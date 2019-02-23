7 рецептов завтрака выходного дня
Всё приготовлено в одной сковородке
Главные составляющие идеального завтрака выходного дня – необходимые для его приготовления ингредиенты, свободное время и желание. Собрали для вас семь рецептов завтраков, которые можно приготовить в одной сковородке. Рекомендуем приобрести чугунную сковородку, с чугунной ручкой (или каменную), потому что обычная не выдержит температуру духовки.
Шпинат с нутом и яичницейИнгредиенты:
3 столовые ложки оливкового масла;
4 зубчика чеснока;
2 пучка шпината;
соль, перец;
1 нарезанная луковица;
1 чайная ложка тмина;
¼ чайной ложки паприки;
2 банки нута;
5 помидоров;
700 мл бульона;
4 больших яйца.
Разогрейте столовую ложку оливкового масла на среднем огне в большой сковороде. Добавьте один зубчик чеснока и обжарьте до золотистого цвета (1-2 минуты). Добавьте пучок шпината и перемешайте. Добавьте по вкусу соль и перец. Жарьте еще 2-3 минуты, после чего переложите в отдельную тарелку.
Затем в эту же сковородку налейте две столовые ложки оливкового масла. Добавьте нарезанный лук и три зубчика чеснока. Обжаривайте, пока лук не станет мягким. Добавьте паприку, тмин и обжаривайте дополнительные 1-2 минуты. Следом – нут и помидоры. Обжаривать всё вместе, пока помидоры не начнут карамелизироваться, и нут не приобретет золотистый цвет (8-10 минут). После влейте бульон (подойдет любой, в крайнем случае его можно заменить подсоленной водой). Убавьте огонь, раздавите нут и готовьте до тех пор, пока соус не станет густым. Добавьте приготовленный ранее шпинат. Если соус получился слишком густым, добавьте ещё немного бульона. Отдельно сделайте яичницу-глазунью и подавайте поверх соуса.
Шакшука с тыквой баттернатИнгредиенты:
1 банка помидоров;
3 столовые ложки оливкового масла;
половинка тыквы баттернат, нарезанная;
1 средняя луковица, мелконарезанная;
2 зубчика чеснока;
соль, перец;
2 чайные ложки порошка чили;
2 столовые ложки самбала;
4 больших яйца;
свежая кинза.
Хорошая шакшука не получится без чугунной сковородки, которая может выдержать высокую температуру печи. Разогрейте духовку до 190 градусов C. В небольшой миске раздавите несколько помидоров. В сковороде разогрейте масло. Добавьте нарезанную тыкву баттернат, лук и чеснок. Обжаривайте, пока овощи не станут мягкими (10-15 минут). Добавьте соль, перец – по вкусу, порошок чили. Добавьте самбал (перетертая паста из перцев чили) и несколько помидоров. Помешивайте на среднем-высоком огне, пока вся масса не загустеет (5-10 минут).
Уберите с огня, с помощью ложки сделайте четыре углубления и добавьте в каждое по разбитому яйцу. После этого поставьте чугунную сковороду в печь и держите в духовке до тех пор, пока белок не станет плотным. Подавайте, предварительно посыпав кинзой.
Жареные сосиски с яблоками и водяным крессомИнгредиенты:
1 столовая ложка оливкового масла;
0,5 кг яблок, разрезанных на половинки;
0,75 кг сосисок;
60 мл красного сухого вина;
2 столовые ложки белого винного уксуса;
1 пучок водяного кресса;
соль, перец.
Разогрейте масло на сильном огне. Выложите яблоки и обжарьте, пока они не станут золотистого цвета (5-8 минут). Вилкой сделайте дырки в сосисках, добавьте к яблокам. Обжаривайте до появления золотистой корочки (10-12 минут). Затем влейте в сковородку уксус и вино. Доведите до кипения, убавьте огонь и перемешивайте, пока жидкость не загустеет (около 4 минут). Добавьте водяной кресс, соль и перец.
Яичница с йогуртом, шпинатом и маслом чилиИнгредиенты:
160 мл греческого йогурта;
1 зубчик чеснока;
соль;
2 столовые ложки сливочного масла;
2 столовые ложки оливкового масла;
3 столовые ложки нарезанного лука-порея;
2 столовые ложки нарезанного лука-шалота;
2 пучка свежего шпината;
1 чайная ложка свежевыжатого лимонного сока;
4 больших яйца;
¼ чайной ложки порошка чили, или хлопьев красного перца, и немного паприки;
1 чайная ложка свежего орегано.
