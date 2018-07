Идеальное комбо: хип-хоп и бургеры We'd Meat

Ешь бургеры, слушай хип-хоп – таким мог бы быть слоган нового алматинского заведения We'd Meat. Его основатели вдохновлялись родиной классических бургеров – солнечным Лос-Анджелесом и его заведениями, которые невозможно представить без звучания в них хип-хопа.

"Я долгое время занимался ресторанами "Мичурин" и "Печь". А потом решил делать что-то свое. Путешествуя, проникся бургерной темой, которая переросла в отдельную культуру и вышла за стандартные рамки фаст-фуда. Так и появился We'd Meat. В процессе обсуждения мы с моим партнером Жанайдаром решили объединить две самые хайповые темы – бургеры и хип-хоп", – рассказывает основатель We'd Meat Григорий Гостев.

В We'd Meat из колонок звучит классика Западного побережья и ритмы новой рэп-школы, на стенах – отсылки к культуре хип-хопа, к каждой позиции прилагается специальный стикер с известным рэпером. Дизайном занималась казахстанская художница Дарион Шаббаш. В меню – строгая конкретика: пять видов бургеров, две картошки-фри, два салата и мороженое. Заведение работает в формате самообслуживания.

Бургеры

Incredible One

Классика в чистом виде: сочная котлета smash, сыр и овощи.

Pac

Pac назван в честь легендарного рэп-музыканта Тупака Шакура. Рецептура не сильно отличается от Incredible One, но вместо одной smash котлеты вы получаете две.

Jam

В английском сленге jam называют песню, которая особенно нравится (this is my jam). Но в рецептуре бургера используется клубничный джем, который смешивают с карамелизированным луком и говяжьим беконом.

Hot

Для "острого" бургера не используются покупные (маринованные) халапеньо. Вместо этого отбираются свежие перцы, которые вместе с бочковыми помидорами перетираются в соус.

Biggie

Название бургера – псевдоним рэпера Кристофера Уоллеса, также известного как The Notorious B.I.G. (Biggie, Biggie Smalls). Под стать названию, в бургере большая сочная котлета, говяжий бекон и яйцо.

"Для нас было важно сохранить натуральный вкус ингредиентов, поэтому при разработке меню мы не использовали соусы. Мы могли и сами делать майонез, но он перебивает вкус всех остальных ингредиентов. Поэтому мы только смазываем булочки сливочным маслом (они выпекаются в самом заведении)", – говорит Григорий.

К зиме в меню будут небольшие изменения. Возможно появление в меню бургера за 300 тенге.

Средний чек: 3300 тенге.