на еде, для которых она стала своеобразным ритуалом и полноценным хобби. И это те самые люди, которые обрадуются сковородке или кастрюле.

Нож повара

(Chef's Knife) Обойтись в готовке без хорошего ножа, как и без рук довольно сложно. Обычно длина такого лезвия составляет порядка 20 сантиметров и он подходит под любые действия на кухне. Им можно нарезать, рубить, крошить и разделывать. Если нож будет выполнен из хорошей стали, он прослужит буквально всю жизнь. Мы рекомендуем японские ножи, например от компании MAC.

В крайнем случае можно рассмотреть более дешевые варианты от Джейми Оливера или компании Misen.

Обойтись в готовке без хорошего ножа, как и без рук довольно сложно. Обычно длина такого лезвия составляет порядка 20 сантиметров и он подходит под любые действия на кухне. Им можно нарезать, рубить, крошить и разделывать. Если нож будет выполнен из хорошей стали, он прослужит буквально всю жизнь. Мы рекомендуем японские ножи, например от компании MAC. В крайнем случае можно рассмотреть более дешевые варианты от Джейми Оливера или компании Misen.

Чугунная кастрюля На английском такие кастрюли называются dutch oven, дословно - "голландская печка". Проблема в том, что печкой на английском можно назвать любую посуду, которая закрывается и сохраняет тепло. От обычной кастрюли dutch oven отличают толстые стенки и очень плотная крышка. В 95% случаев они делают из чугуна, что обеспечивает им необходимые тепловые характеристики, выносливость, долговечность и

делает их достаточно тяжелыми. Традиционно их используют для запекания блюд и выпечки, но плюс таких кастрюль в том, что их можно смело ставить на открытый огонь.Но главное условие - это чугун. Рекомендуем товары компании Le Creuset - легенды кухонной утвари. Эти кастрюли безусловно переживут и бумеров, и миллениалов, и центениалов.

На английском такие кастрюли называются dutch oven, дословно - "голландская печка". Проблема в том, что печкой на английском можно назвать любую посуду, которая закрывается и сохраняет тепло. От обычной кастрюли dutch oven отличают толстые стенки и очень плотная крышка. В 95% случаев они делают из чугуна, что обеспечивает им необходимые тепловые характеристики, выносливость, долговечность и делает их достаточно тяжелыми. Традиционно их используют для запекания блюд и выпечки, но плюс таких кастрюль в том, что их можно смело ставить на открытый огонь.Но главное условие - это чугун. Рекомендуем товары компании Le Creuset - легенды кухонной утвари. Эти кастрюли безусловно переживут и бумеров, и миллениалов, и центениалов.

Фартук Фартук - важная часть образа любого фуди. Даже если человек не готовит, фартук становится чем-то вроде униформы внутри фуди-движения. Он символизирует принадлежность к определенной группе и при этом выглядит отлично. Приглядитесь к мерчу от Bon Appetit. Их фартук был сделан совместно с компанией White Bark Workwear и состоит на 37% из денима и на 63% из конопляного волокна. Также у Bon Appetit можно найти тематические

майки, худи, книжки и прочее.

Фартук - важная часть образа любого фуди. Даже если человек не готовит, фартук становится чем-то вроде униформы внутри фуди-движения. Он символизирует принадлежность к определенной группе и при этом выглядит отлично. Приглядитесь к мерчу от Bon Appetit. Их фартук был сделан совместно с компанией White Bark Workwear и состоит на 37% из денима и на 63% из конопляного волокна. Также у Bon Appetit можно найти тематические майки, худи, книжки и прочее.

Декантер Фуди любят гастрономию во всех ее проявлениях. А какой ужин без качественного винного фудпейринга? В этом смысле, любовь к вину - самое искушенное проявление фуди. И тут не обойтись без декантера - гаджета, способного дать вину "подышать". Специальные системы позволяют насытить напиток кислородом всего за несколько минут. А если он подается беспрерывно, то вкус напитка раскрываются, снижаются танины и

соответственно снижаются негативные последствия для организма. Например, декантер от BORK может ускорить этот процесс в 60 раз.

