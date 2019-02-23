7 рецептов завтрака выходного дня

Главные составляющие идеального завтрака выходного дня – необходимые для его приготовления ингредиенты, свободное время и желание. Собрали для вас семь рецептов завтраков, которые можно приготовить в одной сковородке. Рекомендуем приобрести чугунную сковородку, с чугунной ручкой (или каменную), потому что обычная не выдержит температуру духовки.

Шпинат с нутом и яичницей

Ингредиенты:

3 столовые ложки оливкового масла;

4 зубчика чеснока;

2 пучка шпината;

соль, перец;

1 нарезанная луковица;

1 чайная ложка тмина;

¼ чайной ложки паприки;

2 банки нута;

5 помидоров;

700 мл бульона;

4 больших яйца.

Разогрейте столовую ложку оливкового масла на среднем огне в большой сковороде. Добавьте один зубчик чеснока и обжарьте до золотистого цвета (1-2 минуты). Добавьте пучок шпината и перемешайте. Добавьте по вкусу соль и перец. Жарьте еще 2-3 минуты, после чего переложите в отдельную тарелку.

Затем в эту же сковородку налейте две столовые ложки оливкового масла. Добавьте нарезанный лук и три зубчика чеснока. Обжаривайте, пока лук не станет мягким. Добавьте паприку, тмин и обжаривайте дополнительные 1-2 минуты. Следом – нут и помидоры. Обжаривать всё вместе, пока помидоры не начнут карамелизироваться, и нут не приобретет золотистый цвет (8-10 минут). После влейте бульон (подойдет любой, в крайнем случае его можно заменить подсоленной водой). Убавьте огонь, раздавите нут и готовьте до тех пор, пока соус не станет густым. Добавьте приготовленный ранее шпинат. Если соус получился слишком густым, добавьте ещё немного бульона. Отдельно сделайте яичницу-глазунью и подавайте поверх соуса.

Шакшука с тыквой баттернат

Ингредиенты:

1 банка помидоров;

3 столовые ложки оливкового масла;

половинка тыквы баттернат, нарезанная;

1 средняя луковица, мелконарезанная;

2 зубчика чеснока;

соль, перец;

2 чайные ложки порошка чили;

2 столовые ложки самбала;

4 больших яйца;

свежая кинза.

Хорошая шакшука не получится без чугунной сковородки, которая может выдержать высокую температуру печи. Разогрейте духовку до 190 градусов C. В небольшой миске раздавите несколько помидоров. В сковороде разогрейте масло. Добавьте нарезанную тыкву баттернат, лук и чеснок. Обжаривайте, пока овощи не станут мягкими (10-15 минут). Добавьте соль, перец – по вкусу, порошок чили. Добавьте самбал (перетертая паста из перцев чили) и несколько помидоров. Помешивайте на среднем-высоком огне, пока вся масса не загустеет (5-10 минут).

Уберите с огня, с помощью ложки сделайте четыре углубления и добавьте в каждое по разбитому яйцу. После этого поставьте чугунную сковороду в печь и держите в духовке до тех пор, пока белок не станет плотным. Подавайте, предварительно посыпав кинзой.

Жареные сосиски с яблоками и водяным крессом

Ингредиенты:

1 столовая ложка оливкового масла;

0,5 кг яблок, разрезанных на половинки;

0,75 кг сосисок;

60 мл красного сухого вина;

2 столовые ложки белого винного уксуса;

1 пучок водяного кресса;

соль, перец.

Разогрейте масло на сильном огне. Выложите яблоки и обжарьте, пока они не станут золотистого цвета (5-8 минут). Вилкой сделайте дырки в сосисках, добавьте к яблокам. Обжаривайте до появления золотистой корочки (10-12 минут). Затем влейте в сковородку уксус и вино. Доведите до кипения, убавьте огонь и перемешивайте, пока жидкость не загустеет (около 4 минут). Добавьте водяной кресс, соль и перец.

Яичница с йогуртом, шпинатом и маслом чили

Ингредиенты:

160 мл греческого йогурта;

1 зубчик чеснока;

соль;

2 столовые ложки сливочного масла;

2 столовые ложки оливкового масла;

3 столовые ложки нарезанного лука-порея;

2 столовые ложки нарезанного лука-шалота;

2 пучка свежего шпината;

1 чайная ложка свежевыжатого лимонного сока;

4 больших яйца;

¼ чайной ложки порошка чили, или хлопьев красного перца, и немного паприки;

1 чайная ложка свежего орегано.

