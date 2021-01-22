Tarih Restaurant

Адрес: пр. Абылай хана, 104

Средний чек: 10 000 тенге

Основной концепт заведения понятен из самого названия. Tarih - это отсылка к местной истории. Современная интерпретация традиционных блюд национальной кухни - бесбармак в формате лазаньи с тертым куртом, который заменяет привычный пармезан, сердце коня с красным киноа, приготовление которого занимает более 40 часов. Десерты вдохновлены величайшими личностями, такими как Маншук Маметова, Динмухамед Кунаев и Батырхан Шукенов. Отдельно стоит отметить бар при ресторане - Story. Авторские коктейли переносят гостей в путешествие по Казахстану: Тай-Казан, Чиминь, Апорт, Каспий - каждый коктейль раскрывает особенности того места, которому посвящен. Сервис полностью передает характерное менталитету гостеприимство.

ЦEX

Адрес: пр. Достык, 48/1

Средний чек: 7 000 тенге

Новый ресторан от создателей заведений ПЕЧЬ, ЗАГС и ШЕФ. Концепт подразумевает разделение ресторана на “цеха” - “горячий цех”, с открытой кухней, где в большой печи выпекается пицца, “BAZAвый цех”, который получил такое название благодаря пиву от местного производителя Baza Brewery. Пиву в ЦЕХе в целом уделено особое внимание - в ассортименте представлено более 150 видов напитка из разных точек мира. Также в заведении есть и “холодный цех”, для уютных посиделок у камина, но на данный момент этот зал не принимает гостей - вносятся последние штрихи. Для тех, кому не нравится долго сидеть на месте и постоянно хочется сменить обстановку, ЦЕХ создал три зала с разной атмосферой.

Munch Box

Адрес: пр. Жибек Жолы, 53, Зеленый базар

Средний чек: 3 000 тенге

Вторая по счету точка Munch Box расположилась на Зеленом Базаре. Создательница - Диана Батырбаева - признается, что эта локация нашла ее сама. Творческий подход чувствуется во всем: и в еде, и в интерьере. Невероятные десерты, которые девушка создает самостоятельно, полюбились многим еще по первому месту. В новом Munch Box ассортимент увеличился, теперь здесь можно попробовать завтраки и обеды: тосты с камамбером и вареньем, боулы, манч бургеры. Вкусная еда, колоритная атмосфера Кок Базара, где вовсю кипит жизнь - новый Munch Box лучше один раз посетить, чем сто раз услышать.

OKE POKE

Адрес: пр. Назарбаева, 130

Средний чек: 3 500 тенге

Заведение с акцентом на поке - популярное сейчас блюдо гавайской кухни, которое можно назвать современной здоровой альтернативой фастфуду. Кроме поке здесь можно попробовать сытные завтраки - бельгийские вафли с карамелизированным бананом и меренгой, сырники с муссом из рикотты, авокадо-тосты с яйцом пашот, а также блюда ближневосточной кухни - хумус, баба гануш и лабане - творожный сыр из овечьего и козьего молока. Заведение еще экспериментирует с меню, прислушиваясь к отзывам своих гостей. Планируется ввести поке-конструктор, чтобы каждый мог подобрать сочетание по душе.

Dop domalaq

Адрес: Жандосова, 12

Средний чек: 3 000 тенге

Национальная кухня в фьюжн формате. Характерная фишка заведения - доп домалаки - своеобразная интерпретация баурсаков: маленькие шарики из дрожжевого теста с начинками из курицы или сыра на выбор, которые подаются с различными соусами. Есть варианты и со сладкими топпингами. Но этим кухня заведения не ограничивается - шелпеки с кониной, паста с соусом из айрана, кеспе. Dop domalaq старались не только передать особенности казахской кухни, но и адаптировать ее под предпочтения современного человека.