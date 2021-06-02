Жить не могу без кофе: что такое кофеинизм?

Кофе – обязательный ежедневный ритуал для многих. Работа не начнется без порции живительного напитка. Мы не можем проснуться без кофе, от него же не можем уснуть. Кофеин – самое распространенное психоактивное вещество в мире. Согласно данным, за прошлый год в мире было потреблено 166,63 миллиона 60-килограммовых мешков кофе. Попробуем понять, в чем магия кофе, и как простой напиток превратился в регулятор настроения, самочувствия и работоспособности.

Как работает кофеин?

За чувство усталости в нашем теле отвечает аденозин. Это нейротрансмиттер, показатели которого увеличиваются при длительной активности организма (долго не спим – много аденозина, спим – меньше). Кофеин же, попадая в организм, ингибирует его действие. Тогда нашему телу приходится прибегать к расходованию тех запасов энергии, которые оно откладывало "на чёрный день". Получается, что кофеин не дарит нам бодрость, а лишь позволяет отложить нашу усталость на потом.

Толерантность к кофеину развивается примерно по тому же сценарию, что и толерантность к алкоголю или наркотикам. Со временем вырабатывается всё больше аденозина, и прежней кофеиновой дозы становится недостаточно. То, что начиналось с одной кружки растворимого, превратилось в два флэт уайта в день.

"Кофеиновый отход"

У кофеиновой зависимости есть своё название – кофеинизм. В отличие от наркотиков, кофеин не активирует в мозге отделы вознаграждения, поэтому к числу запрещённых веществ его не относят. Тем не менее отказ от кофеина может вызвать абстинентный синдром. Среди симптомов "отмены" выделяют головные и мышечные боли, тревожность, дисфорию (болезненно-пониженное настроение), тошноту, вялость, раздражительность, низкую концентрацию внимания. Как правило, симптомы проявляются через 12-24 часа после последнего приема кофеина и продолжаются на протяжении двух-девяти дней.

"Coffee Break" by Mick McGinty

Цена зависимости

Кроме удара по самочувствию от пропущенной дозы, кофе отнимает много ваших денег. При кофеинизме дело не ограничивается одной кружкой в день. В среднем, капучино в кофейне обходится в 800, а американо – в 600 тенге. Так, у заядлого кофемана кофе может отнять из бюджета +/- 30 000 тенге в месяц. Но прямой необходимости в такой трате нет.

Как перебороть?

Часто при выходе из зависимости советуют перейти на чай. На деле чай содержит в себе кофеин: в чёрном его около 45 мг на 250 мл, в зеленом – 70 мг на тот же объем. В случае с популярным нынче матча, количество кофеина на порцию составляет примерно 35 мг. Такая замена поможет легче перенести отказ от кофе, где самое высокое содержание кофеина – 90 мг. Сокращается и вероятность проявления абстиненции, которая возможна при резком отказе.

Среди других вариантов – попытка обмануть себя, перейдя на декаф (кофе без кофеина). Нельзя исключать и психологический аспект кофеиновой зависимости. Чашка кофе может быть частью ритуала. Это как встать не с той ноги – без чашки утром весь день пойдет наперекосяк.

От кофе стоит отказаться, только если вы чувствуете, что он имеет слишком большое влияние на жизнь. Толерантность и зависимость вырабатываются не у всех. Герой сериала "Твин Пикс" Дейл Купер говорил: "Каждый день, раз в день, делай себе маленький подарок. Не планируй заранее, не жди его, просто пусть он случается. Это может быть новая рубашка или послеобеденный сон в кабинете, или две чашки хорошего, горячего, черного кофе".