Чем Меган Маркл, принц Гарри и многие другие занимаются после ухода?

Несколько дней назад принц Гарри и Меган Маркл взорвали международное инфополе сообщением о том, что они собираются отказаться от титула "старших" членов королевской семьи. В первую очередь это означает отказ от финансового обеспечения Короны и уход от некоторых обязанностей. Мы решили поразмыслить, какое будущее ждет потомка рода Виндзоров, и изучили похожие случаи.

На какие средства живет Корона?

Ежегодный бюджет английской Короны известен всем - на поддержание монаршего образа жизни уходит 300 миллионов фунтов стерлингов. Их семья получает за счет так называемого "Суверенного гранта". Так называется своеобразная сделка, заключенная между королевой и правительством - она отдает правительству все доходы от собственности короны, оставляя себе 15%. Когда-то английские короли самостоятельно распоряжались своими владениями, но в 1760 году король Георг III отдал контроль над доходами казне. Сегодня всеми финансовыми делами занимается специальный Совет собственности Короны - полугосударственная организация.

Но у монархов есть и персональные источники дохода - чаще всего это земли. Например, королеве Елизавете II принадлежат замки Балтимор и Садрингем, а также герцогство Ланкастер. Принцу Чарльзу принадлежит герцогство Корнуолл. Таким образом, отказываясь от привилегий, герцог и герцогиня Сассекские (к слову, свои титулы пара сохраняет - они лишь отказываются от приставки senior royal members), должны обеспечивать сами себя.

Что было в прошлый раз?

Многие нашли в этом решении сходство с поступком короля Эдуарда VIII, который отрекся от престола, чтобы жениться на дважды разведенной американке Уоллис Симпсон. И хотя Эдуард отказался от притязаний на престол, он позже получил титул герцога Виндзорского, а затем и вовсе стал губернатором Багамских островов. Сейчас же, по словам пары, они не собираются отдаляться от семьи, и все, о чем они мечтают, это больше свободы. Например, в декабре Гарри и Меган зарегистрировали персональный сайт Sussexroyal.com, где они собираются делиться информацией о своих проектах - в основном это благотворительные, образовательные и экологические инициативы. Супруги особенное внимание уделили медиа - на сайте есть отдельный медиа-раздел, где заявлено, что они отказываются от участия в Royal Rota, специальной медиасистеме, созданной 40 лет назад как способ передачи информации о королевской семье избранным СМИ Великобритании. Любая информация о жизни Виндзоров эксклюзивно публикуется у семи таблоидов (The Daily Express, The Daily Mail, The Daily Mirror, The Evening Standard, The Telegraph, The Times, The Sun), без этого королевская семья не имеет права опубликовать что-либо. Естественно, такие ограничения становятся невыносимыми в эпоху соцсетей. Гарри и Меган решили, что такой подход противоречит их политике инклюзивности и в будущем они планируют самостоятельно делиться информацией через свои каналы, а также отдавать предпочтения молодым журналистам. Не исключено, что Меган возродит свой инстаграм и даже свой блог The Tig, который она активно вела до встречи с Гарри.

Чем они смогут заниматься?

Логичным встает вопрос заработка. Судя по той же странице Royal Sussex, пара сосредоточится на благотворительности, частных консультациях, выступлениях - собственно, этим они и занимались будучи частью senior royals. Таким образом, герцог и герцогиня собираются воспользоваться моделью, которую уже много лет эксплуатируют все, кто покидает высшие должности в своей карьере. Согласитесь, трудно представить, куда может пойти работать, например, бывший президент Америки или главный редактор самого дорогого и влиятельного журнала о голливудских звездах. И те, и другие зарабатывают, в основном, консалтингом или публичными выступлениями. Президенты США, например, получают пожизненную пенсию, а также покрываются расходы на содержание технического и административного персонала - в целом пенсия составляет 206 тысяч долларов в год. Также его охраной занимается Секретная служба, на протяжении 10 лет после выхода на пенсию. Но зачастую этих сумм недостаточно для поддерживания прежнего образа жизни - например, Барак Обама в основном зарабатывает именно за счет выступлений на частных ужинах и конференциях. По свидетельствам Bloomberg, бывший президент США получил 400 тысяч долларов за речь на собрании Northern Trust Corp. Не отстает Мишель Обама - она продала более 10 миллионов копий книги Becoming и заработала 36 миллионов долларов. Гораздо меньше получал Джордж Буш-старший - от 50 до 75 тысяч долларов, возможно разница заключается в инфляции.

Похожей схемы придерживаются все, кто когда-либо покидал высшие должности в карьере - то же самое можно сказать про дизайнеров крупных домов или главных редакторов. Например, бывший главред Vanity Fair Грейдон Картер занимался консультациями, а после решил запустить собственное медиа (правда, судить о его успешности достаточно сложно, так как это медиа достаточно нишевое). Первому главному редактору Vogue Russia Алене Долецкой в заявлении об уходе приписали желание написать книгу - спустя 8 лет после ухода она занялась этим, и, судя по ажиотажу, продажи были более чем высокие. Правда, перед этим успела запустить еще один журнал, курсы журналистики и стать консультантом Третьяковской галереи.

Кто будет зарабатывать?

Хотя именно Гарри - потомок королевского рода, основным драйвером успеха в этой паре можно считать именно Меган Маркл. Фэшн-платформа Lyst в прошлом году заявил о "феномене Меган Маркл" - все, к чему прикасалась герцогиня (а точнее все, в чем она появлялась на фото) моментально раскупалось. В 2018 году The New York Times оценили медийный охват ее персоны - он был эквивалентен 150 миллионам долларов. Вполне логично, что она продолжит эксплуатировать свою влиятельность и в будущем. Скорее всего, ради этого и был создан сайт SussexRoyal, вероятно, в будущем стоит ожидать и возвращения персонального Инстаграма (Меган пришлось удалить свой - все члены королевской семьи не имеют личных аккаунтов, вся информация транслируется через официальный аккаунт Виндзоров).

С другой стороны, есть основания полагать, что дистанцирование от королевской семьи может удешевить личный бренд Маркл - ведь актрису нельзя было назвать инфлюенсером до встречи с принцем. Более того, ее влияние было основано на ее искренности - люди раскупали обычные бежевые пальто и синие туфли-лодочки, не потому что она их рекламировала - скорее наоборот. Было понятно, что она купила их за свои деньги, и такой подход подкупал поклонников больше, чем любой, даже самый качественный sponsored content.

Впрочем журналистка и автор расследований о королевской семье Элизабет Холмс считает, что решение дистанцироваться никак не скажется на ее персональном бренде - а в некотором случае даже усилится. Все будет зависеть от региона. Даже сейчас понятно, что американская аудитория относится к герцогине более лояльно, чем британская. Несколько раз Меган рассказывала, что страдает от травли британских таблоидов, которые вторгаются даже в самые интимные аспекты ее жизни. И желание стать независимой вполне понятно именно либерально-настроенной прослойке - возможно, что за следующими шагами Меган Маркл будут следить более пристально. Впрочем, насколько долгосрочен этот эффект - еще непонятно. Но по мнению Холмс, стоит довериться чутью герцогини Сассекской: от нее точно можно не ожидать рекламы салонов красоты или таблеток для похудения.

В любом случае, Гарри и Меган не собираются "отказываться от корней" - как было сказано выше, пара сохраняет свои титулы, и единственная цель, которую они преследуют - это получить больше свободы в коммуникациях и передвижениях. Такой шаг выгоден для них со всех сторон, так как не ставит практически никаких рисков.