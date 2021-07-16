7 необычных кофейных напитков в Алматы

В Алматы активно развивается кофейная культура! Сифон, пуровер, азот – искушенные кофеманы всегда найдут что-то по душе. Сегодня мы решили отойти от классики и попробовать необычные кофейные напитки, которые предлагают местные заведения. Перед вами – обзор семи наиболее интересных.

Оранж кофе – в Big Apple Coffee Shop

Этот холодный напиток состоит из карамельного сиропа, апельсинового фреша и двойного эспрессо. Его также называют "бамбл" или "шмель" – из-за расслоения сока и кофе напиток приобретает желто-черную полосатую окраску. Оранж кофе входит в тройку самых популярных напитков заведения. Необычное сочетание сразу западает в душу.

Spanish latte – в Cakes&Bubbles

Оригинальный рецепт испанского латте – это шот эспрессо, а горячее молоко и сгущенное молоко – для сладости. В Cakes&Bubbles испанский латте интерпретировали на свой лад. Кофе заморозили в кубики, к сгущенному молоку добавили необычные вкусы (роза, лаванда, соленая карамель), а сам напиток подают в виде конструктора. Мы попробовали вариант с розой – весьма необычное сочетание, но оставляет приятное цветочное послевкусие.

Almaty Jaz – в Flask Coffee

Во время разработки летнего меню одному из сотрудников заведения полюбилась песня M’Dee "Алматинский джаз". Ореховому кофе дали то же название. В английской версии меню слово Jazz пишется с двумя "z" (джаз как музыкальный жанр), а в русской – Jaz – "лето" в переводе на казахский язык. Напиток делают на основе крепкого колд брю с добавлением фундучного сиропа и молочной пенки, взбитой во френч-прессе.

Цитрусовый раф – в Coffeecentre

Раф похож на латте, но вместо молока используются сливки. Для сладости добавляют сиропы. В Coffeecentre раф делают из двойного эспрессо, сливок и цитрусовой пудры. Его взбивают с помощью парогенератора, потом дополнительно посыпают цитрусовой пудрой. В Coffeecentre также подают ореховый и лавандовый раф.

Кунжут-васаби – в Akunin

В Akunin подают три варианта авторского кофе: кунжут с васаби, грейпфрут с брусникой и клубника с личи. Мы попробовали наиболее экзотичный – кунжут с васаби. За основу берут кунжутную пасту тахини, она придает напитку терпкость и ореховый оттенок. Для баланса вкуса добавляют небольшое количество сахарного сиропа. В основе – обычное молоко и двойной эспрессо. По технологии приготовления кофе похож на раф – кофейная смесь взбивается в питчере. Бармен уточнил, что напиток нельзя сильно взбивать (соотношение кофе и пены должно быть гармоничным). Сверху кофе посыпают васаби-порошком – это придает пикантность напитку.

Матча капучино – в Luffy Coffee & Art

В Luffy нашли компромисс между вкусами кофеманов и любителей матча чая. Матча капучино готовят из матчи (привозят из Китая), двойного эспрессо и молока. Его также можно сделать на альтернативном молоке, лучше всего – на соевом, так как оно хорошо сочетается с матчей.

Латте на банановом молоке с клубникой – в Probarista

Этот авторский кофе вдохновлен сочетанием ароматов фруктов в жвачке "Orbit с бананом и клубникой". Основа напитка – готовое банановое молоко, сверху кофе посыпан сушеной клубникой. В заведении нас также угостили латте с хлопьями балийской соли (один из самых соленых сортов). Соль хорошо усиливает вкус кофе – её добавляют в эспрессо, а далее напиток готовится как обычный латте.