5 рецептов нетрадиционных для Масленицы блинов

Русскоязычные источники изобилуют всевозможными рецептами блинов на Масленицу. На кефире, на молоке, на дрожжах, заварные, фаршированные тушеной капустой, сметаной и икрой, творогом и ягодами, экзотическими фруктами – варианты на любой вкус. Пользуясь случаем, делимся с вами рецептами нетрадиционных для Масленицы блинов – австрийских, французских, китайских и прочих. Ими можно разнообразить вашу масленичную неделю или же просто испечь их в один из выходных – все-таки блины давно стали обыденным блюдом для завтрака.

Креп Сюзетт

Это французский десерт на основе нежных французских блинов, которые карамелизуют в апельсиновом соусе.

Для блинов:

4 яйца комнатной температуры

555 мл молока

135 г сахара

1 ч.л. ванильного экстракта

290 г муки

½ ч.л. соли

4 ст.л. сливочного масла

Для соуса:

160 мл свежевыжатого апельсинового сока

135 г сахара

2 ст.л. Grand Marnier или другого апельсинового ликера

6 ст.л. порезанного холодного сливочного масла

¼ ч.л. соли

Взбить яйца, молоко, сахар и ванильный экстракт. Вмешать муку и соль (не переусердствуйте), накрыть чашу с массой полотенцем и оставить ее на час. Далее - все классически: разогретую сковороду смажьте маслом, вылейте на нее порцию теста, переверните через минуты две-три. Готовую стопку блинов лучше накрыть фольгой, чтобы сохранить крепы теплыми.

Для соуса: в большой сковороде разогрейте апельсиновый сок, сахар и ликер - до растворения сахара. Постепенно добавьте кусочки масла, помешивая венчиком соус после каждого добавления. Посолите и оставьте на среднем огне, пока соус не загустеет. Теперь окуните готовый блинчик в соус (обе стороны должны быть пропитаны соусом), используйте щипцы, чтобы сложить блин вчетверо на сковороде. Повторите эту процедуру еще с тремя блинами. В сковороде у вас должно быть четыре сложенных блина, составляющих круг. Обжариваем их до карамелизации нижней части. Крепы переложить на тарелку и полить оставшимся соусом.

В данном видео вы также можете ознакомиться с другим способом приготовления Креп Сюзетт – тут для карамелизации используется апельсиновое масло, а готовые блины фламбируют.

Датский блинчик или Dutch Baby Pancake

Несмотря на название, в Дании про этот блин, скорее всего, никто не слышал – рецепт родом из США. Датский блинчик – это пересечение йоркширского пудинга и французского крепа.

3 больших яйца комнатной температуры

65 г муки

120 мл молока комнатной температуры

1 ст.л. сахара

1 ч.л. ванильного экстракта

3 ст.л. сливочного масла

Щепотка соли

Щепотка мускатного ореха

Разогрейте духовку до 220С. В духовке разогрейте сковороду, подходящую для запекания (чугунная или алюминиевая). Хорошо взбейте яйца, муку, молоко, сахар, соль, мускатный орех и ванильный экстракт. Это можно сделать в блендере. Достаньте сковороду из духовки и растопите в ней сливочное масло. Влейте в сковороду тесто и выпекайте в течении 16-18 минут, пока края не поднимутся и не подрумянятся. Подавать блинчик нужно горячим, украсив сахарной пудрой, свежими ягодами и взбитыми сливками или шариком мороженого.

Австрийский блинчик или Kaiserschmarrn (кайзершмаррн)

Это популярное блюдо в Австрии, Венгрии и Германии представляет собой большой толстый блин, разорванный на кусочки.

4 яйца

400 мл сливок или молока

150 г муки

1-2 ст.л. сахара + сахар для карамелизации

Сливочное масло для жарки

Изюм - опционально

Разогрейте духовку до 200С. Отделите белки от желтков. К желткам добавьте муку, сливки (или молоко) и сахар, хорошо размешайте. Взбейте белки до устойчивых пиков, осторожно смешайте желтковую и белковую массы - тесто должно быть пышным. На этом этапе можете добавить изюм. Вылейте тесто на разогретую сковороду, щедро смазанную маслом, жарьте в течение 1 минуты. Снимите с огня и выпекайте в духовке в течение 10 минут (сковорода должна быть подходящей для запекания в духовке). Верните сковороду на огонь и разделите блин на маленькие кусочки прямо на сковороде, посыпьте сахаром и растопите его на высоком огне, чтобы кусочки кайзершмаррн начали карамелизоваться. Подавать блюдо можно в сковороде, с вареньем и мороженым.



Возможно, для многих это – лепешка, а не блин, так как тесто для этого блюда получается не жидким. Заварное тесто с зеленым луком раскатывают особым образом и обжаривают на масле.

Для теста:

300 г муки

½ ч.л.соли

120 мл кипятка

60 мл холодной воды

Для начинки:

95 г муки

44 мл арахисового масла (можно также использовать оливковое, кокосовое, растопленное сливочное масло)

¾ ч.л. соли

8-10 шт. зеленого лука (мелко нарубить)

Смешайте муку и соль, помешивая вилкой или палочками для еды, постепенно влейте кипяток, а затем холодную воду, пока не образуется тесто-крошка. Продолжайте замешивать тесто руками до формирования однородного теста. Накройте полотенцем и оставьте на 20 минут. Для начинки: смешайте муку, масло и соль - должна получиться гомогенная паста.

Отдохнувшее тесто вымесите в течение одной минуты, чтобы оно стало гладким. Разделите на 6 равных частей, каждую раскатайте в тонкий прямоугольник. На пластах теста распределите по 1 столовой ложке начинки, оставляя по 2 сантиметра сверху и слева. Посыпьте тесто с начинкой 2 столовыми ложками зеленого лука. Скатайте пласт в тугой ролл, немного примните. У вас должна получится толстая лента с начинкой. Ее нужно скрутить в улитку, которую, слегка приплюснув, нужно вновь раскатать в круг. Жарить китайские блинчики нужно в достаточном количестве масла до образования золотистой корочки.

Гречневый креп с яйцом или Galettes de Sarrasin

Это блин из гречневой муки, традиционный для северо-западного региона Франции - Бретань. Крепы подаются с несладкими начинками (сыром, яйцом, ветчиной или рыбой).

Для теста:

155 г гречневой муки

240 мл воды

1 яйцо

Соль - по вкусу

2 ст.л. сливочного масла

Для начинки:

6 яиц

12 ломтиков ветчины

Натертый сыр

Молотый черный перец

Смешайте все ингредиенты для теста, кроме масла, и оставьте на два часа в холодильнике (также можно оставить на ночь). Перед выпеканием добавьте в тесто растопленное сливочное масло. На разогретую, смазанную маслом сковороду вылейте порцию теста. В центр блина разбейте яйцо, распределите белок, повращав сковороду (желток оставьте целым в середине). Уменьшите огонь. Разложите ломтики ветчины и натертый сыр по краям блина, вокруг желтка, загните четыре стороны блина, формируя квадрат. Желток должен оставаться в центре. Повторите эту процедуру с остальными блинами. Блин рекомендуется подавать приправленным черным перцем.