5 легких вегетарианских рецептов

В 30-ти градусную жару не хочется есть ничего тяжелого, на уме одни салаты и мороженое. Для тех, кто хочет разнообразить свое летнее меню, мы собрали пять простых и интересных рецептов. Все блюда приготовлены командой шеф-повара Джейми Оливера с YouTube канала FoodTube.

Испанский гаспачо

10 минут

Один из самых простых летних рецептов – холодный суп гаспачо. Вам понадобится несколько помидоров, два перца, головка чеснока, половина огурца и хлеб. Все ингредиенты (вместе с легким уксусом – яблочным, вишневым) нужно измельчить в блендере с водой и несколькими кубиками льда (если температура супа станет чуть выше, то вкус изменится). Традиционно суп подается с сухарями, но можно добавить еще один кубик льда.

Турецкий салат с кускусом

15-20 минут

Кускус пришел из Магриба и впоследствии добрался до Алжира, Туниса, Ливии и Марокко. Кускус часто подают в качестве гарнира к мясу, но наша цель – сделать из него самодостаточное вегетарианское блюдо. Например, салат. 250 грамм кускуса нужно смешать со специями (паприка, тмин, соль и перец), залить кипятком и накрыть пластиковой пленкой. Для салата нужно нарезать одну красную луковицу, один средний огурец, два помидора, столько же перца чили и зелень (кинза, петрушка, мята). Как только кускус впитает всю воду, в него нужно добавить томатную пасту и все перемешать. Салат заправить соком лимона и оливковым маслом.

Мексиканский завтрак

10-15 минут

Идеальный рецепт для завтрака выходного дня и отличная альтернатива скучной яичнице. Для приготовления понадобится пять ингредиентов: чили, четыре крупных яйца, черные бобы, авокадо и лайм. Все готовится в одной сковородке и всего за десять минут (рекомендуем в ней же и подавать). Убедитесь, что авокадо свежий. Украсить блюдо можно маринованными в красном уксусе перцами чили.

Мороженое из вишни и кокосового молока

5 минут

Есть несколько вариантов приготовления мороженого дома. Самый легкий и простой – с использованием бананов. Они придают десерту нужную консистенцию и сладость, а кокосовое молоко – густоту. Вишню и черешню можно использовать как свежую, так и замороженную. Все ингредиенты нужно заморозить, после чего довести до нужной консистенции в кухонном комбайне. По желанию ягоды можно заменить (на клубнику, чернику, малину).

Суп из черных бобов

30 минут

С этим рецептом Джейми познакомился на полуострове Никоя в Коста-Рике. Это овощной суп с очень богатой палитрой вкусов. В большой кастрюле нужно обжарить сельдерей, чеснок, тимьян, два лавровых листа, лук, перцы "светофор" и чили. Пока зажарка стоит на огне, можно приготовить легкую сальсу: листья кинзы смешать с нарезанным перцем чили и заправить все оливковым маслом, соком лайма и солью. Когда обжариваемые овощи начнут менять цвет, в кастрюлю нужно высыпать 800 грамм предварительно отваренных или консервированных черных бобов, долить немного бульона или воды. А когда суп начнет закипать, его нужно довести до нужной текстуры ручным блендером. Последний шаг – приготовить яйца пашот непосредственно в супе.