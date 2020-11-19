Жутко громко и запредельно близко: что такое шумовое загрязнение?
Когда речь идет о загрязнениях, мы представляем себе мусорные горы, выбросы нефти в океан, смог, окутавший город. Но мы не задумываемся о менее очевидных угрозах, которые окружают нас повсеместно. Таких, как шум.
Акустическое загрязнение - это нежелательный шум антропогенного характера. Мир стал громче: шум окружает нас пока мы едем в метро, отдыхаем в баре или работаем в офисе. И это намного больше, чем простое неудобство. Это огромная проблема крупных городов, которая касается не только человека, но и всей экосистемы.
Согласно данным Всемирной Организации Здравоохранения допустимая громкость - в пределах 70 дБ. Шум свыше этой цифры оказывает пагубное влияние на здоровье человека, становясь причиной шумовой болезни. При длительном воздействии шум в диапазоне 70-85 дБ может стать причиной повышенного давления, учащенного пульса, затрудненного дыхания, головных болей. Шум громкостью свыше 85 дБ может привести к потере слуха.
Чтобы стало понятнее, разберем шум, с которым мы сталкиваемся регулярно: громкость работающего пылесоса равна примерно 70 дБ, громкость автомобильного гудка - 120 дБ. Громкость работающей кофейной машины равна 90 дБ. Мы измерили шум в офисе BURO. - 52 дБ.
Основной удар от шумового воздействия приходится на барабанные перепонки и волосковые клетки внутреннего уха, которые никогда не восстанавливаются. Расстройства центральной нервной системы тоже являются следствием городского шума: он может стать причиной раздражительности, тревожности, депрессии и бессонницы. Есть исследования доказывающие, что дети, проживающие в шумной обстановке, хуже усваивают информацию и имеют трудности с концентрацией внимания. Это связано со слуховой адаптацией: из-за постоянного шума дети игнорируют определенные звуки, например, замечания учителя.
Акустическое загрязнение оказывает губительное влияние не только на человека, но и на животных. Шум замедляет циклы размножения некоторых видов и способствует сокращению мирового биоразнообразия. Карантинная изоляция сделала города практически бесшумными, что хоть немного компенсировало более полувека акустического загрязнения. Птицы стали петь тише, но их пение стало более различимым: им не приходилось соревноваться в громкости с гулом города. Пение для птиц - жизненно важный процесс: это способ их коммуникации, необходимый для размножения или защиты.
В воде звуковые волны распространяются в 5 раз быстрее, чем на суше. Акустическое воздействие на морской мир огромное: его оказывают грузовые и круизные судна, пневмопушки и аэрогенераторы, которые используются при разведке местонахождения полезных ископаемых. Это все также затрудняет коммуникацию морских обитателей: киты и дельфины часто путают искусственные шумы со звуками, издаваемыми сородичами, что часто становится причиной их гибели.
Человечество загнало себя в ловушку, бороться с которой нужно как на макро, так и на микроуровне - самостоятельно. Позаботьтесь о себе, не пренебрегайте берушами - они способны поглощать до 35 дБ шума. По возможности избегайте шумных мест. Используйте хорошую звукоизоляцию в обустройстве своего жилья: уделите особенное внимание окнам, помочь может и использование ковров в интерьере. Наушники с активным шумоподавлением помогут вам не травмировать свои уши, например, пока вы передвигаетесь в метро. Если мыслить глобально, в перспективе, то минимизировать урон может экологическое образование: переход на экологические автомобили, зеленые улицы с “живыми изгородями” в качестве шумовых барьеров. Спасти ситуацию могут и специальные акустические экраны - панели, которые поглощают или отражают звуковые волны.
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