В нашей стране традиционных новогодних десертов как таковых нет. Сладкому в каждой семье придают разное значение – одни довольствуются покупным тортом и мандаринами, другие изощряются в кондитерском мастерстве. Вместе с основательницей кондитерской Bulkin Bakery Асиям Абдуллаевой делимся с вами 4 рецептами новогодней выпечки, которые непременно захочется повторить даже равнодушным к десертам. Процесс вырезания имбирных пряников и печенья-стеклышек имеет смысл разделить с детьми - второй десерт служит и оригинальным элементом декора. Кексом с цукатами можно заняться уже на этих выходных, чтобы к Новому году он успел пропитаться, а вот брауни можно испечь в последнюю минуту.

Имбирные пряники

Ингредиенты для 30-ти пряников среднего размера:

Для теста:

Сахар 500 г

Кипяток 200 мл

Сливочное масло 200 г

Сода 1 ч.л.

Соль 1/2 ч.л.

Сушеный имбирь 1 ч.л.

Корица 2 ч.л.

Яйцо 1 шт.

Мука 800-900 г

Для глазури:

Яичный белок 1 шт.

Сахарная пудра 200 г

Крахмал 1 ч.л.

Лимонный сок 1 ч.л.

Вода

Способ приготовления:

1. Растопить сахар в сотейнике на среднем огне до получения карамельного цвета. Помешивать смесь не рекомендуется, потому что сахар может закристаллизоваться, лучше слегка двигать сотейник из стороны в сторону. Если боитесь, что сахар сгорит, перед растапливанием к нему можно добавить около 100 мл воды. Учтите, что в этом случае процесс растапливания займёт больше времени.

2. Когда сахар станет карамельного цвета, не снимая карамель с плиты, аккуратно влить в нее кипяток в 2-3 подхода, одновременно помешивая массу лопаткой. Хорошо перемешать и разбить комочки карамели. Отправить туда же сливочное масло (комнатной температуры), соду, соль, корицу и имбирь и хорошо размешать венчиком. Масса будет сильно пениться. Как только пенообразование утихнет, снять ее с огня и дать остыть до 50-60С.

Примечание: Используйте 200 мл кипятка вне зависимости от того, добавили ли вы 100 мл воды к сахару перед растапливанием, или нет. Важно использовать крутой кипяток, иначе карамель может застыть. Будьте предельно осторожны - карамель очень горячая и при контакте с кипятком она начнёт пениться, выделяя горячий пар. Чтобы обезопасить себя, используйте перчатки-прихватки.

3. Вмешать в остывшую смесь яйцо и в 3-4 этапа добавить муку (возможно, понадобится меньше муки). Тесто должно получиться мягким и немного липким. Завернуть тесто в пищевую плёнку и убрать в холодильник на 6-8 часов.

4. Разогреть духовку до 165С (режим "конвекция"). Готовое тесто выложить на пергамент и раскатать толщиной около 5-6 мм. Вырезать пряники формочками и отправить в духовку на, примерно, 7 минут. Если у вас нет режима конвекции, то выпекать в режиме "верх-низ" при 170-180С. Дать готовым пряникам остыть и выложить на тарелку.

5. Для приготовления глазури смешать в миске белок и лимонный сок, просеять туда сахарную пудру с крахмалом и взбивать на низкой скорости миксера 3-4 минуты, затем на средней - около 3-х минут. Глазурь должна получиться белоснежной и очень густой. Она подходит для росписи пряников и создания четкого контура. Для получения более жидкой глазури надо добавить в нее небольшое количество воды - до получения желаемой консистенции (добавлять сначала по чайной ложке, затем по каплям воды, чтобы не переборщить). Жидкой глазурью можно "залить" очерченный густой глазурью контур на прянике. Переложить готовую глазурь в кондитерский мешок или корнетик (мешок из пергаментной бумаги) и украсить ею пряники на ваш вкус. Оставить пряники на 6-8 часов - до полного застывания глазури.

Кекс с изюмом и сухофруктами

Сливочное масло комнатной температуры 110 г

Сахар 80 г

Яйцо 2 шт.

Мука 150 г

Разрыхлитель 1/2 ч.л.

Щепотка соли

Изюм и цукаты, замоченные в роме или вишневом соке 130 г

Миндальные лепестки (по желанию) 40-50 г

Способ приготовления:

1. За день до приготовления кекса замочить изюм и цукаты в ликёре, роме или вишневом соке. Цукаты лучше использовать натуральные, из цедры цитрусов. Их также можно приготовить самим. Цукаты домашнего приготовления придадут выпечке особенный вкус.

