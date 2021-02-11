Поиск

Kazakhstan
5 простых рецептов из TikTok

Стиль Жизни | Еда

5 простых рецептов из TikTok

Текст: Диана Рустамбекова


TikTok недооценен. Кроме бесполезных роликов, убивающих время, здесь можно найти много полезного. Например – рецепты блюд, приготовить которые легче, чем это может показаться на первый взгляд. Мы выбрали для вас наиболее интересные: роллы для ленивых, паста с запеченной фетой, грибной бургер, испанский чизкейк и "инстаграмные" японские панкейки.

Паста с запеченной фетой

Эта паста сейчас – тренд TikTok. Понадобятся:

• томаты черри

• чеснок

• оливковое масло

• сыр фета

• паста из твердых сортов пшеницы

• перец и травы – по вкусу

На дно формы необходимо выложить помидоры черри, несколько зубчиков чеснока. В центр положить сыр фета. Сбрызнуть оливковым маслом, добавить специй по вкусу. Отправить всё в духовку на 30 минут, затем размять вилкой. Добавить отваренную до состояния 'al dente' пасту и перемешать.

Квадратные роллы

Рецепт для тех, у кого не получается формировать роллы циновкой. Понадобятся:

• нори

рис для суши

спайси соус

слабосоленый лосось

авокадо

Спайси соус, отваренный рис для суши, слабосоленый лосось и авокадо выложить "квадратами" на лист нори. Сформировать так, как показано в ролике.

Испанский чизкейк

Вы наверняка думали, что испанский чизкейк – это сложно. Видео доказывает, что это не так. Понадобятся:

сахар

яйца

сгущенное молоко

ванильный экстракт

Сначала варим карамель. Затем выливаем её на дно формы. В отдельной миске смешиваем яйца со сгущенным молоком и ванильным экстрактом. Закрываем форму фольгой и отправляем в духовку выпекаться на водяной бане при температуре 350 °С.

Воздушные японские панкейки

Очень "инстаграмный" вариант завтрака. Понадобятся:

яйца

молоко

мука

сахар

соль

масло

Отделяем белки от желтков, добавляем к желткам молоко и муку. Белки с сахаром и щепоткой соли взбиваем до устойчивых пиков. Аккуратно перемешиваем белковую и желтковую смеси. Делаем формочки из пергамента. Готовим в них панкейки – под крышкой, на смазанной маслом сковороде, с добавлением пары ложек воды (по 4 минуты с каждой стороны).

Грибной бургер с сыром камамбер

Для овощного бургера вам понадобятся: 

один большой гриб портобелло

оливковое масло

сливочное масло

чеснок

свежая зелень

красный лук

камамбер

корица

винный уксус

майонез

горчица

сальса

табаско

Срезаем шапку у гриба портобелло, натираем её оливковым маслом, специями и отправляем запекаться в духовку вместе с чесноком и травами. Тем временем карамелизируем нарезанный полукольцами красный лук. Обжариваем сыр камамбер, выкладываем его на портобелло, отправляем доготавливаться в духовку. Делаем соус из майонеза, горчицы, соусов сальса и табаско. Обжариваем булочку, смазываем соусом, выкладываем рукколу, запеченную шапку портобелло с сыром, карамелизированный лук и сверху накрываем булочкой.

Статьи по теме

Подборка Buro 24/7

Рецепты борща и котлет по-киевски в книге &quot;CCCP COOK BOOK. True Stories of Soviet Cuisine&quot;
Боулы для дома: рецепты для самостоятельного приготовления
9 соусов, которые легко приготовить дома

Оставьте комментарий

Больше