Смешайте йогурт, чеснок и щепотку соли в маленькой миске. Разогрейте духовку до 150 градусов C. В обычной сковородке растопите одну столовую ложку сливочного масла и одну – оливкового. Добавьте лук-порей и лук-шалот, убавьте огонь. Жарьте до тех пор, пока лук не станет мягким. Добавьте шпинат и сок лимона, посолите. Увеличьте огонь и постоянно переворачивайте зелень (4-5 минут). Содержимое переместите в чугунную сковороду, предварительно избавившись от образовавшейся лишней воды. Сделайте четыре углубления и в каждое разбейте по одному яйцу. Запекайте 10-15 минут.
Оставшееся масло растопите на маленьком огне. Добавьте специи и соль, дождитесь, когда масло начнет пениться (1-2 минуты). Добавьте орегано и продолжайте держать смесь на огне ещё 30 секунд. Извлеките чеснок из йогурта. Заправьте яйца и шпинат йогуртом, после чего полейте топлёным маслом.
Малиновое вареньеИнгредиенты:
1 килограмм малины;
230 грамм сахара;
1 столовая ложка свежевыжатого сока лимона.
Пожалуй, самый простой рецепт варенья. Положите в чугунную сковородку малину и сахар, раздавите всё деревянной ложкой, влейте лимонный сок, при этом помешивайте на среднем огне, пока варенье не начнет густеть и пузыриться (10-12 минут). Чтобы проверить, готово ли варенье, зачерпните одну ложечку и оставьте остывать на тарелке. Через пять минут варенье должно быть правильной густой консистенции. Если оно всё ещё жидкое как сироп, поставьте на огонь на дополнительные пять минут.
Яйца с луком и куркумойИнгредиенты:
3 столовые ложки оливкового масла;
1 луковица;
2 зубчика чеснока;
2 помидора;
½ чайной ложки куркумы;
соль, перец;
6 яиц.
Разогрейте в сковороде три ложки оливкового масла и добавьте одну тонко нарезанную луковицу. Дождитесь, когда кольца лука станут мягкими и начнут карамелизироваться по краям (8-10 минут). Добавьте два нарезанных зубчика чеснока и два нарезанных средних помидора. Жарьте до тех пор, пока не выпарится вся вода из помидоров. Затем насыпьте половину чайной ложки корицы. Соль, перец – по вкусу. В сковороду разбейте шесть яиц (также можно разбить их в миску, перемешать и после добавить). Подавать можно с соленым йогуртом, мятой, оливковым маслом, хлопьями чили или просто с хлебом.
Яблочный голландский блинчикИнгредиенты:
Для сиропа –
950 мл яблочного уксуса;
2 столовые ложки сливочного масла;
1 столовая ложка коричневого сахара;
1 чайная ложка ванильного экстракта;
½ чайной ложки корицы. Для блинчика –
3 больших яйца;
180 мл молока;
180 г муки;
1 чайная ложка ванильного экстракта;
¼ чайной ложки соли;
1 чайная ложка корицы;
4 столовые ложки сливочного масла;
1 большое яблоко;
1 столовая ложка коричневого сахара.
Один из самых простых рецептов для выпечки. Сначала делаем сироп. Смешиваем в кастрюле уксус, масло, сахар, ванильный экстракт и корицу, доводим до кипения. Уменьшаем огонь и варим до состояния густого сиропа (30-45 минут).
Прежде чем начинать печь, разогрейте духовку до 210 градусов С. В миске взбейте яйца, молоко, муку, ванильный экстракт, соль и половину чайной ложки корицы. В сковородке растопите на среднем огне две столовые ложки сливочного масла. Добавьте дольки яблока, половину чайной ложки корицы и жарьте, пока яблоки не станут мягкими (4 минуты). Отложите их в отдельную тарелку.
Протрите сковороду и разогрейте, пока поверхность не станет раскаленной. Осторожно добавьте две столовые ложки масла. В центре сковородки расположите яблоки, сверху залейте жидким тестом. Поставьте в духовку выпекаться, дождитесь, когда блинчик станет золотисто-коричневого цвета (12-15 минут – и готово). Приятного аппетита!
Фотографии и рецепты взяты с сайта Bon Appetit.
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