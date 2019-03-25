8 кафе и ресторанов, куда пускают с животными

Подборка кофеен и ресторанов Алматы, куда впускают с животными.

В Алматы просто прогуливаться с домашними питомцами не совсем легко, не говоря уже о походах в кафе. До сих пор существует очень мало заведений, готовых встречать у себя людей с животными. Меньшинство понимают, что далеко не все домашние животные шумные, злые или занимают много места. Если вы не намерены расставаться со своим четвероногим другом, рекомендуем маршрут долгих прогулок и точек отдыха продумывать заранее. В помощь – наша подборка мест, куда можно прийти со своим питомцем.

Aurora Cafe Shop & Bar

Городское кафе с простыми и вкусными блюдами, периодическими выступлениями джазовых музыкантов в вечернее время, DJ-сетами. Благодаря хорошо подобранной музыке, по выходным здесь царит особая атмосфера умиротворения, идеально подходящая для утренних встреч и отдыха.

Адрес: ул. Абылай хана, 96.

Umami

Место для тех, кто любит кофе, вафли, мороженое и вино. Здесь готовят мороженое с самыми удивительными вкусами – например: вино, инжир и лаванда. Рядом – скверы, фонтан "Неделька" – места, отлично подходящие для прогулок с питомцами.

Адрес: ул. Байсеитовой, 3.

Munch box

Маленькое кафе для адептов правильного питания, при этом не отказывающих себе в сладостях. Здесь вам предложат выпечку из полезных продуктов, фирменный кофе от хозяйки, сэндвичи и полезные конфеты из орехов и сухофруктов.

Адрес: пр. Достык, 248 а.

Bowler Coffee Roasters

Зайти сюда нужно обязательно, чтобы выпить отличный кофе и отведать свежую голландскую выпечку. Несмотря на маленькую площадь кафе, двери здесь открыты и всем дружелюбным животным, которые также смогут утолить жажду.

Адрес: ул. Кабанбай батыра, 65/4.

"Бродвей Бургер"

Если хочется чего-то более сытного, возможно, бургеры и сочная картошка-фри придутся вам по вкусу. У "Бродвей Бургера" в городе две точки – в любую из них можно прийти с питомцем. Возле этих заведений можно будет с лёгкостью выгулять животное на свежем воздухе – или напротив Colibri, или на улице Панфилова.

Адрес: ул. Кабанбай батыра, уг. пр. Назарбаева, 83/139, либо ТЦ Colibri.

Gato

За чем-то особенным (например, блюдами кухонь стран, расположенных по обе стороны Тихого океана) с питомцем можно прийти сюда. Gato открывается к обеду, поэтому здесь не подают завтраки, а к вечеру ресторан трансформируется в бар.

Адрес: пр. Назарбаева, 226.

Trieste

В маленьком и внешне непримечательном ресторане подают хорошую пасту и пиццу. Благодаря своему расположению, место уютное, а на летней террасе всегда зелено. Рядом много мест, где домашний питомец сможет вдоволь погулять.

Адрес: ул. Шевченко, 29.

Villa Boutiques & Restaurants

С четвероногим другом можно спокойно гулять по всей территории комплекса. Здесь не шумно, относительно свежий воздух, много пространства, солнца и ресторанов. С собакой без проблем пустят в Зимний сад, где расположена кофейня Costa. Из ресторанов – террасы Del Mar и Villa.

Адрес: Аль-Фараби, 140 А