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Жить не могу без кофе: что такое кофеинизм?

Стиль Жизни | Лента

Жить не могу без кофе: что такое кофеинизм?

Текст: Диана Рустамбекова


Иллюстрация: "Early Morning Coffee" by Alex Jabore (2014)

Кофе – обязательный ежедневный ритуал для многих. Работа не начнется без порции живительного напитка. Мы не можем проснуться без кофе, от него же не можем уснуть. Кофеин – самое распространенное психоактивное вещество в мире. Согласно данным, за прошлый год в мире было потреблено 166,63 миллиона 60-килограммовых мешков кофе. Попробуем понять, в чем магия кофе, и как простой напиток превратился в регулятор настроения, самочувствия и работоспособности.

Как работает кофеин?

За чувство усталости в нашем теле отвечает аденозин. Это нейротрансмиттер, показатели которого увеличиваются при длительной активности организма (долго не спим – много аденозина, спим – меньше). Кофеин же, попадая в организм, ингибирует его действие. Тогда нашему телу приходится прибегать к расходованию тех запасов энергии, которые оно откладывало "на чёрный день". Получается, что кофеин не дарит нам бодрость, а лишь позволяет отложить нашу усталость на потом.

Толерантность к кофеину развивается примерно по тому же сценарию, что и толерантность к алкоголю или наркотикам. Со временем вырабатывается всё больше аденозина, и прежней кофеиновой дозы становится недостаточно. То, что начиналось с одной кружки растворимого, превратилось в два флэт уайта в день.

"Кофеиновый отход"

У кофеиновой зависимости есть своё название – кофеинизм. В отличие от наркотиков, кофеин не активирует в мозге отделы вознаграждения, поэтому к числу запрещённых веществ его не относят. Тем не менее отказ от кофеина может вызвать абстинентный синдром. Среди симптомов "отмены" выделяют головные и мышечные боли, тревожность, дисфорию (болезненно-пониженное настроение), тошноту, вялость, раздражительность, низкую концентрацию внимания. Как правило, симптомы проявляются через 12-24 часа после последнего приема кофеина и продолжаются на протяжении двух-девяти дней.

Жить не могу без кофе: что такое кофеинизм? (фото 1)
"Coffee Break" by Mick McGinty

Цена зависимости

Кроме удара по самочувствию от пропущенной дозы, кофе отнимает много ваших денег. При кофеинизме дело не ограничивается одной кружкой в день. В среднем, капучино в кофейне обходится в 800, а американо – в 600 тенге. Так, у заядлого кофемана кофе может отнять из бюджета +/- 30 000 тенге в месяц. Но прямой необходимости в такой трате нет.

Как перебороть?

Часто при выходе из зависимости советуют перейти на чай. На деле чай содержит в себе кофеин: в чёрном его около 45 мг на 250 мл, в зеленом – 70 мг на тот же объем. В случае с популярным нынче матча, количество кофеина на порцию составляет примерно 35 мг. Такая замена поможет легче перенести отказ от кофе, где самое высокое содержание кофеина – 90 мг. Сокращается и вероятность проявления абстиненции, которая возможна при резком отказе.

Среди других вариантов – попытка обмануть себя, перейдя на декаф (кофе без кофеина). Нельзя исключать и психологический аспект кофеиновой зависимости. Чашка кофе может быть частью ритуала. Это как встать не с той ноги – без чашки утром весь день пойдет наперекосяк.

От кофе стоит отказаться, только если вы чувствуете, что он имеет слишком большое влияние на жизнь. Толерантность и зависимость вырабатываются не у всех. Герой сериала "Твин Пикс" Дейл Купер говорил: "Каждый день, раз в день, делай себе маленький подарок. Не планируй заранее, не жди его, просто пусть он случается. Это может быть новая рубашка или послеобеденный сон в кабинете, или две чашки хорошего, горячего, черного кофе". 

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