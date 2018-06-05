9 новых мест в Алматы: ресторан СВЕТ, уникальный спикизи бар и донеры со всего света

СВЕТ

Кабанбай батыра, 83

Ресторан "Свет" расположен в историческом здании в центре Алматы. В доме по адресу Кабанбай батыра, 83 жил Мухтар Ауэзов, останавливались Константин Паустовский и Самуил Маршак. Отсюда и название, которое намекает на "свет" богемы советского Алма-Аты. В "Свете" нет акцента на какую-либо одну кухню. Шеф-повар ресторана – Дмитрий Вепрынцев. Одна из особенностей заведения в том, что еда готовится исключительно из местных ингредиентов, с каждым фермером и мясником повара ресторана знакомы лично. Каждую ночь пекари выпекают свежий хлеб на основе муки трех сортов (белая, цельнозерновая и спельта). К столу подают его со сливочным маслом, имеющим легкий копченый аромат. Пожалуй, первое, что стоит здесь попробовать – пастрами (мясо, выдержанное в специальном рассоле со специями и травами).

Средний чек: 7000 - 8000 тенге

ATABAR

Валиханова, 27

Бар формата speakeasy, то есть "тайный". Правда, найти его совсем несложно – он расположен в одном здании с клубом Vzletnaya. Бар совсем небольшой, с большой винтажной стойкой, вечером на территории бара зажигают свечи и вывешивают желтые гирлянды. В меню используются преимущественно местные алкогольные продукты и ингредиенты, например вино Arba Wine или премьерный коньяк "Қаhарман". Также владельцы делают настойки собственного приготовления – шоколадная водка (шоколад "Казахстанский"), бурбон на вишне, джин на малине. В ATABAR удобно проводить разного рода мероприятия и концерты живой музыки, из последних стоит отметить концерт Владимира Золотухина и вечер поэзии SLOG.

Средний чек: 3000 тенге

Дружба

Богенбай батыра, 132

Как и предполагает название, "Дружба" – это место для близких, семьи и друзей. Это уже пятое заведение сети ресторанов Malina Group. Дизайн напоминает классические рестораны советского периода с небольшими гранитными столами, уютными диванами и кафельными стенами. Здесь нет упора на кухню одного региона, в меню можно найти блюда со всей Европы. В центре "Дружбы" стоит большая двухтонная печь, где повара выпекают пиццу.

Средний чек: 3000 тенге

B&C Burger

Панфилова, 109

Это первый дайнер в Алматы, выполненный в классическом стиле американского дайнера 60-х годов. Из колонок звучат Элвис Пресли и Чак Берри, а на экранах телевизоров показывают черно-белые концерты того периода. В меню – традиционные бургеры, картошка фри, картофельные дольки, сэндвичи, хот-доги, кока-кола.

Средний чек: 3000 - 4000 тенге

Honey-Honey

Аль-Фараби, 77/7

Новый ресторан на территории сквера между Esentai Mall и отелем Ritz-Carlton Almaty. Необычное название было выбрано из-за атмосферы и ассоциаций с заведением (honey-honey с англ. – милый-милый). Здесь делают основной упор на пиццу, а главный пиццер состоит в итальянской ассоциации пиццайолов. Меню составил знаменитый московский шеф-повар Григорий Троян.

Средний чек: 10 000 тенге

Craft Kitchen & Bar

Пр. Достык, 40/1

Craft переехал с пр. Назарбаева на пр. Достык. Новое пространство – красивый лофт с современным интерьером и неоновыми надписями. Craft сохранил атмосферу небольшого уютного европейского бара. Это по-прежнему ресторан авторской кухни: гавайская, мексиканская и бразильская смешиваются в уникальный фьюжн. Владелец и шеф ресторана Эдвард Хеншел долгое время жил в Бразилии (сказывается на меню) и обучался в Дубае.

Средний чек: 9000 тенге

Le Janbyr

Кабанбай батыра, 91

Если вы зашли в Le Janbyr, и место показалось вам заброшенным, не торопитесь уходить – так и должно быть. Le Janbyr обыгрывают популярную концепцию ruin-бара (разрушенного). Это места, где заморачивались не на дорогом ремонте и дизайне, а на создании особенной атмосферы. Стоит обратить внимание на расписанные стены – это не элемент дизайна, просто владельцы разрешают посетителям рисовать и писать на стенах. В баре нет барного меню, поэтому алкоголь разрешено брать с собой, при условии, что вы закажете один хот-дог.

Средний чек: 2000 тенге

Wine Café & Shop

Пр. Назарбаева, 128/104

Wine Café & Shop открылся вместо My Café, и теперь заведение полностью сфокусировано на вине. В Wine Café & Shop самая большая винная карта в городе: более 400 позиций и 30 – по бокалам. Кафе также работает как магазин (цены здесь ниже рыночных), каждую бутылку можно забрать с собой, даже после 11 часов вечера. Более того, здесь большой выбор пива и скоро появится шведский сидр. Меню ресторана осталось почти неизменным, но добавились новые позиции к вину – например улитки эскарго.

Средний чек по кухне: 5000 - 7000 тенге

Still Doner

Пр.Достык, 248А

Донер – наверное, единственный по-настоящему локальный street-food в Алматы. При этом одна "донерка" от другой отличается не очень сильно. В Still Doner подошли к вопросу с другой стороны. Здесь меню донеров представляет собой "путешествие" по разным странам мира. Всего доступно шесть позиций: "Сеул" (с кимчи), "Мумбаи" (в особой булочке с карри), "Токио" (с рисом и нори), "Мехико" (кесадилья в лаваше), "Москва" (донер в коробочке) и традиционный донер – "Алматы".

Средний чек: 1000 тенге.