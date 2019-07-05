7 новых мест Алматы: бары Circle и Lolita, суши формата кайтэн и Bowler на Зеленом базаре

Circle Bar

Адрес: пр. Назарбаева, 120

Средний чек: 3000 – 5000 тенге

Circle открывается в историческом здании, в одном из бывших конструктивистских жилкомбинатов на проспекте Назарбаева. Здания были построены в период с 1935 по 1937 годы, автор – архитектор Твердохлебов (он же построил кинотеатр "Алатау"). Вполне логично, что в одном из зданий находится студия архитектурного дизайна – LevelStudio, команда которой и открыла этот бар. Они подошли с уважением к истории здания и прилегающей территории, почти полностью сохранив историческую архитектурную ценность. Название Circle было выбрано в силу символичности формы круга. Он может быть как близким, семейным кругом, так и кругом друзей. Поскольку это проект "для души", работали над ним долго и трепетно – около 9-ти месяцев, но уже с этой недели двери бара открыты.

Yasuda Sushi

Адрес: ул. Панфилова, 114

Средний чек: 2000 – 3000 тенге

Yasuda – это единственный суши-бар Алматы в формате "Кайтэн". С японского языка слово "кайтэн" дословно переводится как "вращение", в контексте ресторана оно обозначает наличие конвейерной ленты. На ней вращаются блюда, а люди выбирают, что хотят. В Yasuda цвет каждой тарелки определяет стоимость блюда (фиолетовые – 400 тенге, зеленые – 500, желтые – 600 и так далее). Всё готовится на открытой кухне, поэтому вы можете проследить за всем процессом. Кухню ставили местные повара, а шеф-повар ранее работал в "Тануки" и в похожих местах в Москве.

Bowler (новая точка)

Адрес: Зеленый базар, Жибек Жолы, 53

Средний чек: 1500 – 2000 тенге

Новая точка Bowler открыта, наверное, в самой узнаваемой локации города – на Зеленом базаре. Кофейня расположилась в главном зале, на балконе у одной из массивных колонн. Сидячих мест здесь, конечно, немало, но в Bowler решили не отходить от концепта мини-кофейни. Это по-прежнему небольшое место для уютных встреч вдвоём.

Umami (новая точка)

Адрес: ул. Кабанбай батыра, 83

Средний чек: 1500 тенге

Umami быстро стал любимым мороженым алматинцев. Полюбили его в первую очередь за натуральные ингредиенты и нестандартные вкусы. В кафе нет просто шоколадного мороженого, это будет либо шоколадный брауни, либо смесь шоколада с мёдом. Теперь они открывают свою вторую точку на пересечении улиц Кабанбай батыра и Панфилова, прямо напротив ГАТОБ'а.

Metis Kebab House

Адрес: ул. Панфилова, 114

Средний чек: 2000 тенге

Kebab ist fantastisch – девиз нового кебаб-хауса Metis. Он выражает причастность места к немецкой культуре донер-кебаба. Основатель Metis родом из Дюссельдорфа, и представление о донере там очень сильно отличается от казахстанского. Вместо лаваша используют пиде (турецкая лепешка), а в наполнении отдают предпочтение свежим продуктам и большому количеству овощей. В меню есть три варианта донеров: в пиде, в лахмаджуне, а также алматинский вариант – в лаваше. Горячие и холодные наполнения каждый посетитель выбирает сам. И это единственное место в городе, где можно найти клубничный айран местного производства.

Heat

Адрес: ул. Курмангазы, 54

Средний чек: 6000 – 8000 тенге

Heat открылся на месте ресторана Hedonist, сохранив невероятную локацию в знаменитом доме номер 54 на ул. Курмангазы. Heat занимает 4 этажа, 3 из которых – посадочные места. Четвертый – это крыша, с которой открывается чудесный вид на ночной Алматы, здесь же можно потанцевать, выпить и покурить кальян.

Lolita

Адрес: пр. Абылай хана, 92а

Средний чек: 5000 – 10000 тенге

Lolita – новый проект от местной команды рестораторов, которые ранее работали над Thali и частично – над Tuyskan Bar. Это новое пространство, где люди смогут не только выпить и потанцевать, но и вкусно поесть. Кухни разрабатывает Оливер Доллард, шеф-повар из Великобритании. Около двух лет Оливер работал в Москве и в качестве консультанта/бренд-шефа открывал такие проекты как 15 Kitchen & Bar, Prime Beef Co. Bar & Restaurant и Avocado Queen. Баром занимается московская бартендер Ирина Голубева. В меню – упор на шампанское, игристое и авторские коктейли Ирины. За музыку и арт-программу отвечает Диана Бимахимова, организатор фестивалей Weekender и Rytm.