5 простых рецептов из TikTok

TikTok недооценен. Кроме бесполезных роликов, убивающих время, здесь можно найти много полезного. Например – рецепты блюд, приготовить которые легче, чем это может показаться на первый взгляд. Мы выбрали для вас наиболее интересные: роллы для ленивых, паста с запеченной фетой, грибной бургер, испанский чизкейк и "инстаграмные" японские панкейки.

Паста с запеченной фетой Эта паста сейчас – тренд TikTok. Понадобятся: • томаты черри • чеснок • оливковое масло • сыр фета • паста из твердых сортов пшеницы • перец и травы – по вкусу На дно формы необходимо выложить помидоры черри, несколько зубчиков чеснока. В центр положить сыр фета. Сбрызнуть оливковым маслом, добавить специй по вкусу. Отправить всё в духовку на 30 минут, затем размять вилкой. Добавить отваренную до состояния 'al dente' пасту и перемешать.

Квадратные роллы Рецепт для тех, у кого не получается формировать роллы циновкой. Понадобятся: • нори • рис для суши • спайси соус • слабосоленый лосось • авокадо Спайси соус, отваренный рис для суши, слабосоленый лосось и авокадо выложить "квадратами" на лист нори. Сформировать так, как показано в ролике.

Испанский чизкейк Вы наверняка думали, что испанский чизкейк – это сложно. Видео доказывает, что это не так. Понадобятся: • сахар • яйца • сгущенное молоко • ванильный экстракт Сначала варим карамель. Затем выливаем её на дно формы. В отдельной миске смешиваем яйца со сгущенным молоком и ванильным экстрактом. Закрываем форму фольгой и отправляем в духовку выпекаться на водяной бане при температуре 350 °С.

Воздушные японские панкейки Очень "инстаграмный" вариант завтрака. Понадобятся: • яйца • молоко • мука • сахар • соль • масло Отделяем белки от желтков, добавляем к желткам молоко и муку. Белки с сахаром и щепоткой соли взбиваем до устойчивых пиков. Аккуратно перемешиваем белковую и желтковую смеси. Делаем формочки из пергамента. Готовим в них панкейки – под крышкой, на смазанной маслом сковороде, с добавлением пары ложек воды (по 4 минуты с каждой стороны).