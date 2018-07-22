Бранчуем. Как зародилась прекрасная традиция выходного дня?

Ничто так не способно вытянуть нас из кровати в воскресное утро, как мысль об идеальном яйце Бенедикт, булочке с корицей и легком коктейле (или бокале игристого – если хорошо повеселились накануне) в кругу друзей и близких. Бранчевать алматинцы взяли в привычку пару лет назад. Оказалось, встречаться с друзьями в полдень выходного дня, чтобы плотно и сытно поесть, выпить легкий коктейль и обсудить последние сплетни, не менее приятно, чем танцевать всем вместе до утра. Заведения подают бранчи (чаще всего это блюда не из основного меню) в среднем с 11.00 до 16.00. То есть попробовать их может каждый: и жаворонки, и совы, и отчаянные тусовщики, и те, кто бегает по Терренкуру в 8 утра в воскресенье.

Говорят, что бранч как трапеза – не про еду, а больше – про общение и приятное времяпрепровождение. Однако, категоричного мнения здесь не может быть. Да, для одних – это повод обсудить вчерашнюю вечеринку или наступающую рабочую неделю в компании единомышленников. Для других – возможность вкусно и плотно поесть: бранчи заменяют и завтрак, и обед. Зная это, шефы вводят в бранч-меню плотные, яркие по вкусу, жирные (для тех, кто по случаю перебрал алкоголя накануне) блюда. Но все больше становится тех, для кого бранч стал традицией, дружеской или семейной – не столь важно. Потому, что это одна из немногих возможностей собрать всю семью и спланировать долгожданный отпуск, или уделить время рабочим моментам в неторопливой обстановке, все еще наслаждаясь выходными.

Но как появился бранч? Кто сделал эту трапезу традицией?

Существует две версии появления традиции приема пищи в полуденное время. Многие рассказывают о завтраке английских охотников, который состоял из свежего мяса, яиц, овощей, фруктов и сладостей. Другие говорят, что католики завели традицию совместного завтрака, который они проводили поздним воскресным утром, после посещения церкви.

Слово brunch произошло от слияния двух других – breakfast и lunch. Впервые термин появился в 1895 году, в статье англичанина Гая Берингера "Brunch: A Plea" ( газета Hunter's Weekly). Автор писал о воскресном приеме пищи, который поможет избавиться от головной боли и не будет нагружать желудок. По словам Берингера, не стоит поощрять поедание тяжелых, мясных блюд во время похмелья. Поздним утром выходного дня лучше съесть что-нибудь полегче. А затем выпить чашечку чая или кофе с десертом. Гай писал, что легкий совместный приём пищи в союзе с обсуждением удавшейся (или нет) вечеринки всегда поднимет настроение.

"Бранч – это про веселье, общение и пробуждение. Он избавляет от забот прошедшей недели и дарит людям удовлетворение не только собой, но и окружением", – писал он.

Через год после первой публикации Punch (британский журнал юмора и сатиры) переиздал статью Берингера. Идея бранча начала распространяться и к 1920-м годам дошла до Америки. В 30-х бранч завоевал блудливый Чикаго. В настольных книгах для хостес к бранчу рекомендовали алкогольные напитки. Традиционно его подавали представителям светского общества в отелях и/или в поездах во время путешествий. С этого все и началось. К 1950-м традиция добралась до среднего класса. Кровавая Мэри, например, была наиболее предпочтительным выбором для бранча, потому что прославилась как средство от похмелья и напоминала безалкогольный коктейль из томатного сока.

Интересный факт: в том же издании Punch 1986 года редактор убедительно попросил читателя не забывать о том, что есть brunch (breakfast + lunch), который ближе к утру, а есть blunch (breakfast + lunch), который ближе к обеду.

Сегодня в Алматы многие заведения предлагают традиционные блюда для бранча – от омлетов и яиц Бенедикт до бургеров и сэндвичей с лососем. Какой алкоголь выбрать? К любому блюду с лососем, будь то тост с яйцом пашот и авокадо или сэндвич, отлично подойдет Мимоза, Беллини или Сангрия. К сэндвичам с пастрами или говяжьей ветчиной чаще рекомендуют Апероль Шприц. Для пряных, ароматных булочек, пирогов и тартов лучшими компаньонами станут чай или кофе.