Смешайте йогурт, чеснок и щепотку соли в маленькой миске. Разогрейте духовку до 150 градусов C. В обычной сковородке растопите одну столовую ложку сливочного масла и одну – оливкового. Добавьте лук-порей и лук-шалот, убавьте огонь. Жарьте до тех пор, пока лук не станет мягким. Добавьте шпинат и сок лимона, посолите. Увеличьте огонь и постоянно переворачивайте зелень (4-5 минут). Содержимое переместите в чугунную сковороду, предварительно избавившись от образовавшейся лишней воды. Сделайте четыре углубления и в каждое разбейте по одному яйцу. Запекайте 10-15 минут.

Оставшееся масло растопите на маленьком огне. Добавьте специи и соль, дождитесь, когда масло начнет пениться (1-2 минуты). Добавьте орегано и продолжайте держать смесь на огне ещё 30 секунд. Извлеките чеснок из йогурта. Заправьте яйца и шпинат йогуртом, после чего полейте топлёным маслом.

Малиновое варенье

Ингредиенты:

1 килограмм малины;

230 грамм сахара;

1 столовая ложка свежевыжатого сока лимона.

Пожалуй, самый простой рецепт варенья. Положите в чугунную сковородку малину и сахар, раздавите всё деревянной ложкой, влейте лимонный сок, при этом помешивайте на среднем огне, пока варенье не начнет густеть и пузыриться (10-12 минут). Чтобы проверить, готово ли варенье, зачерпните одну ложечку и оставьте остывать на тарелке. Через пять минут варенье должно быть правильной густой консистенции. Если оно всё ещё жидкое как сироп, поставьте на огонь на дополнительные пять минут.

Яйца с луком и куркумой

Ингредиенты:

3 столовые ложки оливкового масла;

1 луковица;

2 зубчика чеснока;

2 помидора;

½ чайной ложки куркумы;

соль, перец;

6 яиц.

Разогрейте в сковороде три ложки оливкового масла и добавьте одну тонко нарезанную луковицу. Дождитесь, когда кольца лука станут мягкими и начнут карамелизироваться по краям (8-10 минут). Добавьте два нарезанных зубчика чеснока и два нарезанных средних помидора. Жарьте до тех пор, пока не выпарится вся вода из помидоров. Затем насыпьте половину чайной ложки корицы. Соль, перец – по вкусу. В сковороду разбейте шесть яиц (также можно разбить их в миску, перемешать и после добавить). Подавать можно с соленым йогуртом, мятой, оливковым маслом, хлопьями чили или просто с хлебом.

Яблочный голландский блинчик

Ингредиенты:

Для сиропа –

950 мл яблочного уксуса;

2 столовые ложки сливочного масла;

1 столовая ложка коричневого сахара;

1 чайная ложка ванильного экстракта;

½ чайной ложки корицы.

Для блинчика –

3 больших яйца;

180 мл молока;

180 г муки;

1 чайная ложка ванильного экстракта;

¼ чайной ложки соли;

1 чайная ложка корицы;

4 столовые ложки сливочного масла;

1 большое яблоко;

1 столовая ложка коричневого сахара.

Один из самых простых рецептов для выпечки. Сначала делаем сироп. Смешиваем в кастрюле уксус, масло, сахар, ванильный экстракт и корицу, доводим до кипения. Уменьшаем огонь и варим до состояния густого сиропа (30-45 минут).

Прежде чем начинать печь, разогрейте духовку до 210 градусов С. В миске взбейте яйца, молоко, муку, ванильный экстракт, соль и половину чайной ложки корицы. В сковородке растопите на среднем огне две столовые ложки сливочного масла. Добавьте дольки яблока, половину чайной ложки корицы и жарьте, пока яблоки не станут мягкими (4 минуты). Отложите их в отдельную тарелку.

Протрите сковороду и разогрейте, пока поверхность не станет раскаленной. Осторожно добавьте две столовые ложки масла. В центре сковородки расположите яблоки, сверху залейте жидким тестом. Поставьте в духовку выпекаться, дождитесь, когда блинчик станет золотисто-коричневого цвета (12-15 минут – и готово). Приятного аппетита!

Фотографии и рецепты взяты с сайта Bon Appetit.