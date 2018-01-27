Едим дома: 5 простейших рецептов для холодного дня

Когда за окном температура –25°С, все, что хочется делать – лежать под одеялом, смотреть фильмы и сериалы и есть вкусную еду. Для таких случаев на Западе придумали термин – comfort food. То есть комфортная, сытная и вкусная еда, простая в приготовлении и не требующая правильного положения вилки и ножа на столе. Из стар-шефов, специализирующихся на приготовлении домашней еды, ярче и авторитетнее всего прославился Джейми Оливер. Редакция Buro 24/7 выбрала пять простых и вкусных рецептов с его проекта Food Tube, которые можно приготовить в эти холодные выходные.



Первая закуска, которая ассоциируется с просмотром кино – это попкорн. Приготовить его в домашних условиях легче легкого. Если не получится найти зерна для попкорна, то в центральных супермаркетах продаются готовые упаковки с зернами в масле (убедитесь, что они не соленые). В своем рецепте Джейми использует заправку из традиционных зимних специй – ванили и корицы.



Жители Великобритании в XIX веке ежедневно потребляли около 10 тонн печеного картофеля. Блюдо стало настолько популярным, что в каждом городе появился собственный рецепт с местными особенностями. Здесь предложен максимально простой вариант, на его приготовление уйдет всего час. В зависимости от личных вкусовых предпочтений можно добавить различные специи и травы. Картофель получается хрустящий снаружи и мягкий внутри. Блюдо хорошо подавать на большую компанию с глинтвейном или эгг-ногом.



Классика современной американской кухни. Очень легкий рецепт, который сложно испортить. Чтобы получился настоящий сэндвич, нужно использовать хорошо плавящийся сыр.



Несмотря на то, что в видеоролике используется настоящий гриль на углях, рецепт можно повторить и на обычной сковородке (лучше – чугунной), главное – раскалить на ней масло. Это не типичный тонизирующий салат, а полноценное основное блюдо. Если хочется полностью повторить рецептуру Джейми, необходимо завернуть салат в тортилью с кускусом, смесью из лесных орехов и семечек и сыром фета.



Лучшая еда для любой вечеринки и домашних посиделок с друзьями. Главная особенность начос в том, что их можно сделать под себя – ингредиенты выбираете те, которые любите. Если не хочется возиться с тортильями, можно просто купить готовый пакет начос в магазине (они лежат на полке с чипсами). Использовать в качестве топпинга чили необязательно. Его можно заменить хорошо плавящимся сыром, халапеньо или беконом.