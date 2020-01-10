7 новых мест Алматы: винотека, кино-ресторан и ЗАГС

Nook

Средний чек: 2000 тг

Адрес: ул. Кабанбай батыра, 55

Если переводить название кофейни Nook дословно, то получится что-то вроде "укромный уголок". Это место сделано друзьями для друзей, из-за чего внутри ощущается теплая дружественная атмосфера. Сейчас здесь подают только кофе и выпечку, но в будущем планируется установка полноценной кухни. Также в планах организаторов – превратить кофейню в некий общественный хаб. Так, здесь уже прошла гаражная распродажа, а в дальнейшем планируются выставки художников и открытые паблик-токи.

Другая кофейня

Средний чек: 1500 тг

Адрес: микрорайон Самал-2, 30

"Другая кофейня" – это действительно другая кофейня от команды "Велоедов". Место совсем небольшое и работает в формате takeaway, поэтому не стоит ждать большого меню. Однако к лету планируется открытие просторного летника, где можно будет присесть, выпить чашечку кофе и перекусить сэндвичем. Также в "Другой кофейне" можно приобрести пины и открытки от местных художников.

Rocket Japan

Средний чек: 3000 тг

Адрес: пр. Сейфуллина, 617

Rockent Japan – это классический японский фастфуд. Подается он в двух вариантах – боул и ролл. Оба функционируют по принципу конструктора, то есть можно выбрать основу, соус, топпинги и посыпки. Ракета не зря указана в названии – со слов основателей, средняя скорость приготовления блюда составляет две минуты. Это возможно благодаря грамотно выстроенной логистике и суши-роботу. Также здесь можно приобрести японские лимонады и снэки.

La Coppola

Средний чек: 10000 тг

Адрес: пр. Сейфуллина, 617

Ресторан La Coppola – дань уважения культуре и кухне Сицилии. Коппола – это традиционная сицилийская кеппи, ставшая популярной благодаря фильмам про итальянскую мафию. А поскольку ресторан открыт командой Kinopark, La Coppola, то читается аллюзия на знаменитого режиссера Фрэнсиса Форд Коппола. Сама концепция ресторана – это слияние классической итальянской кухни и кино. Основной зал функционирует как традиционный ресторан. Шеф-повар долгое время жил в Сицилии, что явно отражается на главных позициях в меню. Но также в La Coppola есть несколько закрытых кинозалов (на 40 посадочных мест). Их можно арендовать для просмотра любимого фильма или сериала. На этом мультиформатность не заканчивается, здесь также есть караоке-зал для любителей петь.

Vinoteca

Средний чек: 5000 тг

Адрес: ул. Розыбакиева, 247А

Тот случай, когда дизайн внутреннего помещения соответствует функциональности. Первый этаж работает как классическая винотека-магазин, а на втором расположился ресторан. Меню было подобрано специально под вино. В Vinoteca наиболее полный ассортимент вин в городе, более 700 позиций. Также в магазине можно купить специальные закуски под вино (шоколад, оливки, сыр, анчоусы и др.).

ЗАГС

Средний чек: 10000 тг

Адрес: ул. Курмангазы, 61

Название сразу бросается в глаза. Всё довольно просто, в советское время здесь был ЗАГС, и название – дань уважения истории здания. Концепция выдержана в мелочах вроде настоящих свадебных фотографий на стене или порционного свадебного торта в меню. Открыла "ЗАГС" команда, знакомая по ресторанам "Шеф", "Печь" и "Есть-Пить". Определить направление авторской кухни довольно сложно, потому что можно заказать классическую селедку под шубой (в разделе "как прежде"), а можно выбрать морскую форель с красной икрой под шубой ("не так, как прежде"). Также в скором времени в меню появятся завтраки и ланчи.

Powder

Средний чек: 9000 тг

Адрес: пр. Достык, 42

Новый бар от художественного дуэта Berkin & Mika. Помимо барного меню, имеется полноценная кухня, её ставил шеф-повар из Лондона Абдулла Амин, коктейльной картой занималась Ира Голубева из Москвы. У Бахтияра и Мики большие планы на "Пудру". Их цель превратить бар в некое городское мультиформатное пространство. Сейчас по четвергам здесь проходят показы фильмов, в дальнейшем планируется использовать пространство для проведения городских лекций и токов. Также каждые два месяца стены будут обновляться экспозициями картин местных художников.