2. Духовку разогреть до 165С (режим "конвекция"). В миске взбить добела сливочное масло и сахар (около 5-7 минут). По одному ввести яйца. Смешать отдельно муку, разрыхлитель и соль. Добавить сухую смесь в масляную массу и в 2-3 этапа, на низкой скорости миксера взбить до однородности.

3. Изюм и цукаты отжать от алкоголя (алкоголь оставить для использования на завершающем этапе), отмерить 130 г, добавить в тесто вместе с миндальными лепестками и аккуратно перемешать лопаткой.

4. Форму размерами 15 х 5 см выстелить пергаментом, залить в нее тесто и отправить в духовку на 10 минут. Затем достать кекс и сделать насечку посередине - быстро провести шпажкой или ножом по тесту вдоль кекса, не задевая дна формы. Поставить обратно в духовку на 50-60 минут. Если у вас нет режима конвекции, то выпекать в режиме "верх-низ" при 170-180С.

5. Готовый кекс пропитать оставшимся после сухофруктов ромом/ликером/соком, завернуть в пищевую пленку и убрать на 1-2 дня "дозревать".

Печенье-стеклышки

Ингредиенты на 16 штук:

Сливочное масло комнатной температуры 100 г

Сахар 75 г

Яйцо 1 шт.

Мука 175 г

Крахмал 50 г

Разрыхлитель 1/4 ч.л.

Леденцы или изомальт (кондитерский сахар)

Способ приготовления:

1. Масло и сахар смешать миксером (на средней скорости) до однородности (в планетарном миксере смешивать насадкой "лопатка"). Добавить яйцо, перемешать. Просеять в масляную смесь муку, крахмал и разрыхлитель. На низкой скорости замесить однородное тесто.

2. Разогреть духовку до 170С (режим "конвекция"). Если у вас нет режима конвекции, то в режиме "верх-низ" при 170-180С. Тесто выложить на пергамент и раскатать пласт толщиной около 5 мм. Вырезать формочками печенье, формочкой поменьше - середину в каждом печенье. Если вы хотите использовать печенье в качестве украшения для ёлки, нужно вырезать еще небольшую дырочку трубочкой для напитков - для ленты.

3. Если используете леденцы: Выпекать печенье 3-4 минуты, достать из духовки и в середину каждого печенья положить по леденцу. Вернуть в духовку и выпекать ещё 3-4 минуты, пока печенье не зарумянится, а леденцы - не расплавятся. Достать печенье из духовки, подождать, пока оно полностью не остынет, и карамель не застынет. Только потом переложить его с противня на тарелку.

4. Если используете изомальт: печенье испечь до готовности (около 8-ми минут в духовке). Изомальт растопить в сотейнике, добавить краситель (по желанию) и залить в "окошки" печенья. Дать изомальту застыть, затем переложить с пергамента на тарелку.

5. В дырочку продеть ленту и повесить печенье на ёлку, либо просто подать к праздничному столу.

Пряный брауни с вишней и корицей

Яйцо 3 шт.

Яичный желток 1 шт.

Жирные сливки 33% 120 мл

Темный шоколад 250 г

Сливочное масло 200 г

Мука 120 г

Сода 1/2 ч.л.

Щепотка соли

Корица 1 ч.л. (или меньше, по вкусу)

Вишня замороженная без косточек 150-200 г + мука 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Духовку разогреть до 165С. В микроволновой печи растопить масло и шоколад - интервалами, каждые 15 секунд перемешивая массу. В миске смешать сахар с яйцами и желтком. На высокой скорости миксера взбивать массу около 7-ми минут. Влить растопленную шоколадную массу в яичную смесь и перемешать (на низкой скорости миксера) до однородности. Затем добавить сливки, перемешать. В отдельной миске смешать муку, соду, соль и корицу. Постепенно ввести сухую смесь в жидкую и хорошо перемешать миксером на низкой скорости (или венчиком).

2. В отдельной чаше смешать замороженную вишню (предварительно размораживать не нужно) с 2-мя ст. л. муки. Ввести в тесто и аккуратно перемешать.

3. Квадратную форму 18х18 см выстелить пергаментом и залить тесто. Лопаткой равномерно распределить его по форме. Выпекать в режиме конвекции при 165С 45-60 минут. Если у вас нет режима конвекции, то выпекать в режиме "верх-низ" при 170-180С. Проверить шпажкой на готовность. Время выпечки зависит от мощности духовки.

4. Остывший брауни можно украсить соленой карамелью, дроблеными орехами и шоколадом.