5 рецептов домашнего мороженого

В августовскую изнуряющую жару главное летнее лакомство хочется есть на завтрак, обед и ужин. Всем, кто уже попробовал все мороженое, продающееся в магазинах и кафе, предлагаем приготовить десерт в домашних условиях. Мы собрали пять рецептов домашнего мороженого на любой случай жизни: классическое, традиционное французское, быстрое и "легкое", мятное с Oreo и даже праздничное Ferrero Rocher Ice-Cream. Каждый рецепт имеет свои кулинарные и вкусовые особенности, но ни один не требует профессиональных навыков и оборудования.

Классическое мороженое

В основу большинства домашних рецептов входят сливки и сгущенка. Это самый универсальный и простой способ приготовить настоящее сливочное мороженое. Кулинарный канал SORTED Food рекомендует:

600 мл сливок жирностью не менее 30%

1 банка сгущенки (400 г)

Ваниль (порошковый ванилин/экстракт/натуральная со стручка)

Вкусовая добавка, по желанию: любимый Nesquik, свежие ягоды, ореховые сиропы

Взбиваем сливки до образования средних пиков, добавляем сгущенку и вкусовые добавки, если таковые имеются, и аккуратно перемешиваем. Перекладываем получившуюся массу в контейнер или чашу и ставим в морозильную камеру на 4-6 часов.

Традиционная Франция

Традиционный французский рецепт - основа основ. Он занимает немного больше времени, но по-прежнему прост в приготовлении. По совету прежнего SORTED Food:

475 мл сливок, жирностью не менее 30%

150 мл молока (желательно 3,2% жирности)

Ваниль (порошковый ванилин/экстракт/натуральная с двух стручков)

120 г сахарной пудры

Растираем желтки с сахарной пудрой и ванилью до однородной массы. Греем молоко на среднем огне. Половину горячего молока добавляем в чашу к желткам и тщательно перемешиваем. Получившуюся желтково-молочную смесь возвращаем в оставшееся горячее молоко на плите. Постоянно помешивая, варим на слабом огне до густоты жидкой сметаны (около 2-3 минут).

Охлаждаем получившуюся смесь до комнатной температуры и убираем в холодильник. В это время взбиваем охлажденные сливки с помощью миксера до образования средних пиков и тщательно смешиваем с желтково-молочной смесью. Получившуюся массу кладем в закрывающийся контейнер и ставим в морозильную камеру на 4-6 часов. Желательно, аккуратно перемешивать мороженое каждые полчаса или просто воспользоваться мороженицей, если таковая имеется.

Быстрое и "легкое"

Тут необходимо лишь заморозить заготовки и перекрутить все в блендере. Никаких жирных сливок, яичных желтков и сахара. Основа такого мороженого - банан и молоко. Именно банан придает мороженому ту кремовую и тягучую текстуру, в то время как молоко - связующее звено и просто "основа" любого мороженого.

3 спелых, замороженных банана

2 столовые ложки ванильно-миндального (любого другого) молока

Вкусовая добавка, по желанию: любимый Nesquik, свежие ягоды, ореховые сиропы

Бананы и молоко перемешиваем в блендере до однородной массы. Затем, даем волю фантазии и добавляем желаемое "наполнение", как это делает автор рецепта, The Domestic Geek. На бананово-молочной основе она создает 5 различных видов мороженого. Хорошим летним сочетанием послужат ягоды или другие замороженные фрукты.

Мятное с Oreo

В оригинальном рецепте данное сочетание предлагается на основе того же банана и ванильно-миндального молока, потому что автор (The Domestic Geek) преподносит его как веганское. Однако, мятный сироп и печенье Oreo с тем же успехом можно добавить в рецепт классического мороженого на сливках и сгущенке.

3 спелых, замороженных банана

2 столовые ложки ванильно-миндального молока

1/4 столовой ложки мятного сиропа или 4 листа мяты

4-5 капли зеленого красителя

3 печенья Oreo

Бананы и молоко перемешиваем в блендере до однородной массы. Добавляем мятный сироп, зеленый краситель и снова смешиваем. Печенье Oreo добавляем после того, как краситель полностью "растворится", чтобы оно сохранило свой изначальный "окрас".

Праздничное Ferrero Rocher Ice-Cream

Есть такие беспроигрышные сладости, которые все любят, и которые всем дарят. Ferrero Rocher одно из них. А теперь, представьте эту конфетку чуть больше и в виде мороженого. Часто подобные рецепты кажутся замудренными и не практичными для домашней кухни, однако этот является приятным исключением.

600 мл сливок, жирностью не менее 30%

1 банка сгущенки (400 г)

2 столовые ложки пасты-пралине (паста из карамелизированного фундука) или обычной Nutella

100 г обжаренного цельного фундука

6 вафель для мороженого (любые тонкие вафли без добавок и начинок)

400 г темного шоколада

100 г измельченного обжаренного фундука

Форма с шарообразными выемками

Взбиваем сливки до образования средних пиков, добавляем сгущенку, пасту-пралине, и аккуратно перемешиваем. Наполняем форму до краев и выравниваем поверхность. Ставим в морозильную камеру на 4-6 часов. Достаем и чайной ложкой делаем небольшие углубления в каждой половинке "шара". В них кладем немного пасты-пралине и один фундук. Быстро но аккуратно достаем каждую половинку и соединяем их между собой в цельные шарики. Выкладываем на ровную поверхность и ставим в морозильную камеру на несколько часов.

Затем, измельчаем вафли для мороженого, достаем шарики и обваливаем их в получившейся крошке. Ставим ненадолго в морозильную камеру, чтобы крошка "схватилась". В это время растапливаем темный шоколад в микроволновой печи или на водяной бане, смешиваем с измельченным фундуком. Достав шарики, аккуратно накалываем их на вилку и равномерно распределяем шоколадно-ореховую массу. Кладем на ровную поверхность и отправляем обратно в морозильную камеру на полчаса.