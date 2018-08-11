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5 рецептов домашнего мороженого
От классики до праздника
В августовскую изнуряющую жару главное летнее лакомство хочется есть на завтрак, обед и ужин. Всем, кто уже попробовал все мороженое, продающееся в магазинах и кафе, предлагаем приготовить десерт в домашних условиях. Мы собрали пять рецептов домашнего мороженого на любой случай жизни: классическое, традиционное французское, быстрое и "легкое", мятное с Oreo и даже праздничное Ferrero Rocher Ice-Cream. Каждый рецепт имеет свои кулинарные и вкусовые особенности, но ни один не требует профессиональных навыков и оборудования.
Классическое мороженое
В основу большинства домашних рецептов входят сливки и сгущенка. Это самый универсальный и простой способ приготовить настоящее сливочное мороженое. Кулинарный канал SORTED Food рекомендует:
600 мл сливок жирностью не менее 30%
1 банка сгущенки (400 г)
Ваниль (порошковый ванилин/экстракт/натуральная со стручка)
Вкусовая добавка, по желанию: любимый Nesquik, свежие ягоды, ореховые сиропы
Взбиваем сливки до образования средних пиков, добавляем сгущенку и вкусовые добавки, если таковые имеются, и аккуратно перемешиваем. Перекладываем получившуюся массу в контейнер или чашу и ставим в морозильную камеру на 4-6 часов.
Традиционная Франция
Традиционный французский рецепт - основа основ. Он занимает немного больше времени, но по-прежнему прост в приготовлении. По совету прежнего SORTED Food:
475 мл сливок, жирностью не менее 30%
150 мл молока (желательно 3,2% жирности)
Ваниль (порошковый ванилин/экстракт/натуральная с двух стручков)
120 г сахарной пудры
Растираем желтки с сахарной пудрой и ванилью до однородной массы. Греем молоко на среднем огне. Половину горячего молока добавляем в чашу к желткам и тщательно перемешиваем. Получившуюся желтково-молочную смесь возвращаем в оставшееся горячее молоко на плите. Постоянно помешивая, варим на слабом огне до густоты жидкой сметаны (около 2-3 минут).
Охлаждаем получившуюся смесь до комнатной температуры и убираем в холодильник. В это время взбиваем охлажденные сливки с помощью миксера до образования средних пиков и тщательно смешиваем с желтково-молочной смесью. Получившуюся массу кладем в закрывающийся контейнер и ставим в морозильную камеру на 4-6 часов. Желательно, аккуратно перемешивать мороженое каждые полчаса или просто воспользоваться мороженицей, если таковая имеется.
Быстрое и "легкое"
Тут необходимо лишь заморозить заготовки и перекрутить все в блендере. Никаких жирных сливок, яичных желтков и сахара. Основа такого мороженого - банан и молоко. Именно банан придает мороженому ту кремовую и тягучую текстуру, в то время как молоко - связующее звено и просто "основа" любого мороженого.
3 спелых, замороженных банана
2 столовые ложки ванильно-миндального (любого другого) молока
Вкусовая добавка, по желанию: любимый Nesquik, свежие ягоды, ореховые сиропы
Бананы и молоко перемешиваем в блендере до однородной массы. Затем, даем волю фантазии и добавляем желаемое "наполнение", как это делает автор рецепта, The Domestic Geek. На бананово-молочной основе она создает 5 различных видов мороженого. Хорошим летним сочетанием послужат ягоды или другие замороженные фрукты.
Мятное с Oreo
В оригинальном рецепте данное сочетание предлагается на основе того же банана и ванильно-миндального молока, потому что автор (The Domestic Geek) преподносит его как веганское. Однако, мятный сироп и печенье Oreo с тем же успехом можно добавить в рецепт классического мороженого на сливках и сгущенке.
3 спелых, замороженных банана
2 столовые ложки ванильно-миндального молока
1/4 столовой ложки мятного сиропа или 4 листа мяты
4-5 капли зеленого красителя
3 печенья Oreo
Бананы и молоко перемешиваем в блендере до однородной массы. Добавляем мятный сироп, зеленый краситель и снова смешиваем. Печенье Oreo добавляем после того, как краситель полностью "растворится", чтобы оно сохранило свой изначальный "окрас".
Праздничное Ferrero Rocher Ice-Cream
Есть такие беспроигрышные сладости, которые все любят, и которые всем дарят. Ferrero Rocher одно из них. А теперь, представьте эту конфетку чуть больше и в виде мороженого. Часто подобные рецепты кажутся замудренными и не практичными для домашней кухни, однако этот является приятным исключением.
600 мл сливок, жирностью не менее 30%
1 банка сгущенки (400 г)
2 столовые ложки пасты-пралине (паста из карамелизированного фундука) или обычной Nutella
100 г обжаренного цельного фундука
6 вафель для мороженого (любые тонкие вафли без добавок и начинок)
400 г темного шоколада
100 г измельченного обжаренного фундука
Форма с шарообразными выемками
Взбиваем сливки до образования средних пиков, добавляем сгущенку, пасту-пралине, и аккуратно перемешиваем. Наполняем форму до краев и выравниваем поверхность. Ставим в морозильную камеру на 4-6 часов. Достаем и чайной ложкой делаем небольшие углубления в каждой половинке "шара". В них кладем немного пасты-пралине и один фундук. Быстро но аккуратно достаем каждую половинку и соединяем их между собой в цельные шарики. Выкладываем на ровную поверхность и ставим в морозильную камеру на несколько часов.
Затем, измельчаем вафли для мороженого, достаем шарики и обваливаем их в получившейся крошке. Ставим ненадолго в морозильную камеру, чтобы крошка "схватилась". В это время растапливаем темный шоколад в микроволновой печи или на водяной бане, смешиваем с измельченным фундуком. Достав шарики, аккуратно накалываем их на вилку и равномерно распределяем шоколадно-ореховую массу. Кладем на ровную поверхность и отправляем обратно в морозильную камеру на полчаса.
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