Фуди любят гастрономию во всех ее проявлениях. А какой ужин без качественного винного фудпейринга? В этом смысле, любовь к вину - самое искушенное проявление фуди. И тут не обойтись без декантера - гаджета, способного дать вину "подышать". Специальные системы позволяют насытить напиток кислородом всего за несколько минут. А если он подается беспрерывно, то вкус напитка раскрываются, снижаются танины и соответственно снижаются негативные последствия для организма. Например, декантер от BORK может ускорить этот процесс в 60 раз.

Книга о еде Книга - это безусловно лучший подарок, независимо от человека. Даже если информацию внутри может быть не очень полезной, книгой с красивой обложкой можно украсить стол. Благо для фуди можно найти как красивые, так и полезные книги. Очень рекомендуем обратить внимание на Matty Matheson: A Cookbook. Автор - Мэтти Мэтисон шеф-повар, который прославился в интернете благодаря своему острому юмору и необычной

внешности. В книге Мэтти старался создать атмосферу присутствия, чтобы читатель ощущал себя за одним столом с Мэтти. Каждый рецепт сопровождается душевной историей и выходит за рамки "классики", чтобы доказать, что готовка - это весело.

Книга - это безусловно лучший подарок, независимо от человека. Даже если информацию внутри может быть не очень полезной, книгой с красивой обложкой можно украсить стол. Благо для фуди можно найти как красивые, так и полезные книги. Очень рекомендуем обратить внимание на Matty Matheson: A Cookbook. Автор - Мэтти Мэтисон шеф-повар, который прославился в интернете благодаря своему острому юмору и необычной внешности. В книге Мэтти старался создать атмосферу присутствия, чтобы читатель ощущал себя за одним столом с Мэтти. Каждый рецепт сопровождается душевной историей и выходит за рамки "классики", чтобы доказать, что готовка - это весело.

Вафельница Вафли - это одно из лучших изобретений человечества, и существуют они уже многие сотни лет. Например, в средние века на территории Европы вафли были тесно связаны с христианством и на них изображали распятие Иисуса и другие библейские сюжеты. При этом до сих пор неясно, кто считается изобретателем вафель, ведь их упоминали еще в Древней Греции. Но знакомая нам вафля с узором в виде сетки появилась на

территории Франции и Бельгии, в период с 14-го по 16-й век. При этом интересно, что особую любовь к этим вафлям питают американцы. И вафли стали частью традиционной американской культуры. Поэтому обратите внимание на вафельницу от All-Clad, с глубоким дном для создания классических бельгийских вафель.

Вафли - это одно из лучших изобретений человечества, и существуют они уже многие сотни лет. Например, в средние века на территории Европы вафли были тесно связаны с христианством и на них изображали распятие Иисуса и другие библейские сюжеты. При этом до сих пор неясно, кто считается изобретателем вафель, ведь их упоминали еще в Древней Греции. Но знакомая нам вафля с узором в виде сетки появилась на территории Франции и Бельгии, в период с 14-го по 16-й век. При этом интересно, что особую любовь к этим вафлям питают американцы. И вафли стали частью традиционной американской культуры. Поэтому обратите внимание на вафельницу от All-Clad, с глубоким дном для создания классических бельгийских вафель.

Набор для матча Благодаря тренду на здоровый образ жизни, чай матча стал одним из самых популярных напитков кофеен. Это при том, что японцы используют его уже больше 1000 лет. Но сейчас приготовление себе матча чая можно рассматривать как современную итерацию классической чайной церемонии. А для полноценной церемонии нужен правильный инвентарь. Появилось множество специальных наборов для приготовления матча.

Например, американская компания Chalait занимается исключительно продажей матча и атрибутики связанной с матча. Можно купить как сам порошок, так и специальный венчик для размешивания чая и подставку для него. Только так вы получите настоящий, аутентичный опыт.

Благодаря тренду на здоровый образ жизни, чай матча стал одним из самых популярных напитков кофеен. Это при том, что японцы используют его уже больше 1000 лет. Но сейчас приготовление себе матча чая можно рассматривать как современную итерацию классической чайной церемонии. А для полноценной церемонии нужен правильный инвентарь. Появилось множество специальных наборов для приготовления матча. Например, американская компания Chalait занимается исключительно продажей матча и атрибутики связанной с матча. Можно купить как сам порошок, так и специальный венчик для размешивания чая и подставку для него. Только так вы получите настоящий, аутентичный опыт.