5 новых мест в Алматы: африканская курица, бейглы и необычные пельмени

Лепим и варим

Средний чек: 3000-4000 тг

Адрес: Панфилова, 114

Основателей "Лепим и варим" вряд ли получится назвать скромными. Их миссия - "готовить лучшие пельмени на Земле". Но и подход к готовке соответственный. Все лепится у вас на глазах, в качестве начинки как стандар ная говядина с курицей, так и непривычная для нс креветка. Мясо никогда не замораживают (исключение - пельмени с собой шоковой заморозки). Изначально "Лепим и варим" открылись в Москве. Теперь в России функционирует девять ресторанов, один в Астане, а теперь и в Алматы на улице Панфилова.

Bagel Breakfast Bar

Средний чек: 2000-3000 тг

Адрес: Достык, 16

В Западной гастрономической культуре бейгл (это булочка с дыркой, такой несладкий пончик) уже давно является полноценной альтернативой сэндвичам, бургерам и прочему фаст-фуду. Но в Алматы как отдельное моно-направление он так и не получил развития.. Меню Bagel Breakfast Bar - это оммаж лучшим традициям классических бейглов. Здесь можно найти сладкие и несладкие бейглы, круасаны, также в заведении подают завтраки.

Galitos

Средний чек: 1500-3000 тг

Адрес: Esentai Square, Аль-Фараби, 77/8

История сети ресторанов Galitos началась 20 лет назад, в Африке в городке Нелспрейт (ныне Мбомбела) на северо-востоке ЮАР. Тогда и был разработан соус пери-пери, в котором 24 часа маринуется фирменная курица. Вообще вся кухня Galitos базируется на курице: бургеры, салаты, такос, крылышки, эшпетада и другие. Летом сеть открылась в ТЦ Dostyk Plaza, а теперь и на территории парка Esentai Square.

shivers bar

Средний чек: 3000-4000

Адрес: Курмангазы, 63

Название бара пишется обязательно с маленькой буквы, как бы передавая настроение. С английского языка shivers переводится как "мурашки", намекая какая вас ждет атмосфера. Никакой шумной музыки, нервных барменов или "задиристых" цен. Бар открыт для всех (кто старше 21 года), а для основателей важна толерантная и уважительная атмосфера среди гостей - никто не делит людей по половым, расовым или национальным признакам. Сюда можно прийти послушать спокойную музыку, поработать или расслабиться и отдохнуть.

Big Apple

Средний чек: 4000-5000 тг

Адрес: Гоголя, 87

Новая точка сети кофеен Big Apple от семьи ресторанов LaBarca. Если вы хотите вкусный завтрак или свежую выпечку в любое время дня, в Big Apple их подают до одиннадцати часов вечера. Также тут особое внимание уделяется кофе. Обжаркой зерен занимается новосибирская компания Enthusiasm Coffee, а кофейное меню постоянно обновляется с целью пробовать новые техники и рецепты.