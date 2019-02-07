Отношения в аренду или семья на выбор: 8 удивительных услуг из Японии

Шокирующие услуги для одиноких, нерешительных и уставших.

В Японии можно арендовать чуть ли не всё и не всех. Пример этому – рынок псевдо-романтических и родственных услуг. Речь идет не о секс-услугах, а о внимании и платонических отношениях. Главная цель создателей таких сервисов – помочь одиноким людям приятно скоротать время и, если требуется, решить их межличностные проблемы. Пользуется услугами в основном взрослое население Японии. Какие это сервисы и что они предлагают – в нашей подборке.

Красивый плачущий мужчина

В Японии верят, что слёзы помогают человеку облегчить эмоциональное состояние во время стресса. Но только японцы сделали проливание слёз не просто традицией, а целой индустрией услуг. Так, любой желающий может арендовать за 65 долларов привлекательного мужчину, с которым можно поплакать, а после "сеанса" он нежно вытрет ему слёзы хлопковым платком. Обычно всё происходит так: арендованный мужчина приносит с собой душераздирающие видео, приглушает свет, садится рядом с клиентом и, как только начинается трогательная часть, он начинает навзрыд плакать. Клиенты сервиса рассказывают, что японцам тяжело даётся демонстрация эмоций, они не делятся наболевшим даже с родными, и такого рода услуги помогают им освободиться от накопившейся грусти и переживаний. Подобные сервисы стали популярны и среди крупных компаний – их заказывают в качестве тренингов для персонала (ни для кого не секрет, насколько японцы работящие – отсюда и высокий уровень стресса). На групповых сеансах "плакальщик" стоит в сторонке, а после – лично вытирает слёзы всем присутствующим.

Клубы для женщин

В больших городах Японии есть бары и ночные клубы исключительно для женщин. В них они могут заказать услуги "аниматора" или "ведущего". Со стороны всё выглядит обычно – компания девушек сидит за столиками, а рядом парни (одетые, конечно). Они общаются, выпивают, танцуют. Есть варианты встреч те-а-тет, в таком случае всё напоминает классическое свидание пары. Цель таких услуг – дать женщине почувствовать, что она находится на настоящем свидании с привлекательным парнем. Заработок аниматора – процент от общего счета. Чтобы увеличить спрос на себя и заставить женщин ревновать, они работают возле нескольких столов сразу. У такой работы есть и темная сторона – те парни, которые не набирают минимум $4 500 за ночь, убирают бар и моют полы после его закрытия. Часто это происходит в нетрезвом состоянии, т.к. выпивка для них обязательна, ведь алкоголь заказывает клиентка. Зарплата топовых аниматоров достигает $ 800 000 в год.

"Парни-овечки"

Бойфренд в аренду – ещё одна услуга для одиноких женщин. "Парни-овечки" приходят к женщине домой, готовят ей еду, помогают по дому, разговаривают "по душам", смотрят вместе с ней фильмы и могут даже остаться на ночь. Но секс при этом запрещен. Почему "овечки"? Японцы, как и многие другие люди по всему миру, считают овец, чтобы уснуть. Создатели этой услуги полагают, что с "парнем-овечкой" девушке не придется никого считать, он поможет уснуть в безопасности и комфорте, без тревожных мыслей по поводу одиночества. Пакет с коротким сном (2 часа) обойдется в $163, вся ночь – в $407, 16-часовое присутствие "парня-овечки" стоит $815. Отбор в такие компании очень строгий, на работу берут только одного из ста претендентов.

Сестра в аренду

Сёстры в аренду работают на определенный сегмент мужчин – хикикомори. Хикикомори могут быть не только мужчины, но, по неизвестной причине, с этой проблемой сталкиваются чаще они, а не женщины. Хикикомори закрываются в своих комнатах, не общаются с людьми и часто отличаются агрессивностью – были случаи, когда мужчины применяли физическое насилие по отношению к родным, когда те хотели их вывести из комнаты. У этого состояния в Японии нет медицинского определения, оно официально никак не обозначено, но в народе верят, что именно сестра может помочь мужчинам выбраться из этого состояния. В 2016 году по результатам переписи населения было выявлено 540 000 случаев хикикомори в возрасте от 15 до 39 лет. Хикикомори считается постыдным состоянием, его скрывают от своих детей, а в качестве причин возникновения называют депрессию, давление со стороны родственников, преподавателей в университетах и работодателей. "Сёстрам" может понадобиться два года, чтобы выстроить доверительные отношения с клиентом, их могут не пускать в комнату, в таких случаях они сидят за дверью и пишут хикикомори письма. Реабилитация в таких случаях занимает годы. В среднем "сёстры" получают за свою работу около $900 в месяц. К клиенту они приходят всего один раз в неделю, на час.

Услуга извинений

Одна из самых популярных услуг в Японии. Чаще всего ею пользуются после измен. Удивительно, но в большинстве случаев прощение просит не изменник у супруга (-и)/партнера (-ши), а их "любовник", который, конечно, является подставным лицом. Одно извинение может стоить до $3 000. Но проблема в том, что никто не может обеспечить полную безопасность работникам, так как человек, перед которым извиняются, не будет знать, что извиняющийся – подставной. За извинениями так или иначе могут последовать в лучшем случае оскорбления, в худшем – удары и даже пытки. Но обычно всё не так драматично – к наемным работникам всегда приставлен телохранитель.

Соло-свадьба

Услуга для женщин, с помощью которой можно обручиться с самой собой. Это, конечно, не официальное замужество, но это не останавливает женщин перед покупкой полного пакета услуг Cerca Travel. Компания открылась в 2014 году и предлагает двухдневный пакет услуг, который включает подбор свадебного платья, букета, прически, макияжа, лимузина и организацию свадебной фотосессии. Женщины признаются, что заказывают услугу исключительно для себя, не из-за одиночества, а от любви к себе, как обещание любить себя. Клиентки Cerca Travel – женщины с достатком, но без женихов.

Поддельная семья

Японцы сильно зависят от общественного мнения, заботятся о том, как выглядят в глазах окружающих, и катастрофически лишены способности рассказывать о своих проблемах, делиться эмоциями с другими. В этих случаях за помощью они обращаются в сервисы аренды семьи и друзей. Часто услугой пользуются для проведения свадеб, если у человека нет родителей или ему стыдно знакомить свою "вторую половину" и её родственников со своими настоящими родителями. У СЕО в одной из таких компаний – 25 семей-клиентов, которые арендуют его услуги как отца, мужа, брата, друга и так далее. Это такой же обман, как с "услугами извинений", вторая сторона может никогда не узнать, что мужчина арендован. Перед знакомством клиенты расписывают для актеров то, какими они хотят их видеть. Были случаи, когда женщина расписывала образ своего идеального мужчины, а после влюблялась в человека, забывая, что перед ней профессиональный актер.

Аренда "оссан"

Аренда мужчин среднего возраста. Оссаны оказывают целый ряд услуг – стандартно могут выслушать о проблемах заказчика, им изливают душу, делятся с ними сокровенным, оссаны могут научить какому-либо навыку – например, игре на музыкальном инструменте, фотографии и т.д. Оссан арендуют в основном женщины 30-40 лет. Час аренды стоит $9. Из запретов – к оссанам нельзя прикасаться, с ними нельзя заниматься сексом. Отбор, как и среди аниматоров, очень строгий – только один из 50 желающих становится "оссаном".

И это не всё: для одиноких японцев разрабатывают высокотехнологичные гаджеты, которые могут заменить "вторую половинку", в виде виртуальных домашних роботов. Многие японцы не считают это большой проблемой, так как не хотят отношений вообще.