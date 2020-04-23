Еще недавно мы писали о том, почему казахстанские селебрити сегодня - это исключительно блогеры. Не певцы, актеры или спортсмены (за редкими исключениями), но создатели вайнов - их можно увидеть на билбордах крупнейших казахстанских и международных брендов, они запускают свои продакшн компании и в общем-то они составляют сегодняшнюю медиаэлиту. Как выясняется сегодня, в этом плане Казахстан оказался впереди планеты всей.

Несколько недель назад аналитическая платформа Lyst и издание HighSnobiety объединились, чтобы составить списки брендов следующего поколения и так называемых культурных пионеров - личностей, которые определяют сегодняшнюю медиаиндустрию. Изначально для исследования отобрали 250 брендов и 300 людей. Среди марок отбирались только представители модной индустрии, а вот среди людей были в основном представлены музыканты и инфлюенсеры.

Для проведения исследования аналитики собрали поисковые запросы, охваты и частоту упоминаний в СМИ, после чего специальная комиссия из 19 человек отобрала финалистов. Хотя целью исследования было отобрать имена, влияющие на модную индустрию, этот список будет актуальным и для всех остальных сфер - ведь именно в моде предопределяются тренды. Как писала исследователь и профессор Лондонской школы экономики Элизабет Уилсон: “Мода - это система, которая придает ценность новизне, потому что это новое. Мода - это процесс, в соответствии с которым стили сменяют друг друга, это правило, которое запрещает любому стилю становиться слишком прочным. По этой причине мода устанавливает определенное отношение ко времени, а особенно к современности и идее современности”.

Чарли Д’амелио

Список брендов пока стоит оставить в стороне, а вот к списку “культурных пионеров” однозначно стоит присмотреться поподробнее - в частности, тем, кто хочет понять эту самую идею современности. В основном это - звезды соцсетей и молодые музыканты, которые прославились - сюрприз - как раз за счет соцсетей. На первом месте - 24-летний музыкант Брент Файаз, который начал писать музыку в 18 лет и выкладывать ее на SoundCloud, а уже в 20 лет получил номинацию “Грэмми”. За ним следует 15-летняя тиктокерша Чарли Д’амелио с 50 миллионами подписчиков, британский рэпер Слоутай, серфингист Эван Мок, R’n’B исполнительница Сно Аллегра и звезда “Эйфории” модель Хантер Шафер.

Никто из участников списка не подходит под определение “классической” звезды. Они очевидно не ходили на прослушивания, мало кто из них имеет классическое музыкальное образование (все-таки, большая доля здесь именно музыканты), а популярность им принесли не студии-гиганты, которые бы “делали из них звезду”. Но сегодня их хотят видеть на показах большинство брендов и им предлагают сотрудничество даже корпорации-производители товаров повседневного спроса. Их степень влияния на культуру, медиа-ландшафт и способность коммуницировать с аудиторией на несравненно более глубоком уровне заставляет задуматься: почему так произошло и когда расстановка сил успела измениться?

С момента появлениями студии Metro Goldwyn Mayer, за Голливудским кинопроизводством закрепилось неофициальное название “фабрики грез”. Чтобы прославиться и получить статус, актерам и актрисам было необходимо пройти через студию, получить покровительство продюсера и агента и взять роль, которая могла бы принести известность. Хотя с того момента прошло почти 100 лет, схема почти не изменилась. Случай с Харви Вайнштейном, до недавнего времени главным голливудским воротилой, наглядно показывает, какой степенью влияния он обладал на начинающих и уже прославленных актеров. Получая ту или иную награду, каждый из них должен был поблагодарить его. Чуть менее авторитарной была ситуация в музыке - хотя лейбл до сих пор имеет важное значение в карьере исполнителя, нишевые независимые лейблы сегодня могут становиться успешными и продвигать немейнстримных музыкантов. Таким лейблом когда-то был культовый Motown Records, подаривший миру Дайану Росс и The Supremes, который сейчас, правда, уже входит в состав Universal.

Сегодня влиятельность и степень покрытия этих корпораций по-прежнему огромна, но вот вопрос их незыблемости остается открытым. Свободный интернет дал возможность огромному количеству людей из разных стран мира и с любым уровнем дохода делиться своим творчеством в любом формате. Хочешь - выкладывай треки, снимай мокьюментари, пиши, и даже просто танцуй. При определенной доле везения и попадания в аудиторию, алгоритмы соцсетей могут сделать тебя популярными в ту же секунду. За какие-то последние пять-восемь лет (именно в этот период влияние соцсетей выросло экспоненциально) интернет сломал устоявшуюся систему зарабатывания популярности. Нам по-прежнему нравится смотреть напичканные спецэффектами блокбастеры, слушать песни, спродюсированные такими мастодонтами как Джей-Зи или Марк Ронсон, но вот казалось бы записанные на коленке треки 18-летнего рэпера или кривляния девчонки кажутся нам очень близкими, и от того приобретают особую ценность. Почему? Потому что Ронсон далеко, а вот поющая о картинках Вконтакте, мусорках и хрущевках Монеточка практически “своя в доску”.

Брент Файаз

Соцсети и стриминговые сервисы медленно, но верно перекрывают кислород всем основным медийным каналам - телевидению, радио, глянцу. Вместо токшоу мы смотрим Дудя, вместо выпусков новостей - обзоры телеграм-каналов, вместо сериалов в прайм-тайм - Нетфликс и Амедиатека, а вместо ротации музыкальных каналов нас выручают десятки музыкальных сервисов. Единственное, что было неподвластно интернету - это кинотеатры, но и с ними успешно расправился вирус. Очевидно, что при таком количестве новых медийных средств нам понадобились те, кто умеют с ними работать. Те, кто думал что короткие видео с танцами - это очередная бессмыслица, сегодня выделяют создателям видео первый ряд на показах Prada. Они умеют продавать и интегрировать бренд так, чтобы он не вызывал отторжения - в Китае, где родился Tik-Tok, специализированные блогеры по разным направлениям (от техники и товаров для дома до продуктов) выступают в качестве основного канала продаж. Например, интернет-гигант Alibaba владеет лайвстрим-платформой Taobao Live, где сотни блогеров устраивают специальные прямые эфиры, во время которых продают товаров на сотни тысяч юаней. И продать они могут что угодно. Например, известная блогерша Viya продала во время своего стрима на Taobao право на запуск ракеты-носителя KZ-1A, которая обычно используется для запуска низкоорбитальных спутников. В Китае любой медийный продукт - неважно блогер, скетч-шоу или виртуальный персонаж — все должно быть представлено на платформах, работать с аудиторией и зарабатывать деньги. Поэтому сегодня и рынок их соцсетей в десятки раз превышает рынок остального мира - помимо известного всем Tik-Tok, WeChat и Weibo в стране работает еще около 10 штук социальных платформ миллионников и еще десятки приложений поменьше. А местные звезды не представляют ничего без поддержки соцсетей.

Очевидно, что в плане медиатехнологий Китай живет уже в 2030 году. Но даже сейчас уже становится понятно, что ближайшие несколько лет окончательно убьют традиционные медийные каналы и, скорее всего, уничтожат классическое восприятие слова “звезда”. Отныне это будет не томная голливудская красавица и даже не героиня реалити-шоу, а, возможно, такая же “девчонка с соседнего двора”, которая смогла построить свою империю через YouTube. Впрочем, избавляясь от диктатур одних авторитарных корпораций прошлого, мы передаем себя в руки новых корпораций - Facebook, Google, Alibaba. Но это уже совсем другой вопрос.