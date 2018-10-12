6 новых мест в Алматы: уютные кофейни, раменная, рюмочная и пинсерия

Есть-Пить

ул. Каирбекова, 35а

"Есть-Пить" – новый ресторан самообслуживания от сети, которая подарила нам "ШЕФ" и "ПЕЧЬ". Об этом напоминают знакомые блюда и лица – шеф-поваров, барменов и официантов. Все они на протяжении недели меняются между собой в трех точках, что разбивает рутинность работы. Кухню в "Есть-Пить" оставили открытой, чтобы гости могли наблюдать, как готовится еда. Интерьер ресторана напоминает маленький город: парадная зона символизирует парк с зелёными насаждениями, второй зал – это индустриальная часть, с собственной станцией метро (желтая плитка полностью повторяет дизайн одной из станций в Гонконге) и дорогими бутиками с деревянными витринами. Также в ближайшее время планируется запуск гастробутика, где будут продаваться любимые многими наливки, варенье, соленья и многое другое.

Средний чек: 2000-3000 тенге

Ginger Beer & Shots

ул. Курмангазы, 63

Ginger – рюмочная нового для Алматы формата. Маленькое и уютное заведение, где нет еды и нельзя раскинуть широкое застолье. Это препати-бар с основным упором на шоты (они, кстати, здесь стоят всего по 500 тенге). Барная карта сейчас не очень большая (не более 10-ти позиций), но в ближайшем будущем планируется ее расширение. Также в меню можно найти домашние настойки на разных фруктах и ягодах (малина, клубника, виноград и т.п.).

Средний чек: 3000-4000 тенге

Ramen 77

ул. Кабанбай батыра, 77

Очередной запуск компании Abr – раменная, расположенная рядом с COCO. Ставил меню шеф-повар из Японии, который позаботился об аутентичности рецептуры, но и оставил место для фантазии. В меню – помимо классических раменов "шою" (на основе соевого соуса) и "мисо" (на основе густой пасты из соевых бобов) есть "биск" с бульоном на креветках и "том-ям рамен". Атмосферу небольшого и уютного заведения поддерживают развешанные на стенах броские плакаты с отсылками к японской культуре.

Средний чек: 4000 тенге

Vanilla

ул. Кунаева, 130

Vanilla – новая кофейня в центре "золотого квадрата". Со слов главного бариста Vanilla – это место для тех, кто пьет кофе без сахара. Помимо самого кофе, здесь подается порядка 85 десертов из булочной "Домашний бисквит". А на небольшой кухне готовят легкие завтраки, салаты и супы.

Средний чек: 2500 тенге

Pinseria

ул. Курмангазы, 54

Сеть ресторанов Parmigiano Group открыли первую в Алматы пинсерию. Пинса – альтернатива привычной пицце. Выпекают ее зачастую из рисовой, пшеничной и соевой муки в разной пропорции. По размеру она меньше, чем классическая пицца, поэтому идеально подходит на одного человека. Чтобы следить за качеством продукта, в Алматы пригласили итальянского шеф-повара Стефано Кани, который полностью прорабатывал меню. Также в ресторане подают "пинсу недели" и "пинсу дня".

Средний чек: 5000 тенге

Big Apple

пр. Абылай Хана, 145

Новый проект от La Barca Family – городское кафе Big Apple. Здесь на протяжении всего дня подаются завтраки и французская выпечка, а в ближайшее время планируется ввести специальное фитнес-меню. Это единственное место в городе, где можно попробовать лимонады из Восточной Германии Wostok. Но основной упор, всё же, – на кофе. По вашему желанию любой кофе можно попробовать на зёрнах темной и светлой обжарки одновременно.

Средний чек: 3500 тенге