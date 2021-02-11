5 простых рецептов из TikTok
TikTok недооценен. Кроме бесполезных роликов, убивающих время, здесь можно найти много полезного. Например – рецепты блюд, приготовить которые легче, чем это может показаться на первый взгляд. Мы выбрали для вас наиболее интересные: роллы для ленивых, паста с запеченной фетой, грибной бургер, испанский чизкейк и "инстаграмные" японские панкейки.
Паста с запеченной фетой
Эта паста сейчас – тренд TikTok. Понадобятся:
• томаты черри
• чеснок
• оливковое масло
• сыр фета
• паста из твердых сортов пшеницы
• перец и травы – по вкусу
На дно формы необходимо выложить помидоры черри, несколько зубчиков чеснока. В центр положить сыр фета. Сбрызнуть оливковым маслом, добавить специй по вкусу. Отправить всё в духовку на 30 минут, затем размять вилкой. Добавить отваренную до состояния 'al dente' пасту и перемешать.
Квадратные роллы
Рецепт для тех, у кого не получается формировать роллы циновкой. Понадобятся:
• нори
• рис для суши
• спайси соус
• слабосоленый лосось
• авокадо
Спайси соус, отваренный рис для суши, слабосоленый лосось и авокадо выложить "квадратами" на лист нори. Сформировать так, как показано в ролике.
Испанский чизкейк
Вы наверняка думали, что испанский чизкейк – это сложно. Видео доказывает, что это не так. Понадобятся:
• сахар
• яйца
• сгущенное молоко
• ванильный экстракт
Сначала варим карамель. Затем выливаем её на дно формы. В отдельной миске смешиваем яйца со сгущенным молоком и ванильным экстрактом. Закрываем форму фольгой и отправляем в духовку выпекаться на водяной бане при температуре 350 °С.
Воздушные японские панкейки
Очень "инстаграмный" вариант завтрака. Понадобятся:
• яйца
• молоко
• мука
• сахар
• соль
• масло
Отделяем белки от желтков, добавляем к желткам молоко и муку. Белки с сахаром и щепоткой соли взбиваем до устойчивых пиков. Аккуратно перемешиваем белковую и желтковую смеси. Делаем формочки из пергамента. Готовим в них панкейки – под крышкой, на смазанной маслом сковороде, с добавлением пары ложек воды (по 4 минуты с каждой стороны).
Грибной бургер с сыром камамбер
Для овощного бургера вам понадобятся:
• один большой гриб портобелло
• оливковое масло
• сливочное масло
• чеснок
• свежая зелень
• красный лук
• камамбер
• корица
• винный уксус
• майонез
• горчица
• сальса
• табаско
Срезаем шапку у гриба портобелло, натираем её оливковым маслом, специями и отправляем запекаться в духовку вместе с чесноком и травами. Тем временем карамелизируем нарезанный полукольцами красный лук. Обжариваем сыр камамбер, выкладываем его на портобелло, отправляем доготавливаться в духовку. Делаем соус из майонеза, горчицы, соусов сальса и табаско. Обжариваем булочку, смазываем соусом, выкладываем рукколу, запеченную шапку портобелло с сыром, карамелизированный лук и сверху накрываем булочкой.
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